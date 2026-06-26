"Bu, dokuz sayılır!" - José Mourinho, Arsenal'in başarısını egale ederken, Benfica ile geçirdiği yenilgisiz sezonu şampiyonluk listesine eklediğini şaka yollu olarak belirtti

O zamandan bu yana hem ulusal hem de Avrupa kupalarında zaferler kazanıldı; Mourinho, “Beast Mode On” podcast’inde Adebayo Akinfenwa’ya, Benfica’daki başarılarını neden seçkin bir zafer listesine eklemeyi planladığını anlattı.

Mağlup olmadan sezonu tamamlamasına rağmen somut bir ödül kazanamaması sorulduğunda şöyle dedi: “Eğer komik ve aynı zamanda kibirli bir cevap istiyorsanız... Sekiz şampiyonluk kazandım, ama hiç yenilmeden bitiremedim. Yani bu da dokuzuncu sayılır. Bir şampiyonluk değil ama iyi bir his.

“Hiçbir zaman ligin zirvesinde olmadık. Oldukça iyi bir sezon geçirdik. Porto birkaç maç kaybetti, ama kazandılar, kazandılar, kazandılar, kazandılar, kazandılar; biz de kazanıyorduk, kazanıyorduk, kazanıyorduk. Bir beraberlik aldığınız anda, puan farkı biraz açılıyor. Onları yakalayamadık ama yenilmezlik hissi... Tabii ki bu anlamda Arsenal (2003-04 sezonundaki “Invincibles” takımı) ön plana çıkıyor; yine de iyi bir duyguydu.”