"Bu doğru değil!" - Paul Scholes, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz için bir "sorun" olduğunu kabul ediyor ve eski Manchester United takım arkadaşının Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki hat-trick'i yüzünden "çok sinirleneceğini" iddia ediyor

Ronaldo’nun altıncı Dünya Kupası macerası, Portekiz’in dirençli bir Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımı karşısında berabere kalmasıyla Houston’da sarsıntılı bir başlangıç yaptı. João Neves’in Portekiz’e erken bir üstünlük sağlamasına rağmen, Roberto Martinez’in oyuncuları Yoane Wissa’nın beraberlik golüyle skoru eşitledi ve galibiyet golünü bulamadı; bu durum, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo’yu yoğun bir taktik tartışmasının odağına yerleştirdi.

"The Good, The Bad & The Football" podcast'inde konuşan Scholes, 41 yaşındaki oyuncunun etkisine ilişkin değerlendirmesinde açık sözlüydü. "Bence bu durum teknik direktör için zor," diye itiraf etti Scholes. "Roberto Martinez ile 'Stick to Football' programında bir röportaj yaptım ve kamera kapalıyken ona sordum. 'O sizin için bir sorun mu?' dedim, çünkü bence o biraz sorun teşkil ediyor. 41 yaşında… Bence 41 yaşında sahada maça ilk 11’de başlamanız gereken tek bir pozisyon var, o da benim için kaleci.”



