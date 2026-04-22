"Bu çok sinir bozucu!" Bayern'in yıldızı Giulia Gwinn sakatlığıyla boğuşuyor - Sezonun son haftalarında sahaya çıkması muhtemel

Dünya Kupası elemelerinde 5-1 kazanılan maçta Gwinn, 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Daha sonra konuyla ilgili teşhis açıklandı: 26 yaşındaki oyuncunun omuzu çıkmıştı. Konservatif bir tedavinin ardından Bayern Münih teknik direktörü José Barcala, temkinli bir iyimserlikle konuştu. "İlk izlenim olumlu. Eğer tedaviye iyi yanıt verirse, önümüzdeki maçlar için bir seçenek olabileceği düşünülüyor."

Cumartesi günü FC Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı göz önüne alındığında, Gwinn önemli bir faktör olabilir. "Biz underdog rolündeyiz, ancak yine de bize saygı duyacaklar ve bizim için kolay bir görev olacağını düşünmeyecekler," dedi.