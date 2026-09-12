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Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

'Bu çok büyük bir sonuç' - Sergej Jakirovic, Chelsea ile alınan nefes kesen beraberliğin ardından Hull City'nin performansını övdü

S. Jakirovic
Chelsea
Hull City
Premier Lig
Chelsea - Hull City

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, takımının cumartesi günü Stamford Bridge'de Chelsea ile 2-2 berabere kaldığı nefes kesen maçın ardından oyuncularının dirençli performansını övdü. Kaplanlar, erken gelen geri düşüşün ardından devreye önde girdi ve sonunda Premier League sezonundaki etkileyici yenilmez başlangıcını sürdüren bir puanı hanesine yazdırdı.

  • Jakirovic, Stamford Bridge'den alınan puandan memnun

    Jakirovic, takımının batı Londra'da mücadele ederek beraberliğe uzanmasını izledikten sonra gururunu gizleyemedi. Morgan Rogers'ın golüyle erken geriye düşmesine rağmen, konuk ekip Jorrel Hato'nun hatasını önce Mohamed Belloumi'nin değerlendirip, ardından Levi Colwill'e çarpan şutuyla bir kez daha ağları bularak attığı iki golle öne geçerek müthiş bir yanıt verdi. Cole Palmer ikinci yarıda Joao Pedro'nun eşitlik golünü hazırlasa da Jakirovic, oyuncularının ligin güçlü ekiplerinden birine karşı ortaya koyduğu karakteri övgüyle anlattı.

    Jakirovic maçın ardından BBC Sport'a, "Kendimi iyi hissediyorum. Mutlu olmalıyız. Bu bizim için çok büyük bir sonuç" dedi. Kaplanlar yeni sezona dikkat çekici bir başlangıç yaptı ve bu son sonuç da onları ligin ilk dönemdeki sürpriz takımı olarak daha da sağlam bir konuma taşıdı. "Çok zorlu bir maçta bir puan aldık. Çok zorlu rakiplere karşı sekiz puan. Böyle devam etmeliyiz."

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  • Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kaçan fırsatların ardından düşünmek

    Premier League'e yeni yükselen Hull City, lige dönüşünde olağanüstü bir başlangıç yaptı ve etkileyici açılış periyodunu yenilgisiz geçti. Hull City, sezonuna Manchester United karşısında aldığı çarpıcı 2-0'lık galibiyetle başladı; ardından Coventry City'ye karşı zorlu geçen maçta 1-0 kazandı ve Aston Villa ile golsüz berabere kaldı, son olarak da Chelsea karşısında bir puan daha almayı başardı.

    Jakirovic, "Devre arasında 2-1 öndeydik ve McBurnie ile yüzde 100'lük bir pozisyon yakaladık ama Martinez'in kurtarışı mükemmeldi" dedi. Hull City teknik direktörü, zirvedeki bu ivmeyi sürdürmek istiyorlarsa savunmada hâlâ gelişmeleri gerektiğini de belirtti. "Ceza sahasında oyunu daha iyi kontrol etmeliyiz çünkü bunu [Chelsea golünü] engelleyebilirdik. Cho ile mükemmel bir fırsat yakaladık, Martinez yine kurtardı. Maçın oyuncusu."

  • Nobel Mendy'nin sakatlığıyla ilgili endişe

    Olumlu sonuç, çarpışmanın ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Nobel Mendy'nin endişe verici sakatlığı nedeniyle bir nebze gölgede kaldı. Savunma oyuncusu sahayı terk ederken açıkça zorlanıyordu ve Jakirovic, maçın ardından oyuncunun ileri tetkik için götürüldüğünü doğruladı.

    Teknik direktör, savunma oyuncusunun durumuyla ilgili güncelleme verirken şöyle dedi: 'Tarama için hastaneye gitti. Başı dönüyor ve bilinci bulanık. Göreceğiz. Bu yüzde 100 sarsıntı.'

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  • Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea, Xabi Alonso yönetiminde bir kez daha sendeledi

    Bu arada Chelsea, geçen hafta sonu Arsenal'a 2-1 yenilmesinin ardından ligde tökezlemeyi sürdürdü. Yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde sezona harika bir başlangıç yapıp ilk iki maçını kazanmasına rağmen, Çarşamba günü Lig Kupası üçüncü turunda Leeds United karşısında alınan nefes kesen 6-3'lük galibiyetin ivmesini cumartesi günkü maça taşıyamadı.

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