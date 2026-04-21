Bu, Chelsea FC'nin 100 yılı aşkın süredir başına gelmemişti! Brighton, Blues'un krizini daha da derinleştirirken Şampiyonlar Ligi'ni hayal ediyor

Sezonun bitmesine dört hafta kala Chelsea, Brighton'ın iki puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor. Teknik direktör Liam Rosenior'un takımında bu, üst üste beşinci gol atamadan alınan lig yenilgisiydi; en son 1912'de böyle bir kötü seri yaşanmıştı. BBC'nin yazdığı gibi, bu "Titanic'in battığı yıl"dı; "manşet böyle".

Milli takım oyuncusu Pascal Groß'un köşe vuruşunun ardından Ferdi Kadioglu (3.), Jack Hinshelwood (56.) ve oyuna sonradan giren Danny Welbeck (90.+1) Brighton adına gol attı. Hürzeler'in takımı, Marc Cucurella'nın kendi ceza sahasında sınırda bir müdahaleyle topu uzaklaştırması üzerine (54.) bir el penaltısı alabilirdi. Ancak Brighton'ın 2-0'lık skoru belirleyen kontratağı da Yankuba Minteh'in eliyle oynadığı bir pozisyondan sonra geldi.