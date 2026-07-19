Messi bunu fırsat bilerek hakemlerin dikkatini Cucurella’nın hareketine çekti ve dolaylı olarak İspanyol oyuncuya kırmızı kart gösterilmesini talep etti. Çünkü: Şubat ayında Benfica Lizbon ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan ırkçılık skandalına tepki olarak – Benfica'dan Gianluca Prestianni, elini ağzının önüne tutarak Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ırkçı bir hakaret etmişti – FIFA, 2026 Dünya Kupası için katı bir yeni kural getirmişti.

Bu kurala göre, konuşurken elini ağzının önüne tutan ve bu durumun açıkça çatışmacı bir durum olduğu görülen oyuncular kırmızı kartla cezalandırılmalıdır. Paraguaylı Miguel Almiron, Türkiye ile oynanan grup maçında bu şekilde kırmızı kart görmüştü.

Ancak Cucurella’nın sözleriyle Messi’yi kışkırtmaya çalıştığı veya 39 yaşındaki oyuncuyu aşağılamak istediği açıkça anlaşılamadı. Bu nedenle bu olay VAR tarafından da daha fazla takip edilmedi.