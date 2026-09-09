AFP
Çeviri:
'Bu çok şey ifade ediyor' - Nicolas Jackson, Unai Emery'nin ekibinin Şampiyonlar Ligi kampanyasına gösterişli bir başlangıç yapmasıyla Aston Villa formasıyla attığı ilk golü kutladı
Jackson, Brugge'de ayaklarının üzerinde duruyor
Jackson, Şampiyonlar Ligi'ndeki dramatik gecede kulüp adına nihayet gol hesabını açtıktan sonra sevincini gizleyemedi. Yüksek beklentilerle geldikten sonra eski Chelsea oyuncusu, gol için kusursuz anı seçti ve Jan Breydel Stadı'nda Aston Villa'nın yeni sezondaki ilk galibiyetini almasına yardımcı oldu. Forvet, devre arasından hemen önce Club Brugge savunmasındaki bir hatayı değerlendirdi; Pau Torres'in uzun topuna hareketlenip kaleciyi çalımladı ve topu ağlara gönderdi.
Dönüm noktası niteliğindeki o anı değerlendiren Senegal milli oyuncusu, bordo-mavili formayla attığı ilk gole yol açan taktik farkındalığının altını çizdi. "Bu benim için çok şey ifade ediyor," diyen Jackson, maçın ardından UEFA'ya konuştu. “Kalecinin bütün maç boyunca çizgisinin önünde durduğunu gördüm. Koşum için alanı gördüm, ardından Pau bana topu verdi. Her şey kusursuzdu. Burada olduğum ve takım, teknik direktör ile ekiple birlikte olduğum için çok mutluyum. Umarım daha niceleri gelir."
- AFP
Sezonun başındaki gol orucunu sona erdirmek
Belçika’daki galibiyet, Villa’nın iç sahadaki sezona sendeleyerek başlaması göz önüne alındığında özellikle büyük önem taşıyordu. Emery’nin ekibi, Premier League’deki ilk üç maçında ritim bulmakta zorlanmış, en dikkat çekeni ise tek bir gol bile atamamıştı. Ancak Avrupa’nın elit kulüpler düzeyindeki turnuvasına dönüş, gerekli kıvılcımı sağlamış gibi göründü.
Gol atamamanın getirdiği ilk baskıya rağmen Jackson, kadronun Emery yönetimindeki uzun vadeli projeye odaklanmayı sürdürdüğünü söyledi. Yavaş başlangıçla ilgili endişeleri geri çeviren Jackson, geçmişteki hayal kırıklıkları üzerinde durmak yerine ileriye bakılması gerektiğini vurguladı. “Her maç farklı. Geçmişi umursamıyoruz, sadece bir sonrakine odaklanıyoruz. Her takım gibi bizim de hedeflerimiz var. Bunun uzun bir yolculuk olduğunu biliyoruz, bu yüzden adım adım ilerliyor ve oynadığımız her maçı kazanmaya çalışıyoruz” dedi.
Tarihi galibiyette rekorlar altüst oldu
Jackson, Brugge'de manşetlere çıkan tek Villa oyuncusu değildi. Gece, kulüp kaptanı John McGinn için tarihi bir anla başladı; McGinn, Villa Park'ta modern dönemin efsanelerinden biri olduğunu sağlam şekilde kanıtladı. İskoç milli oyuncu, gecenin tonunu erken belirledi ve 12. golüyle kulübün büyük Avrupa kupalarındaki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.
Maç aynı zamanda Emi Buendía için de kişisel bir zaferdi. Arjantinli oyuncu, Hugo Vetlesen ev sahibi ekip adına skoru bir süreliğine eşitledikten sonra Villa'yı yeniden öne geçiren ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı. Onun katkısı, Jackson'ın golüyle birlikte, Emery'nin elindeki hücum kalitesinin derinliğini ortaya koydu. Nicolò Tresoldi'nin ikinci yarıdaki penaltısı son bölümü gergin hale getirse de takımın ortak çabası, üç puanın Birmingham'a gideceğini garantiledi.
- AFP
Gelecek için ivme kazanıyor
Sezonun ilk galibiyetini alan takımda odak şimdi bu ivmeyi korumaya çevrildi; zira Premier League'de bu hafta sonu Nottingham Forest karşısında hâlâ ilk yerel galibiyetlerini arıyorlar. Brugge galibiyetinden kazanılan özgüven, özellikle Jackson için, iç sahada sezonlarını başlatmaları adına ihtiyaç duydukları kıvılcım olabilir. Avrupa'daki yolculuk ekim ayında Fenerbahçe ile oynanacak maçla yeniden başlayacak, ancak şimdilik odak yerel kulvardaki gelişimde kalıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun