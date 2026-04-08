"Bu çocuk bir gün tam bir canavar olacak!" Bu "mucize çocuk" yakında Tadej Pogacar'ın en büyük rakibi mi olacak?

Fransa'dan gelen seslere göre, Seixas bu kötü gidişatı sona erdirecek. Marc Madiot, Mart ayı başında RMC'ye verdiği demeçte, "Bence o, aranan kişi. Fransa'nın beklediği bisikletçi o olacak" dedi.
Groupama-FDJ United takımının etkili başkanı, otuz yıllık yönetim kariyeri boyunca Hinault'un varisini boşuna aramıştı. Fransız rakip takım Decathlon CMA CGM, Seixas ile aradığını bulmuş olabilir. Madiot, Seixas'ın "Mesih" olduğunu söyledi. Seixas'ın, Pogacar gibi çok az kişinin sahip olduğu bir şeye sahip olduğunu, repertuarında her şeyin bulunduğunu belirtti.
1,86 m boyundaki Seixas sadece dağlarda güçlü değil. Zamanla yarışta da olağanüstü yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu disiplinde 2024 Gençler Dünya Şampiyonu olan Seixas, Pazartesi günü Bask Bölgesi'nde düzenlenen açılış zaman denemesinde hakimiyet kurdu ve örneğin Lipowitz'e 33 saniye fark attı.
Fransa'da, yeni umut vaadeden bu sporcunun Tour'a hızlı bir şekilde giriş yapması yönündeki sesler yükseliyor. Ancak Seixas'ın 4 Temmuz'da Barselona'daki Grand Départ'ta gerçekten start alıp almayacağı henüz belli değil. Bernard Hinault'a göre, Fransızlar onun halefini beklerken biraz daha sabırlı olmalı. 71 yaşındaki Hinault'a göre Seixas, önce Vuelta veya Giro'ya katılmalı, "o zaman onun üç hafta boyunca dayanma potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz."