"Bu doğru değil" - La Liga başkanı, Xavi'nin sansasyonel iddiasına yanıt olarak Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüşüne "yeşil ışık" yakıldığını yalanladı
La Liga patronu iddiaları reddetti
TVE'nin Estudio Estadio programında konuşan Tebas, eski teknik direktörün La Vanguardia ile yaptığı patlayıcı röportajda ortaya attığı iddiaları hızla çürüttü. La Liga başkanı, Katalan kulübüne Messi'nin 2023'te beklenen dönüşünü kolaylaştırmak için herhangi bir mali muafiyet tanındığını kategorik olarak reddetti.
"Bu doğru değil. La Liga kesinlikle hiçbir şey onaylamadı ve izin vermedi" diye ısrar etti. Onun kesin reddi, anlaşma gizemli bir şekilde bozulmadan önce bürokratik engellerin aşıldığını iddia eden ve suçu tamamen kulübün yönetimine atan efsanevi orta saha oyuncusunun anlatımına doğrudan meydan okuyor.
Veto edilen eve dönüş
Tartışma, eski Barça menajeri, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun Dünya Kupası zaferinin ardından eve dönüşü için hazırlıkların ne kadar ilerlemiş olduğunu ayrıntılı olarak anlattığında alevlendi. Ona göre, ikili aylarca görüştü ve 2023 baharına kadar, Katalonya'daki "son dans" için sportif konular neredeyse kesinleşmişti.
Ancak teknik direktör, Laporta'yı ligin onayı olmasına rağmen transferi kasten veto etmekle suçladı ve başkanın Arjantinli süperstar ile iç savaş başlatmaktan korktuğunu iddia etti. Anlaşma bozulunca forvet, Major League Soccer takımlarından Inter Miami'ye katıldı ve bu durum, iki eski takım arkadaşının kişisel ilişkilerini ciddi şekilde zedeledi.
Cumhurbaşkanı kararlarını savunuyor
Suçlamaları görmezden gelmek istemeyen Laporta, yakın zamanda yapılan başkanlık seçimleri tartışmasında, yönetimsel kararlarını şiddetle savundu ve eski teknik direktörünü sert birşekilde eleştirdi. Laporta, bu sözlerden "şaşırdığını ve incindiğini" itiraf etti ve tartışmalı kovulma kararını, halefi Hansi Flick ile keskin bir karşılaştırma yaparak haklı çıkarmaya çalıştı.
Mundo Deportivo'ya göre, "Xavi ile kaybedeceğimizi gördüm, Flick ile kazanacağımızı görüyorum" dedi. Başarısız transferle ilgili olarak, kararın tamamen finansal olduğunu ve oyuncunun aşırı baskıdan duyduğu korkuya dayandığını vurgulayarak, anlatılanlarla doğrudan çelişti.
Seçim gerilimleri tırmanıyor
Acı sözler savaşı, köklü kurumsal çatlakları da ortaya çıkardı. Eski kaptan, kulübü fiilen yönettiğini iddia ettiği güçlü danışman Alejandro Echevarria tarafından yanıltıldığını ve sonunda görevden alındığını iddia etti. Kendisini geri getiren yönetimin kendisini hayal kırıklığına uğratmasından dolayı derin bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.
Buna karşılık Laporta, Xavi'nin rakip kampanyaya katılması nedeniyle, seçimlerden sadece birkaç gün önce başkanlık rakibi Victor Font'un siyasi bir piyon olarak hareket ettiğini iddia etti. Savunmasını tamamlayan mevcut başkan, Ronald Koeman, Arjantinli forvet ve İspanyol taktikçi gibi ikonlarla ilişkilerini kesmek gibi en sert kararlarının kurumun çıkarları için alındığını savundu.
