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CanlıBiletler
camp nouGetty Images
Mohamed Saeed
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'Bu çok mümkün' - Barcelona Başkan Yardımcısı, 2030 Dünya Kupası finali için Bernabeu ve Fas yerine Camp Nou'yu destekledi

Dünya Kupası
Barcelona
Real Madrid

2030 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma yarışı kızışıyor. Barcelona başkan yardımcısı Antonio Escudero, vitrin maçının Spotify Camp Nou'da oynanacağından son derece emin olduğunu ifade etti. Fas ve Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı güçlü adaylar olmaya devam etse de, Katalan devi yenilenen evinin futbolun en büyük maçı için en güçlü seçenek olduğuna inanıyor.

  • 2030'daki dev organizasyona ev sahipliği yapma yarışı

    2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma yarışı kızışıyor; İspanya ve Fas başlıca adaylar olarak öne çıkıyor. Santiago Bernabeu uzun süredir İspanya'nın en güçlü seçeneği olarak görülse de, Fas'ın iddialı Grand Stade Hassan II projesi tabloyu değiştirdi. Barcelona yetkilileri de, Espai Barça projesinin bir parçası olarak kapasitesi artırılacak ve VIP alanları yenilenecek Spotify Camp Nou için bastırıyor.

    Barcelona'nın sosyal alandan sorumlu başkan yardımcısı Antonio Escudero da şimdi kulübün hedeflerini dile getirmek için öne çıktı. Cadena SER radyosundaki "Aquí Girona" programına konuşan Escudero, Blaugrana'nın bu tartışmanın yalnızca bir parçası olmadığını, FIFA için mantıklı seçimin kendileri olduğuna inandıklarını açıkça ifade etti. Kulüp, altyapısına yaptığı yatırımın uluslararası sahnede en büyük takdiri hak ettiğini düşünüyor.

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    Escudero, Barcelona için adaylığını ortaya koydu

    Spotify Camp Nou'nun final için ev sahibi stat olarak seçilme ihtimali sorulduğunda Escudero, kulübün şansı konusunda son derece nettı. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre şunları söyledi: "Bunu gerçekten çok isteriz. Bence öyle, bu çok mümkün. Dünyanın dört bir yanındaki spor otoriteleri bu konuda destek veriyor. Büyük bir çaba sarf ettik ve harika bir stadımız var. Harika bir stadımız var, artık zamanı geldi."

    Başkan yardımcısı yalnızca iyimserlikle yetinmedi; başarı ihtimalinin aslında oldukça yüksek olduğunu da öne sürdü. Röportaj sırasında sözlerini daha da ileri taşıyarak şunu ekledi: "Bunun böyle olma ihtimali çok yüksek." Bu duruş, yakın dönemde Barcelona belediye meclisi ile Katalan hükümetinin paylaştığı artan güvenle de örtüşüyor. Her iki taraf da şehrin 2030 projesinin merkezinde kalmasını sağlamak için yoğun şekilde lobi faaliyetleri yürütüyor.

  • Stat yenilemesi ve mali istikrar

    Dünya Kupası'nın yarattığı ihtişamın ötesinde Escudero, stadın geri dönüşü ve kulübün üyeleriyle ilişkisine dair iç meseleleri de ele alma fırsatı buldu. Taraftarlar arasında, Spotify Camp Nou yenilemesiyle bağlantılı devasa maliyetlerin kombine bilet fiyatlarında artışa yol açabileceğine dair endişeler giderek artıyordu.

    Ancak Escudero bu söylentileri hızla reddetti ve Barcelona taraftarlarına güvence verdi. "Kimse kombine bilet fiyatlarını artırmaktan söz etmedi. İnsanlar içini rahat tutabilir. Kimse bunu konuşmadı. Ben bir başkan yardımcısıyım, dolayısıyla bu konuda bir şeyler bilirdim. Gündemde değil," dedi.

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    Karar için son geri sayım

    İnşaat ekipleri Spotify Camp Nou’yu tamamlamak için çalışırken, futbol dünyasının gözü finalin oynanacağı statla ilgili FIFA’nın yapacağı nihai açıklamada olmaya devam ediyor. İspanya ile Fas, her ülkenin kendine özgü güçlü yanlarını öne çıkardığı sofistike bir diplomatik ve sportif mücadelenin içinde. Fas’ın adaylığı, Afrika kıtasının ikinci kez bir Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapması için tarihi bir fırsatı temsil ederken, İspanya yerleşik altyapısına ve statlarının efsanevi statüsüne işaret ediyor.

    Barcelona’nın, Madrid’deki Bernabeu’ya gerçek bir rakip olarak ortaya çıkması da sürece ayrı bir merak katıyor ve 2030 turnuvasının güzel oyundan olduğu kadar ulusal prestijden de ibaret olacağını gösteriyor.


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