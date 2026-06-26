Getty
Çeviri:
"Bu, dokuz sayılır!" - José Mourinho, Arsenal'in başarısını egale ederken, Benfica ile geçirdiği yenilgisiz sezonu şampiyonluk listesine eklediğini şaka yollu olarak belirtti
Mourinho, Porto, Chelsea, Inter ve Real Madrid ile lig şampiyonlukları kazandı
Mourinho, Eylül 2025’te teknik direktörlük kariyerinin başladığı yere geri döndü; Estádio da Luz’da ilk kez 2000 yılında göreve gelmişti. Primeira Liga’da hiçbir mağlubiyet almamasına rağmen, Benfica’nın şampiyon Porto’nun sekiz puan gerisinde, sezonu üçüncü sırada tamamlamasına engel olamadı.
Bu şampiyonluk, daha önce Estádio do Dragão'da görev yaptığı dönemde birkaç kez kazanılmıştı; ayrıca Chelsea'nin başında geçirdiği iki dönemde üç Premier Lig şampiyonluğu elde etmişti. Inter'de arka arkaya iki sezon Serie A şampiyonluğu kazanılmış, ardından 2011-12 sezonunda Real Madrid'i La Liga şampiyonluğuna taşımıştı.
- GOAL
Mourinho'nun Benfica'sı, lig şampiyonluğunu kazanamasa da Arsenal'in "Yenilmezler" takımıyla aynı başarıyı gösterdi
O zamandan bu yana hem ulusal hem de Avrupa kupalarında zaferler kazanıldı; Mourinho, “Beast Mode On” podcast’inde Adebayo Akinfenwa’ya, Benfica’daki başarılarını neden seçkin bir zafer listesine eklemeyi planladığını anlattı.
Mağlup olmadan sezonu tamamlamasına rağmen somut bir ödül kazanamaması sorulduğunda şöyle dedi: “Eğer komik ve aynı zamanda kibirli bir cevap istiyorsanız... Sekiz şampiyonluk kazandım, ama hiç yenilmeden bitiremedim. Yani bu da dokuzuncu sayılır. Bir şampiyonluk değil ama iyi bir his.
“Hiçbir zaman ligin zirvesinde olmadık. Oldukça iyi bir sezon geçirdik. Porto birkaç maç kaybetti, ama kazandılar, kazandılar, kazandılar, kazandılar, kazandılar; biz de kazanıyorduk, kazanıyorduk, kazanıyorduk. Bir beraberlik aldığınız anda, puan farkı biraz açılıyor. Onları yakalayamadık ama yenilmezlik hissi... Tabii ki bu anlamda Arsenal (2003-04 sezonundaki “Invincibles” takımı) ön plana çıkıyor; yine de iyi bir duyguydu.”
Mourinho, Şampiyonlar Ligi zaferini ilk kez tatmanın keyfini anlatıyor
Mourinho, Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya’da önemli başarılar elde etti. Porto’da teknik direktörlük yaptığı dönemde itibarını büyük ölçüde artırdı ve en mutlu anılarının bir kısmı da bu dönemde yaşandı.
2004 yılında ilk kez efsanevi Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “O an, sanki inanılmaz bir şey başarmıştık. Gerçek şu ki, o zamandan beri – 2004’ten 2026’ya kadar – hiçbir Portekiz kulübü bir daha bu kupayı kazanamadı. Hiçbir Portekiz kulübü bir daha finale çıkamadı. Hiçbir Portekiz kulübü bir daha yarı finale çıkamadı. Bu da bizim başardığımız şeyin boyutunu gösterir. Sanki gökyüzüne dokunmak gibiydi.”
José Mourinho’nun konuk olduğu Beast Mode On Podcast’in tam bölümünü izleyin
Beast Mode On Podcast’in tüm bölümlerini resmi YouTube kanalı üzerinden dinleyebilirsiniz.
Ayrıca Spotify üzerinden bölümlerin tamamını dinleyebilirsiniz.
José Mourinho, Coca-Cola ile yaptığı ortaklık kapsamında Beast Mode On Podcast'e konuk oldu. Coca-Cola'nın "Jose vs Mourinho" projesinde, bu efsanevi teknik direktörün iki yapay zeka versiyonu, Dünya Kupası finalleri boyunca her gün Dünya Kupası ile ilgili konuları tartışarak karşı karşıya geliyor.