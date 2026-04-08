"Bu çocuk bir gün tam bir canavar olacak!" Bu "mucize çocuk" yakında Tadej Pogacar'ın en büyük rakibi mi olacak?

Lyonlu 19 yaşındaki üst düzey yetenek, İspanya'nın kuzeyinde World Tour seviyesindeki ilk genel klasman zaferine doğru ilerliyor ve memleketinde heyecan dalgasını körüklüyor. Potansiyeli sınırsız görünüyor. "Bu çocuk bisiklet üzerinde bir canavar olacak. Gelecekte ondan çok şey göreceğiz," diye Mart ayında onu öven kişi, Tour şampiyonu Tadej Pogacar'dan başkası değildi.

O zamanlar dünya şampiyonu, zorlu Strade Bianche tek günlük yarışını kazanmıştı. Toskana'nın çakıl yollarında Pogacar'a en uzun süre ayak uyduran bisikletçi Paul Seixas'tı. Bisiklet sporunun besin zincirinin tepesinde bir nöbet değişimi için henüz çok erken. Ancak Pogacar'ın belirlenen halefi görünüşe göre hazır.

Bu nedenle, özellikle Fransa'da hayaller yeşeriyor. Bernard Hinault'un 1985'teki zaferinden bu yana, bisiklet sporunun kalesinden hiçbir bisikletçi Tour de France'ı kazanamadı. Nesiller boyu denendi, hepsi başarısız oldu: Richard Virenque, Laurent Jalabert veya Thomas Voeckler; Julian Alaphilippe, Romain Bardet veya Thibaut Pinot gibi bisikletçiler. Etaplar kazandılar, dağ mayosunu aldılar, en azından bazı dönemlerde sarı mayoyu giydiler. Ancak hiçbiri Paris'teki podyumda genel klasman birincisi olarak yer almadı.