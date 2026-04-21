"Martılar", "Blues" karşısında tek taraflı geçen maçta 3-0 (1-0) galip gelerek altıncı sıraya yükseldi. Yarı finalist Aston Villa, Avrupa Ligi'ni kazanırsa, bu sıralama Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bile yeterli olabilir.
Çeviri:
Bu, Chelsea FC'nin 100 yılı aşkın süredir başına gelmemişti! Brighton, Blues'un krizini daha da derinleştirirken Şampiyonlar Ligi'ni hayal ediyor
Sezonun bitmesine dört hafta kala Chelsea, Brighton'ın iki puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor. Teknik direktör Liam Rosenior'un takımında bu, üst üste beşinci gol atamadan alınan lig yenilgisiydi; en son 1912'de böyle bir kötü seri yaşanmıştı. BBC'nin yazdığı gibi, bu "Titanic'in battığı yıl"dı; "manşet böyle".
Milli takım oyuncusu Pascal Groß'un köşe vuruşunun ardından Ferdi Kadioglu (3.), Jack Hinshelwood (56.) ve oyuna sonradan giren Danny Welbeck (90.+1) Brighton adına gol attı. Hürzeler'in takımı, Marc Cucurella'nın kendi ceza sahasında sınırda bir müdahaleyle topu uzaklaştırması üzerine (54.) bir el penaltısı alabilirdi. Ancak Brighton'ın 2-0'lık skoru belirleyen kontratağı da Yankuba Minteh'in eliyle oynadığı bir pozisyondan sonra geldi.
- AFP
Chelsea, Brighton deplasmanında Cole Palmer ve diğer oyuncular olmadan
Chelsea, kaptan Reece James'in yanı sıra Cole Palmer ve Joao Pedro gibi yıldız oyuncularından da yoksun kaldı. Rosenior, mecbur kalınca beşli savunma dizilişine geçti; takımı ise korkak bir futbol sergiledi. Maçın ilk yarım saatinde Brighton, 7-0 şut üstünlüğü ve rakip ceza sahasında 15-1 top hakimiyeti elde etti.
Hürzeler özel bir seriye devam etti: İngiliz bir teknik direktörle oynadığı onuncu maçta da yenilmedi - sadece Brezilya'nın eski dünya şampiyonu teknik direktörü Luiz Felipe Scolari daha uzun bir seriye sahipti (Chelsea ile on bir maç).
FC Chelsea'nin son beş lig maçı
Tarih
Maç
Sonuç
14 Mart
Chelsea - Newcastle
0:1
21 Mart
Everton - Chelsea
3:0
12 Nisan
Chelsea - Manchester City
0:3
18 Nisan
Chelsea - Manchester United
0:1
21 Nisan
Brighton - Chelsea
3:0