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"Bu çocuk gol atabiliyor" - Everton'ın sakatlık sorunları hızla unutulurken, eski Leeds teknik direktörü Dominic Calvert-Lewin'in en önemli üç güçlü yanını vurguladı
Calvert-Lewin'in istatistikleri: Everton ve Leeds formasıyla attığı goller
İngiltere milli takımında forma giyen forvet, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Everton ile ilişkilerini serbest oyuncu olarak sonlandırma izni aldı. Merseyside’da dokuz yıl geçiren oyuncu, 273 maçta 71 gol kaydetti.
2018 ile 2021 yılları arasında istikrarlı bir şekilde 40 maç civarında forma giymiş olsa da, Toffees’teki son dört sezonunda sadece bir kez 30 maç barajını aşabildi. Kendine güveni tam ve fiziksel olarak zirvede olduğu dönemde arka arkaya iki sezonda bu hedefe ulaşmış olsa da, Premier Lig’de çift haneli gol rakamlarına ulaşmak bir daha pek mümkün olmadı.
Calvert-Lewin, 2025-26 sezonunda yeniden rayına oturdu. Bir sezon boyunca formunu koruyup koruyamayacağına dair şüpheler varken, tüm turnuvalarda toplam 39 maça çıktı. 15 gol kaydetti; bunların 14’ü en üst ligde atıldı.
Leeds’in üst lige döndüğü ilk sezonunda takımın ligde kalmasında kilit bir rol oynadı; ayrıca, Three Lions formasıyla son maçından yaklaşık beş yıl sonra milli takıma geri çağrıldı.
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Leeds’in forveti Calvert-Lewin’in en büyük güçlü yanları
2003 yılında Leeds’in başında 22 maç geçiren Everton efsanesi Reid, Calvert-Lewin’in yeniden öne çıkmasından etkilenen isimler arasında yer alıyor. Reid, bu güçlü 9 numaranın eski formuna kavuşabileceğinden hiçbir zaman şüphe duymadığını belirtiyor.
İngiltere’nin önde gelen spor hatıra eşyaları müzayede şirketi BUDDS’un düzenlediği, dünyanın en büyük Dünya Kupası temalı müzayedesinde konuşan Reid, DCL’nin Everton’dan ayrıldıktan sonraki yeniden doğuşunun sürpriz olup olmadığı sorulduğunda GOAL’a şunları söyledi: “Onu sahaya çıkaramamıştım.
“Ne derseniz deyin, bu çocuk gol atabiliyor. Ceza sahası çevresinde dolaşıyor, sürekli hareket halinde, her zaman rakip savunmanın omuzlarında – ben bu tür forvetleri severim: altı yarda mesafeden, bum, gol. Calvert-Lewin tam da öyle.
“Kesinlikle muhteşem bir sezon geçirdi. Tüm övgüler, eski kulüplerimden birine de ait. Onlar da harika bir iş çıkardılar. İşlerin nasıl gelişeceği ilginç. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.”
Leeds, 2025 transfer piyasasında paranın karşılığını aldı
Calvert-Lewin, Championship’ten yükselmeyi garantiledikten sonra, herhangi bir transfer ücreti ödenmeden gerçekleştirilen transferiyle, 2025 yılında Leeds’in tartışmasız en iyi transferi oldu. Bununla birlikte, Gabriel Gudmundsson, Jaka Bijol, Anton Stach ve Sean Langstaff gibi isimlerin yeni ortamlarında başarılı performanslar sergilemesi sayesinde, genel olarak paranın karşılığını veren diğer önemli transferler de gerçekleştirildi.
Ancak Whites, parayı çılgınca harcamadı ve büyük harcamalar yapan rakiplerine ayak uydurmak için 2026'da bütçelerini biraz daha genişletmeleri gerekebilir. Bu öneri Reid'e iletildiğinde, eski İngiltere milli takım oyuncusu şöyle dedi: “Zorlu bir başlangıç yaptılar. O [Daniel Farke] taktik düzenini değiştirdi, değil mi? Gerçekten iyi iş çıkardı. Harika bir yönetim.
“Oradaki taraftar kitlesi muhteşem. Taraftarlar bu projeye inandılar. Oyuncular da öyle. Kendimi tekrar ediyorum ama transferler çok önemli. Brighton ve Bournemouth gibi takımların transferlerdeki başarısı kesinlikle muhteşem.”
- BUDDS Auctions
Leeds maç takvimi: 2026-27 sezonu takvimi açıklandı
Leeds, 2026-27 Premier Lig sezonundaki açılış maçında City Ground’a giderek Nottingham Forest ile karşılaşacağını öğrendi. Takım, hızlı bir başlangıç yapmaya hevesli; bu sayede Calvert-Lewin gibi oyuncuların, beklentileri yüksek taraftar kitlesinin gözünde itibarlarını pekiştirmeleri mümkün olacak.
Eğer bu ivmeyi sürdürebilirlerse, Whites'a ait hatıra eşyalarına olan ilgi de artmaya devam edecektir. Bu alanda, 1958 Dünya Kupası'ndan Pele'nin altın madalyası ve 1966 finalinden Alan Ball ile Martin Peters'a ait formalar da dahil olmak üzere bazı ilgi çekici lotlar yakında açık artırmaya çıkacak.
BUDDS Dünya Kupası Müzayedesi 25 Haziran 2026'da gerçekleşecek; çevrimiçi zamanlı müzayede ise 2 Haziran'da başlayacak. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz; spor hatıra eşyalarınız için ücretsiz çevrimiçi değer biçimi almak istiyorsanız buraya tıklayın.