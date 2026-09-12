Jakirovic, takımının batı Londra'da mücadele ederek beraberliğe uzanmasını izledikten sonra gururunu gizleyemedi. Morgan Rogers'ın golüyle erken geriye düşmesine rağmen, konuk ekip Jorrel Hato'nun hatasını önce Mohamed Belloumi'nin değerlendirip, ardından Levi Colwill'e çarpan şutuyla bir kez daha ağları bularak attığı iki golle öne geçerek müthiş bir yanıt verdi. Cole Palmer ikinci yarıda Joao Pedro'nun eşitlik golünü hazırlasa da Jakirovic, oyuncularının ligin güçlü ekiplerinden birine karşı ortaya koyduğu karakteri övgüyle anlattı.

Jakirovic maçın ardından BBC Sport'a, "Kendimi iyi hissediyorum. Mutlu olmalıyız. Bu bizim için çok büyük bir sonuç" dedi. Kaplanlar yeni sezona dikkat çekici bir başlangıç yaptı ve bu son sonuç da onları ligin ilk dönemdeki sürpriz takımı olarak daha da sağlam bir konuma taşıdı. "Çok zorlu bir maçta bir puan aldık. Çok zorlu rakiplere karşı sekiz puan. Böyle devam etmeliyiz."