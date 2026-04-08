"Bu çocuk bir gün tam bir canavar olacak!" Bu "mucize çocuk" yakında Tadej Pogacar'ın en büyük rakibi mi olacak?

Fransa'nın yeni bir bisiklet yıldızı var. Henüz 19 yaşındaki Paul Seixas, şimdiden Büyük Ulus'ta büyük bir heyecan uyandırıyor. Tadej Pogacar bile hayranlığını gizlemiyor.

Florian Lipowitz de Paul Seixas'ın patlayıcı atağına karşı koyamadı. Tour'da üçüncü olan Alman bisikletçi, dik bir dağ geçidinde hayretle izlemek zorunda kaldı ve Fransa'nın bisiklet sporundaki "mucize çocuğu"nun, güçlü bir kadronun yer aldığı Bask Turu'nun başlangıcında kendisine ve diğer tüm bisikletçilere üstün olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.

Seixas, Salı günü sergilediği sansasyonel solo performansı ile ikinci etap zaferini ve genel klasmanda liderlik avantajını garantiledi. "Saldırmakta tereddüt etmedim. En kötüsü, risk almaktan korkmaktır," diyen Seixas, "Bu şekilde sürmeyi seviyorum," diye ekledi.

  • Lyonlu 19 yaşındaki üst düzey yetenek, İspanya'nın kuzeyinde World Tour seviyesindeki ilk genel klasman zaferine doğru ilerliyor ve memleketinde heyecan dalgasını körüklüyor. Potansiyeli sınırsız görünüyor. "Bu çocuk bisiklet üzerinde bir canavar olacak. Gelecekte ondan çok şey göreceğiz," diye Mart ayında onu öven kişi, Tour şampiyonu Tadej Pogacar'dan başkası değildi.

    O zamanlar dünya şampiyonu, zorlu Strade Bianche tek günlük yarışını kazanmıştı. Toskana'nın çakıl yollarında Pogacar'a en uzun süre ayak uyduran bisikletçi Paul Seixas'tı. Bisiklet sporunun besin zincirinin tepesinde bir nöbet değişimi için henüz çok erken. Ancak Pogacar'ın belirlenen halefi görünüşe göre hazır.

    Bu nedenle, özellikle Fransa'da hayaller yeşeriyor. Bernard Hinault'un 1985'teki zaferinden bu yana, bisiklet sporunun kalesinden hiçbir bisikletçi Tour de France'ı kazanamadı. Nesiller boyu denendi, hepsi başarısız oldu: Richard Virenque, Laurent Jalabert veya Thomas Voeckler; Julian Alaphilippe, Romain Bardet veya Thibaut Pinot gibi bisikletçiler. Etaplar kazandılar, dağ mayosunu aldılar, en azından bazı dönemlerde sarı mayoyu giydiler. Ancak hiçbiri Paris'teki podyumda genel klasman birincisi olarak yer almadı.

  • "Seçilmiş Kişi!" Seixas, Fransa Bisiklet Turu'nda Fransa'nın kötü gidişatına son verecek

    Fransa'dan gelen seslere göre, Seixas bu kötü gidişatı sona erdirecek. Marc Madiot, Mart ayı başında RMC'ye verdiği demeçte, "Bence o, aranan kişi. Fransa'nın beklediği bisikletçi o olacak" dedi.

    Groupama-FDJ United takımının etkili başkanı, otuz yıllık yönetim kariyeri boyunca Hinault'un varisini boşuna aramıştı. Fransız rakip takım Decathlon CMA CGM, Seixas ile aradığını bulmuş olabilir. Madiot, Seixas'ın "Mesih" olduğunu söyledi. Seixas'ın, Pogacar gibi çok az kişinin sahip olduğu bir şeye sahip olduğunu, repertuarında her şeyin bulunduğunu belirtti.

    1,86 m boyundaki Seixas sadece dağlarda güçlü değil. Zamanla yarışta da olağanüstü yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu disiplinde 2024 Gençler Dünya Şampiyonu olan Seixas, Pazartesi günü Bask Bölgesi'nde düzenlenen açılış zaman denemesinde hakimiyet kurdu ve örneğin Lipowitz'e 33 saniye fark attı.

    Fransa'da, yeni umut vaadeden bu sporcunun Tour'a hızlı bir şekilde giriş yapması yönündeki sesler yükseliyor. Ancak Seixas'ın 4 Temmuz'da Barselona'daki Grand Départ'ta gerçekten start alıp almayacağı henüz belli değil. Bernard Hinault'a göre, Fransızlar onun halefini beklerken biraz daha sabırlı olmalı. 71 yaşındaki Hinault'a göre Seixas, önce Vuelta veya Giro'ya katılmalı, "o zaman onun üç hafta boyunca dayanma potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz."