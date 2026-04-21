Goal.com
Canlı
Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier League

Çeviri:

Bu, Chelsea FC'nin 100 yılı aşkın süredir başına gelmemişti! Brighton, Blues'un krizini daha da derinleştirirken Şampiyonlar Ligi'ni hayal ediyor

Premier Lig
Takım menajeri Fabian Hürzeler, kulüpler arası dünya şampiyonu Chelsea'ye Brighton & Hove Albion ile bir başka ağır yenilgi yaşattı ve artık Avrupa Kupası'nı hayal etmeye başladı.

"Martılar", "Blues" karşısında tek taraflı geçen maçta 3-0 (1-0) galip gelerek altıncı sıraya yükseldi. Yarı finalist Aston Villa, Avrupa Ligi'ni kazanırsa, bu sıralama Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bile yeterli olabilir.

  • Sezonun bitmesine dört hafta kala Chelsea, Brighton'ın iki puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor. Teknik direktör Liam Rosenior'un takımında bu, üst üste beşinci gol atamadan alınan lig yenilgisiydi; en son 1912'de böyle bir kötü seri yaşanmıştı. BBC'nin yazdığı gibi, bu "Titanic'in battığı yıl"dı; "manşet böyle".

    Milli takım oyuncusu Pascal Groß'un köşe vuruşunun ardından Ferdi Kadioglu (3.), Jack Hinshelwood (56.) ve oyuna sonradan giren Danny Welbeck (90.+1) Brighton adına gol attı. Hürzeler'in takımı, Marc Cucurella'nın kendi ceza sahasında sınırda bir müdahaleyle topu uzaklaştırması üzerine (54.) bir el penaltısı alabilirdi. Ancak Brighton'ın 2-0'lık skoru belirleyen kontratağı da Yankuba Minteh'in eliyle oynadığı bir pozisyondan sonra geldi.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Chelsea, Brighton deplasmanında Cole Palmer ve diğer oyuncular olmadan

    Chelsea, kaptan Reece James'in yanı sıra Cole Palmer ve Joao Pedro gibi yıldız oyuncularından da yoksun kaldı. Rosenior, mecbur kalınca beşli savunma dizilişine geçti; takımı ise korkak bir futbol sergiledi. Maçın ilk yarım saatinde Brighton, 7-0 şut üstünlüğü ve rakip ceza sahasında 15-1 top hakimiyeti elde etti.

    Hürzeler özel bir seriye devam etti: İngiliz bir teknik direktörle oynadığı onuncu maçta da yenilmedi - sadece Brezilya'nın eski dünya şampiyonu teknik direktörü Luiz Felipe Scolari daha uzun bir seriye sahipti (Chelsea ile on bir maç).

  • FC Chelsea'nin son beş lig maçı


    Tarih

    Maç

    Sonuç

    14 Mart

    Chelsea - Newcastle

    0:1

    21 Mart

    Everton - Chelsea

    3:0

    12 Nisan

    Chelsea - Manchester City

    0:3

    18 Nisan

    Chelsea - Manchester United

    0:1

    21 Nisan

    Brighton - Chelsea

    3:0


