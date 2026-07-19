Normal 90 dakikalık sürenin uzatma dakikalarında, Messi'nin takım arkadaşı Enzo Fernandez'e sarı-kırmızı kart gösterilmesinin ardından, faul yapılan Pau Cubarsi sahada tedavi edilirken maç kısa bir süreliğine durduruldu; bu sırada Cucurella, Arjantinli süperstarla konuşurken elini kısa bir süreliğine ağzına götürdü.
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"Bu çaresizlik": Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde Marc Cucurella ile yaşadığı bir olay nedeniyle şiddetli eleştirilere maruz kaldı
Messi bunu fırsat bilerek hakemlerin dikkatini Cucurella’nın hareketine çekti ve dolaylı olarak İspanyol oyuncuya kırmızı kart gösterilmesini talep etti. Çünkü: Şubat ayında Benfica Lizbon ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan ırkçılık skandalına tepki olarak – Benfica'dan Gianluca Prestianni, elini ağzının önüne tutarak Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ırkçı bir hakaret etmişti – FIFA, 2026 Dünya Kupası için katı bir yeni kural getirmişti.
Bu kurala göre, konuşurken elini ağzının önüne tutan ve bu durumun açıkça çatışmacı bir durum olduğu görülen oyuncular kırmızı kartla cezalandırılmalıdır. Paraguaylı Miguel Almiron, Türkiye ile oynanan grup maçında bu şekilde kırmızı kart görmüştü.
Ancak Cucurella’nın sözleriyle Messi’yi kışkırtmaya çalıştığı veya 39 yaşındaki oyuncuyu aşağılamak istediği açıkça anlaşılamadı. Bu nedenle bu olay VAR tarafından da daha fazla takip edilmedi.
- AFP
Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde Marc Cucurella’ya dolaylı olarak kırmızı kart verilmesini talep etti
"Bu çaresizlik," dedi eski İngiliz milli futbolcu Wayne Rooney, BBC Sport'ta televizyon yorumcusu olarak Messi'den büyük hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. "Arjantin işte böyle oynuyor. Hepimiz sahada nasıl hareket ettiklerini biliyoruz. Ama yine de her zaman sportmenlik ruhunu korumak gerekir – bu yüzden Messi'nin yaptığını görmek üzücüydü."
Eski İngiliz milli kaleci Joe Hart da bu olayı oldukça eleştirel bir gözle değerlendirdi: "Messi'nin bu davranışını hiç beğenmedim. Messi'nin bile böyle bir şeye kapılması, İspanya'nın ne kadar üstün olduğunu gösteriyor," dedi Hart.
Fernandez’e sarı-kırmızı kart gösterilmesinden kısa bir süre sonra, oldukça pasif bir görüntü sergileyen Arjantin, New York/New Jersey’deki Dünya Kupası finalinde uzatmalara uzanmayı başardı. Ancak uzatmalarda sayıca az kalan Messi ve arkadaşları daha da fazla baskı altına girdi ve 106. dakikada Ferran Torres, İspanya’ya 1-0’lık galibiyeti getiren golü attı.
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