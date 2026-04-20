"Bu da ne böyle?!" - Erling Haaland, Gabriel'in kafa atmasına tepki gösterdi; Man City'nin forveti, Arsenal'in savunma oyuncusunu kışkırtacak "hiçbir şey yapmadığını" iddia etti

Manchester City'nin yıldız oyuncusu, Arsenal'in savunma oyuncusu Gabriel ile karşı karşıya geldiği tartışmalı an hakkında konuştu. Gergin geçen ikinci yarıda Brezilyalı oyuncu, Haaland'ın yüzüne başını doğru eğmiş gibi göründü; bu hareket genellikle şiddet içeren davranış nedeniyle anında kırmızı kartla sonuçlanır. Ancak hakem sadece sarı kart gösterdi ve bu kararın hafifliği birçok gözlemci tarafından sorgulandı.

Maçın bitiminden sonra Sky Sports'a konuşan Haaland, teması abartmayı seçseydi sonucun farklı olacağına inandığını açıkça belirtti. Forvet, "Orada yere düşseydim, ki biri bana gerçekten saldırmadıkça bunu yapmam, belki kırmızı kart olurdu. Emin değilim. Dürüst olmak gerekirse o anı görmedim ama olan oldu. Bu kadar kolay yere düşmem. Bana sarı kart gösterildi, nedenini bilmiyorum. O [Gabriel] yüzüme doğru geldi, olan oldu."



