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"Bu doğru değil!" - Paul Scholes, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz için bir "sorun" olduğunu kabul ediyor ve eski Manchester United takım arkadaşının Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki hat-trick'i yüzünden "çok sinirleneceğini" iddia ediyor
Eski takım arkadaşı uyarıda bulunuyor
Ronaldo’nun altıncı Dünya Kupası macerası, Portekiz’in dirençli bir Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımı karşısında berabere kalmasıyla Houston’da sarsıntılı bir başlangıç yaptı. João Neves’in Portekiz’e erken bir üstünlük sağlamasına rağmen, Roberto Martinez’in oyuncuları Yoane Wissa’nın beraberlik golüyle skoru eşitledi ve galibiyet golünü bulamadı; bu durum, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo’yu yoğun bir taktik tartışmasının odağına yerleştirdi.
"The Good, The Bad & The Football" podcast'inde konuşan Scholes, 41 yaşındaki oyuncunun etkisine ilişkin değerlendirmesinde açık sözlüydü. "Bence bu durum teknik direktör için zor," diye itiraf etti Scholes. "Roberto Martinez ile 'Stick to Football' programında bir röportaj yaptım ve kamera kapalıyken ona sordum. 'O sizin için bir sorun mu?' dedim, çünkü bence o biraz sorun teşkil ediyor. 41 yaşında… Bence 41 yaşında sahada maça ilk 11’de başlamanız gereken tek bir pozisyon var, o da benim için kaleci.”
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Messi ve Mbappé faktörü
Scholes, Ronaldo’nun yaşadığı hayal kırıklığının, uzun süredir rakip olduğu oyuncuların başarılarıyla daha da artmış olabileceğine inanıyor. Al-Nassr’ın forveti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında ilk yarıda tek bir şut bile çekemedi ve hiçbir ikili mücadeleden galip çıkamadı; oysa Messi ve Kylian Mbappé, açılış maçlarında sırasıyla bir hat-trick ve iki gol atarak sezona hızlı bir başlangıç yaptı.
Scholes, bu performansların Ronaldo'nun zihninde büyük bir yük oluşturacağına inanıyor. Eski İngiltere orta saha oyuncusu, "Cristiano çok sinirlenecek çünkü Lionel Messi hat-trick yaptı, Kylian Mbappé iki gol attı… bu onu mahvedecek," diye ekledi. "Martinez’e acıyorum çünkü durumu kabullenmeye çalışıyor ve ‘Hayır, elimde dünyanın en iyi golcüsü var’ diyor, ama içten içe bunun takımına zarar verdiğini biliyor olmalı."
41 yaşında taktiksel bir engel
Eleştirilerin özü, Portekiz’in forvet hattını deneyimli Ronaldo’nun yönettiği bir ortamda yüksek tempolu, geçiş oyununu sergileyememesinde yatıyor. Scholes, en üst düzeydeki uluslararası futbolun fiziksel zorluklarının, Ronaldo’nun yaşındaki bir oyuncunun 90 dakika boyunca başa çıkabileceğinden çok daha fazla olduğunu, özellikle de kadronun diğer bölgelerinde bu kadar çok hücum yeteneği bulunan bir takımda bunun daha da zor olduğunu savundu.
Scholes sözlerine şöyle devam etti: "Topa hakim bir takımda gol atacaktır, ancak geçiş oyunlarında 41 yaşında bir oyuncunun hareketliliği sorun teşkil ediyor. Portekiz'in olağanüstü bir santrforu yok, ancak koşan birine ihtiyaç var. Bana göre son 15 dakikada oynamalı. 41 yaşında bir stoper ya da kaleci olarak oynamak belki sorun olmayabilir, ancak santrfor olarak bu doğru değil."
- AFP
Martinez kaptanının yanında duruyor
Eleştirilere ve sıradan bir performansa rağmen Martinez, Portekiz’in Özbekistan ile oynayacağı bir sonraki grup maçında kaptanını yedek bırakma niyetinde olmadığını gösterdi. Eski Everton teknik direktörü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile berabere kaldıkları maçta Ronaldo’yu maçın sonuna kadar sahada tutma kararını savundu ve onu kadroda tutmasının başlıca nedeni olarak gol önündeki eşsiz soğukkanlılığını gösterdi.
Martinez gazetecilere şunları söyledi: "İleride oynayan forvet, altı yarda kutusuna yakın olmalı ve topu ona ulaştırmamız gerekiyor. Gol atmaya ihtiyaç duyduğunuz bir maçta dünya futbolunun en iyi golcüsünü kenara almak mantıklı değil. Bizim için böyle anlarda, Cristiano’nun ceza sahasındaki tecrübesi çok önemli. Savunmacıları üzerine çekme şekli önemli; boşlukları değerlendirme şeklimiz de önemli. Ve açıkçası, gol arıyorsanız Cristiano’ya ihtiyacınız var."