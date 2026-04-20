"Bu da ne böyle?!" - Erling Haaland, Gabriel'in kafa atmasına tepki gösterdi; Man City'nin forveti, Arsenal'in savunma oyuncusunu kışkırtacak "hiçbir şey yapmadığını" iddia etti
Haaland'ın dalma numarası yapmayı reddetmesi
Manchester City'nin yıldız oyuncusu, Arsenal'in savunma oyuncusu Gabriel ile karşı karşıya geldiği tartışmalı an hakkında konuştu. Gergin geçen ikinci yarıda Brezilyalı oyuncu, Haaland'ın yüzüne başını doğru eğmiş gibi göründü; bu hareket genellikle şiddet içeren davranış nedeniyle anında kırmızı kartla sonuçlanır. Ancak hakem sadece sarı kart gösterdi ve bu kararın hafifliği birçok gözlemci tarafından sorgulandı.
Maçın bitiminden sonra Sky Sports'a konuşan Haaland, teması abartmayı seçseydi sonucun farklı olacağına inandığını açıkça belirtti. Forvet, "Orada yere düşseydim, ki biri bana gerçekten saldırmadıkça bunu yapmam, belki kırmızı kart olurdu. Emin değilim. Dürüst olmak gerekirse o anı görmedim ama olan oldu. Bu kadar kolay yere düşmem. Bana sarı kart gösterildi, nedenini bilmiyorum. O [Gabriel] yüzüme doğru geldi, olan oldu."
"Bu da ne böyle?!" - Çatışma karşısında şaşkına dönen forvet
Haaland'ın öfkesi, çatışmanın niteliğine ve hakemin olaya verdiği tepkiye de uzanıyordu. Duruma inanamadığını gösteren Haaland, Viaplay'e şöyle konuştu: "Hakeme söylemeli miyim? Ne fark eder ki. Şuna bakın, bu da ne?! [Bu futbol değil], biliyorum."
25 yaşındaki oyuncu, hakem Anthony Taylor'ın çift sarı kart gösterme gerekçesini de açıkladı: "İkimizin de [hatası] olduğunu söylüyor. Her zaman böyle diyor," diye ekledi Haaland. Tartışmaya rağmen, City oyuncusu rakibini kışkırtmak için hiçbir şey yapmadığını vurguladı. Galibiyet golünü attıktan sonra defans oyuncusunu kışkırtmak için bir şey söyledi mi diye sorulduğunda, "Hayır, söylemedim. Asla böyle bir şey yapmam... Tamam, belki bazen! Ama hayır, hiçbir şey yapmadım."
Premier Lig açıklama yaptı
Çeşitli yorumcular ve City taraftarlarının tepkilerine rağmen, VAR hakem tarafından sahada verilen kararı onayladı. Müdahale etmeme kararını açıklayan Premier Lig, fiziksel temasın şiddetine göre bu temasın kırmızı kart gerektirecek düzeyde olmadığını belirtti. Nitekim, Match Centre Twitter hesabı, Gabriel'in hareketinin "aşırı agresif veya şiddet içeren bir hareket olarak değerlendirilmediğini" doğrulayan bir açıklama yayınladı.
Manchester City farkı kapattı
Bu olay, Premier Lig şampiyonluk yarışının gidişatını büyük ölçüde değiştiren bir sonucun sadece küçük bir ayrıntısı olarak kaldı. Etihad’da 2-1’lik galibiyetle Man City, Mikel Arteta’nın takımına üç puan yaklaşırken, henüz oynamadığı bir maçın avantajını da elinde tutuyor. Sezonun son düzlüğüne girilirken zirvedeki fark hızla daralıyor. City, Çarşamba günü Turf Moor'da Burnley ile oynayacağı zorlu deplasman maçını kazanırsa zirvede eşitliği sağlayabilir. Arsenal için ise odak noktası, önümüzdeki Cumartesi Emirates'te Newcastle karşısında alınması zorunlu olan 3 puana kayıyor.