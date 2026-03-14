"Bu delilik!" - Öfkeli Vincent Kompany, dokuz kişi kalan Bayern Münih'in Bayer Leverkusen ile berabere kaldığı maçta Luis Diaz'ın kırmızı kart görmesine ilişkin açıklama talep ediyor
BayArena'da kaos
69. dakikada yedek kulübesinden oyuna girerek Leverkusen'in üstünlüğünü bozan Diaz için, inişli çıkışlı bir öğleden sonra oldu. Onun golü, ilk yarıda Jackson'ın tartışmasız kırmızı kart görmesinden bu yana zor anlar yaşayan Bayern'in bir puan kazanmasını sağladı. Ancak maç, 84. dakikada hakemin cebinden kartını çıkararak, kanat oyuncusu kaleciyi geçmeye çalışırken kalecinin bacağına hafifçe temas etmesine rağmen Diaz'ı simülasyon yapmakla suçlamasıyla kötü bir hal aldı.
Bu beraberlik, Bayern'in ligin zirvesindeki yerini korumasını sağladı, ancak hakem kararlarının yarattığı tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Jackson ve Diaz'ın her ikisi de cezaya çarptırılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan, Kompany önümüzdeki maçlar için kadrosunda değişiklik yapmak zorunda kalacak. Kulüp ise Kuzey Ren-Vestfalya'da yaşanan tartışmalı öğleden sonrasını sindirmeye devam ediyor.
Kompany, 'çılgın' kararı sert bir şekilde eleştirdi
"En kötüsü Lucho Díaz! Bugün stadyumdaki hiç kimse onun neden sarı-kırmızı kart gördüğünü bilmiyor. Bu delilik," dedi Kompany maçın bitiminden sonra DAZN'e. Belçikalı teknik direktör, özellikle de temasın ardından Díaz'ın penaltı talebinde bulunmamış gibi görünmesi nedeniyle hakem kararlarına şaşkınlık duyuyordu. Kanat oyuncusu, 74. dakikada yaptığı yüksek tekme hareketi nedeniyle zaten sarı kartlı durumdaydı.
Kompany, Kolombiyalı oyuncunun bir sonraki maçta cezalı kalmasına neden olacak ikinci sarı kartın ardındaki mantığı açıklamak için cevaplar talep etmeye devam etti. "Bu elbette canımı yakıyor. Bir sonraki maçta cezalı. Birisi bana bu aşamada bunun neden sarı kart olduğunu açıklamalı," diye ekledi. Teknik direktörün şaşkınlığı, maçın gergin bir anında hakemin forvetin niyetini yanlış yorumladığını düşünen oyuncuları tarafından da paylaşıldı.
Eberl, hakemin maç sonrası itirafını ortaya koyuyor
Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, maçın ardından şaşırtıcı bir açıklama yaptı ve hakem Christian Dingert'in görüntüleri inceledikten sonra hatasını kabul ettiğini belirtti. Eberl, "Az önce Bay Dingert ile konuştum. Her şey yolunda, iyi bir görüşme oldu. Kendisi de bunun sarı-kırmızı kartlık bir hareket olmadığını söyledi" dedi. Ancak bu itiraf, kararın maçın sonucuna yaptığı etki göz önüne alındığında Bayern yönetimi için pek de teselli edici olmadı.
Eberl, hakemin dürüstlüğünü takdir etmekle birlikte, olaydan sonra yapılan düzeltmenin bir anlamı olmadığını vurguladı. "Onun için maç sırasında bu açık bir simülasyondu, ancak şimdi görüntüleri izledi ve bunun sarı-kırmızı kartlık bir hareket olmadığını söyledi. Çok onurlu bir davranış, ancak bize hiçbir faydası olmadı," diye açıkladı direktör. Olay, doğrudan kırmızı kart değil ikinci sarı kartla ilgili olduğu için, mevcut protokollere göre VAR müdahale edemedi ve saha kararını bozamazdı.
Oyuncuların dalışa bakış açısı
Bayern soyunma odası, Diaz'ı savunmak konusunda tek ses oldu; pek çok kişi, oyuncunun ayakta kalmaya çalıştığını vurguladı. Jonathan Tah, takım arkadaşının "abartılı hareketler" yapmadığını belirterek şöyle dedi: "Hemen ayağa kalkıyor. Evet, düşüyor. Hatta biraz temas bile oluyor. Ama hemen ayağa kalkıyor. Olay çıkarmıyor, numara yapmıyor. İşte bu yüzden, sanki numara yapmış gibi tepki göstererek neden dalış kararı verdiklerini merak ediyorum."
Takım arkadaşı savunma oyuncusu Josip Stanisic de, temasın açıkça Blaswich tarafından yapıldığı göz önüne alındığında, cezanın aşırı sert olduğunu düşündü. "Zaten sarı kartı olduğunu biliyor ve ardından doğrudan sarı kart çıkarıp sarı-kırmızı kart vermek bana sert geliyor, özellikle de ona vurduğu için. Eğer tamamen açık bir dalış olsaydı, ben de şunu söylerdim: asla böyle yapmamalısın, ama ona vuruyor ve bunu görebilirsiniz," diye yorumladı. Orta sahanın kilit ismi Joshua Kimmich ise daha da açık sözlüydü ve bu olayın "hayatta bir kez bile" dalış olmadığını belirtti.
