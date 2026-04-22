"Bu son derece sinir bozucu," dedi milli futbolcu Sport Bild'e. "Sezonun en kritik haftalarındayız. Her gün sahada olmak istiyorum – ve bu noktada engellenince, önümüzdeki önemli maçlara rağmen açıkçası pek de iyi bir ruh hali içinde dolaşamıyorsun."
"Bu çok sinir bozucu!" Bayern'in yıldızı Giulia Gwinn sakatlığıyla boğuşuyor - Sezonun son haftalarında sahaya çıkması muhtemel
Dünya Kupası elemelerinde 5-1 kazanılan maçta Gwinn, 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Daha sonra konuyla ilgili teşhis açıklandı: 26 yaşındaki oyuncunun omuzu çıkmıştı. Konservatif bir tedavinin ardından Bayern Münih teknik direktörü José Barcala, temkinli bir iyimserlikle konuştu. "İlk izlenim olumlu. Eğer tedaviye iyi yanıt verirse, önümüzdeki maçlar için bir seçenek olabileceği düşünülüyor."
Cumartesi günü FC Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı göz önüne alındığında, Gwinn önemli bir faktör olabilir. "Biz underdog rolündeyiz, ancak yine de bize saygı duyacaklar ve bizim için kolay bir görev olacağını düşünmeyecekler," dedi.
FC Bayern Kadın Takımı şampiyonluğu erken garantilemek üzere
Ancak asıl hedef başka: "Bayern olarak ilk etapta şampiyonluğu kazanmak istiyoruz, ancak son yıllarda uluslararası arenada da söz sahibi olmayı giderek daha fazla hedefledik." Çarşamba akşamı Union Berlin deplasmanında alınacak bir galibiyetle Bayern, Almanya şampiyonluğunu garantileyebilir.
2019'dan beri Münih'te oynayan ve 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Gwinn, sözleşmesini uzatmayı da dışlamıyor. "Şu anda sahip olduğum şeyi bırakmak için pek bir neden yok," dedi.