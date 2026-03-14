"Bu delilik!" - Öfkeli Vincent Kompany, dokuz kişi kalan Bayern Münih'in Bayer Leverkusen ile berabere kaldığı maçta Luis Diaz'ın kırmızı kart görmesine ilişkin açıklama talep ediyor

69. dakikada yedek kulübesinden oyuna girerek Leverkusen'in üstünlüğünü bozan Diaz için, inişli çıkışlı bir öğleden sonra oldu. Onun golü, ilk yarıda Jackson'ın tartışmasız kırmızı kart görmesinden bu yana zor anlar yaşayan Bayern'in bir puan kazanmasını sağladı. Ancak maç, 84. dakikada hakemin cebinden kartını çıkararak, kanat oyuncusu kaleciyi geçmeye çalışırken kalecinin bacağına hafifçe temas etmesine rağmen Diaz'ı simülasyon yapmakla suçlamasıyla kötü bir hal aldı.

Bu beraberlik, Bayern'in ligin zirvesindeki yerini korumasını sağladı, ancak hakem kararlarının yarattığı tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Jackson ve Diaz'ın her ikisi de cezaya çarptırılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan, Kompany önümüzdeki maçlar için kadrosunda değişiklik yapmak zorunda kalacak. Kulüp ise Kuzey Ren-Vestfalya'da yaşanan tartışmalı öğleden sonrasını sindirmeye devam ediyor.