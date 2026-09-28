2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma yarışı kızışıyor; İspanya ve Fas başlıca adaylar olarak öne çıkıyor. Santiago Bernabeu uzun süredir İspanya'nın en güçlü seçeneği olarak görülse de, Fas'ın iddialı Grand Stade Hassan II projesi tabloyu değiştirdi. Barcelona yetkilileri de, Espai Barça projesinin bir parçası olarak kapasitesi artırılacak ve VIP alanları yenilenecek Spotify Camp Nou için bastırıyor.

Barcelona'nın sosyal alandan sorumlu başkan yardımcısı Antonio Escudero da şimdi kulübün hedeflerini dile getirmek için öne çıktı. Cadena SER radyosundaki "Aquí Girona" programına konuşan Escudero, Blaugrana'nın bu tartışmanın yalnızca bir parçası olmadığını, FIFA için mantıklı seçimin kendileri olduğuna inandıklarını açıkça ifade etti. Kulüp, altyapısına yaptığı yatırımın uluslararası sahnede en büyük takdiri hak ettiğini düşünüyor.