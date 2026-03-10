FC Bayern München'in Atalanta Bergamo ile oynadığı sekizinci final ilk maçının öncesinde, üç eski profesyonel futbolcu Amazon Prime Video'nun uzmanları olarak Jonas Urbig'in, yeniden sakatlanan Neuer'in yerini almanın getirdiği büyük yükü ele aldılar ve Alman rekor şampiyonu ve milli takımın uzun yıllardır bir numarası olan Neuer'e hayranlıklarını dile getirdiler.
"Bu da bana biraz az değer veriliyor gibi geliyor": Dünya şampiyonları Manuel Neuer'e hayranlık duyuyor ve onu Lionel Messi ile karşılaştırıyor
"Her gol yediğinde şöyle hissediyorsun: Manuel Neuer bunu kurtarırdı. Manuel Neuer'in mirası gerçekten çok ağır," diye konuştu Kramer saha kenarındaki sohbete katılarak. Hummels ise şöyle yanıtladı: "Bu, kalecilik pozisyonunda dünya çapında atabileceğin en büyük adımlar."
Kramer'e göre, Neuer'in Mart ayı sonunda 40 yaşına girecek olmasına rağmen hala bu kadar iyi performans göstermesi "biraz fazla küçümseniyor". "Benim için o, kalecilikte Messi gibidir. 20 yılı aşkın süredir dünyanın bir numaralı kalecisidir."
Neuer, uzun kariyeri boyunca özellikle top hakimiyetiyle kaleci oyununda devrim yarattı. Bu nedenle Höwedes, Schalke 04'te başladığı günleri hatırladı. O zamanlar Neuer henüz oyun kurucu bir kaleci olarak kendini kanıtlamamıştı. "Ben profesyonel olduğumda, Manu hala Frank Rost'un arkasında ikinci sıradaydı. O zamanlar her zaman sağ bek olarak sahada oynuyordu. Sence herhangi bir fark gördün mü? Teknik açıdan, hepimizin bildiği gibi, o kadar iyiydi ki" dedi.
Hummels ise şöyle ekledi: "O, benim birlikte oynadığım tek kaleciydi ki, saha oyuncusu gibi düşünürdü. Saha oyuncusu gibi alanlar yaratırdı. Ama abartmak istemem: Bundesliga'da saha oyuncusu olarak oynayamazdı." Neuer, France Football'a verdiği röportajda, kaleci dışında da profesyonel kariyer yapabileceğini söylemişti: "Örneğin, top hakimiyetine önem veren bir üçüncü lig takımında bu mümkün olabilirdi."
Hummels, Neuer ile ilgili ilginç bir anekdotu paylaşıyor: "Sonra seni vurur."
Hummels için ise, DFB takımında ve birkaç yıl boyunca FC Bayern'de uzun yıllar boyunca destekçisi olan kişinin "tüm zamanların en iyi kalecisi" olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. O, "Ancak o bir gün emekli olduğunda, onun ne kadar iyi olduğunu ve son yıllarda tüm şampiyonluklara ne kadar katkıda bulunduğunu gerçekten anlayacağız" diye vurguladı.
Övgü dolu sözlerinin ardından üçlü, Neuer ile olan ortak anılarını da konuşmaya başladı. Kramer, Hummels'e geniş bir gülümsemeyle, kaleciyi aşmaya çalıştığını sorduğunda, Hummels itiraf etti: "Maalesef bunu sık sık denedim. Sonra, sanırım kariyerimin en hızlı sprintini yaptım. Çünkü, onu aşarsan - sen de bilirsin - topu alıp peşinden koşar ve seni vurur. Bu bir eğitim önlemidir."
Kramer'e göre, Neuer'in varlığı özellikle rakip forvetleri etkiliyor. "2014 Dünya Kupası finalini hatırlayın. Higuain, dünyadaki herhangi bir başka kaleciye karşı bu şutu atardı. Ama Neuer orada olduğu için, şutu 20 metre uzağa attı." Arjantinli oyuncu o zaman ilk yarının ortasında golü atma fırsatını kaçırmış ve Neuer'in önünde boş pozisyonda golü kaçırmıştı. Bunun üzerine Hummels, BVB formasıyla kariyerinde Neuer'e karşı attığı iki penaltıyı hatırladı.
"İkisi de DFB Kupası'nda, biri yarı finalde, diğeri finalde. Kale küçük. Finaldeki gol içeri girdi. Yarı finaldeki girmedi. Bence finaldeki penaltıdan daha iyi vurdum. Orada çok şanslıydım. Karşında durduğunda, öyle bir his uyandırıyor," dedi eski stoper: "O kadar karizmatik ki, gol atabileceğine inanamıyorsun."
Yazın kariyerinin sonu mu? Neuer'in geleceği belirsiz - Urbig hazır bekliyor
Bu arada Neuer'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yaz aylarında sona erecek sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı henüz belli değil. Bayern'in kaptanı bu sezon da sık sık sakatlıklarla boğuşuyor. Gladbach maçında, üç hafta önce Bremen maçında olduğu gibi, kas lifinde yırtık meydana geldi ve devre arasında Urbig ile değiştirildi. Bu nedenle Bergamo'daki kadroda da yer almadı.
Eberl maçtan sonra "Mart ayında 40 yaşına girecek" dedi ve "Bu nedenle Jonas ve Ulle (Sven Ulreich; editörün notu) gibi iyi kalecilerimiz olduğu için mutluyuz, böylece devre arasında oyuncu değişikliği yapabiliyorsunuz ve maçta hiçbir şey değişmiyor."
Sport Bild'e göre, milli maçlar arası dönemde ve dolayısıyla Neuer'in 40. doğum günü civarında, kulüp ile eski Alman milli kaleci arasında netlik sağlamak için görüşmeler yapılması planlanıyor. Kariyerini sonlandırması halinde Urbig, onun izinden gitmeye başlayabilir. 22 yaşındaki oyuncu, 2025 yılının başında FCB tarafından 1. FC Köln'den transfer edildi ve o zamandan beri Neuer'in gölgesinde dikkatli bir şekilde yetiştirildi. Urbig, o zamandan beri ara sıra forma giyiyordu, ancak son olarak Neuer'in sakatlığı nedeniyle zorunlu olarak ara verdiği dönemde arka arkaya birkaç kez forma giymek zorunda kaldı.
Manuel Neuer: İstatistikler ve performans verileri
Takım Maçlar Gol Gol yemeden oynanan maçlar FC Bayern 590 486 275 Schalke 04 203 194 80 Almanya 124 118 51