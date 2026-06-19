İngiltere milli takımında forma giyen forvet, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Everton ile ilişkilerini serbest oyuncu olarak sonlandırma izni aldı. Merseyside’da dokuz yıl geçiren oyuncu, 273 maçta 71 gol kaydetti.

2018 ile 2021 yılları arasında istikrarlı bir şekilde 40 maç civarında forma giymiş olsa da, Toffees’teki son dört sezonunda sadece bir kez 30 maç barajını aşabildi. Kendine güveni tam ve fiziksel olarak zirvede olduğu dönemde arka arkaya iki sezonda bu hedefe ulaşmış olsa da, Premier Lig’de çift haneli gol rakamlarına ulaşmak bir daha pek mümkün olmadı.

Calvert-Lewin, 2025-26 sezonunda yeniden rayına oturdu. Bir sezon boyunca formunu koruyup koruyamayacağına dair şüpheler varken, tüm turnuvalarda toplam 39 maça çıktı. 15 gol kaydetti; bunların 14’ü en üst ligde atıldı.

Leeds’in üst lige döndüğü ilk sezonunda takımın ligde kalmasında kilit bir rol oynadı; ayrıca, Three Lions formasıyla son maçından yaklaşık beş yıl sonra milli takıma geri çağrıldı.