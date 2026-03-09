"Bu doğru değil" - La Liga başkanı, Xavi'nin sansasyonel iddiasına yanıt olarak Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüşüne "yeşil ışık" yakıldığını yalanladı

TVE'nin Estudio Estadio programında konuşan Tebas, eski teknik direktörün La Vanguardia ile yaptığı patlayıcı röportajda ortaya attığı iddiaları hızla çürüttü. La Liga başkanı, Katalan kulübüne Messi'nin 2023'te beklenen dönüşünü kolaylaştırmak için herhangi bir mali muafiyet tanındığını kategorik olarak reddetti.

"Bu doğru değil. La Liga kesinlikle hiçbir şey onaylamadı ve izin vermedi" diye ısrar etti. Onun kesin reddi, anlaşma gizemli bir şekilde bozulmadan önce bürokratik engellerin aşıldığını iddia eden ve suçu tamamen kulübün yönetimine atan efsanevi orta saha oyuncusunun anlatımına doğrudan meydan okuyor.