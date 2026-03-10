"Bu da bana biraz az değer veriliyor gibi geliyor": Dünya şampiyonları Manuel Neuer'e hayranlık duyuyor ve onu Lionel Messi ile karşılaştırıyor

"Her gol yediğinde şöyle hissediyorsun: Manuel Neuer bunu kurtarırdı. Manuel Neuer'in mirası gerçekten çok ağır," diye konuştu Kramer saha kenarındaki sohbete katılarak. Hummels ise şöyle yanıtladı: "Bu, kalecilik pozisyonunda dünya çapında atabileceğin en büyük adımlar."

Kramer'e göre, Neuer'in Mart ayı sonunda 40 yaşına girecek olmasına rağmen hala bu kadar iyi performans göstermesi "biraz fazla küçümseniyor". "Benim için o, kalecilikte Messi gibidir. 20 yılı aşkın süredir dünyanın bir numaralı kalecisidir."

Neuer, uzun kariyeri boyunca özellikle top hakimiyetiyle kaleci oyununda devrim yarattı. Bu nedenle Höwedes, Schalke 04'te başladığı günleri hatırladı. O zamanlar Neuer henüz oyun kurucu bir kaleci olarak kendini kanıtlamamıştı. "Ben profesyonel olduğumda, Manu hala Frank Rost'un arkasında ikinci sıradaydı. O zamanlar her zaman sağ bek olarak sahada oynuyordu. Sence herhangi bir fark gördün mü? Teknik açıdan, hepimizin bildiği gibi, o kadar iyiydi ki" dedi.

Hummels ise şöyle ekledi: "O, benim birlikte oynadığım tek kaleciydi ki, saha oyuncusu gibi düşünürdü. Saha oyuncusu gibi alanlar yaratırdı. Ama abartmak istemem: Bundesliga'da saha oyuncusu olarak oynayamazdı." Neuer, France Football'a verdiği röportajda, kaleci dışında da profesyonel kariyer yapabileceğini söylemişti: "Örneğin, top hakimiyetine önem veren bir üçüncü lig takımında bu mümkün olabilirdi."