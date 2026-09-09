Belçika’daki galibiyet, Villa’nın iç sahadaki sezona sendeleyerek başlaması göz önüne alındığında özellikle büyük önem taşıyordu. Emery’nin ekibi, Premier League’deki ilk üç maçında ritim bulmakta zorlanmış, en dikkat çekeni ise tek bir gol bile atamamıştı. Ancak Avrupa’nın elit kulüpler düzeyindeki turnuvasına dönüş, gerekli kıvılcımı sağlamış gibi göründü.

Gol atamamanın getirdiği ilk baskıya rağmen Jackson, kadronun Emery yönetimindeki uzun vadeli projeye odaklanmayı sürdürdüğünü söyledi. Yavaş başlangıçla ilgili endişeleri geri çeviren Jackson, geçmişteki hayal kırıklıkları üzerinde durmak yerine ileriye bakılması gerektiğini vurguladı. “Her maç farklı. Geçmişi umursamıyoruz, sadece bir sonrakine odaklanıyoruz. Her takım gibi bizim de hedeflerimiz var. Bunun uzun bir yolculuk olduğunu biliyoruz, bu yüzden adım adım ilerliyor ve oynadığımız her maçı kazanmaya çalışıyoruz” dedi.