Bu büyük ikilemden kurtulabilecek mi? Noah Atubolu'nun önünde şaşırtıcı bir transfer seçeneği var gibi görünüyor

Atubolu'nun Freiburg ile 2027'ye kadar bir yıllık sözleşmesi olsa da, bu yaz transfer olması oldukça muhtemel. Zaten Freiburg, Werder Bremen'den 12 milyon avroya transfer edilen Mio Backhaus'u, Atubolu'nun yerine geçecek yeni birinci kaleci olarak kadrosuna kattı. Ayrıca Atubolu sözleşme uzatmasını reddetmişti ve bu nedenle Avrupa Ligi finalisti, bu yaz kendi altyapısından yetişen oyuncuyu uygun bir transfer ücreti karşılığında satmak için son şansını yakaladı.

2023'ten beri SCF'nin kalecisi ve şu anda Almanya'nın en iyi kalecilerinden biri olan Atubolu'nun kariyerinin bundan sonra nasıl devam edeceği ise henüz tamamen belirsiz. Son olarak Sport Bild, ne Atubolu'ya ne de Freiburg'a ilgilenen bir kulüpten somut bir teklif gelmediği için Atubolu'nun bir fiyasko ile karşı karşıya olduğunu bildirmişti. "Kendini tamamen mahvetti" denilen haberde, 24 yaşındaki oyuncunun tribünde oturma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu korkutucu bir senaryo çiziliyor.

Mundo Deportivo'ya göre ise Real Sociedad ile en azından bir tanınmış potansiyel alıcı ortaya çıkmış durumda. SportBild'in haberinin aksine, Atubolu'nun başka seçenekleri olduğu söyleniyor; bazı Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Inter, AC Milan ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği iddia ediliyor.

Atubolu, gelecekte Almanya milli takımının kalecisi olabilecek bir isim olarak görülüyor, ancak Freiburglu oyuncu henüz 2026 Dünya Kupası kadrosuna giremedi. Geçen yıl Ekim ayında, eski U21 milli takım kalecisi, Dünya Kupası elemelerinde milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kadrosunda yer almıştı, ancak Atubolu hala ilk A milli takım maçını bekliyor.