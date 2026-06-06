İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Atubolu'nun Real Sociedad'ın adaylarından biri olduğunu bildiriyor.
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Bu büyük ikilemden kurtulabilecek mi? Noah Atubolu'nun önünde şaşırtıcı bir transfer seçeneği var gibi görünüyor
Buna göre, teknik direktör Pellegrino Matarazzo'nun Bask ekibinde dört Alman kaleciyi gözüne kestirdiği söyleniyor. La Real'in şu anki kalecisi Alex Remiro'nun şu anda SSC Napoli ile görüşmelerde olduğu ve bu İtalyan devine katılabileceği düşünülürse, Matarazzo'nun kale arasında bir yedeğe ihtiyacı olabilir.
Atubolu'nun yanı sıra, Matarazzo'nun kısa listesinde Finn Dahmen (FC Augsburg), Bernd Leno (FC Fulham) ve son olarak Fulham'dan Feyenoord Rotterdam'a kiralanan Steven Benda da yer alıyor. Copa del Rey şampiyonu kulübün yetkilileri arasında, Remiro ile takas yoluyla İspanya'ya gelebileceği düşünülen Napoli'den Alex Meret'in de gündemde olduğu söyleniyor. Ancak Real Sociedad, Meret'in en çok tercih ettiği hedef değil ve Matarazzo zaten Alman dörtlüsünden bir kaleciyi tercih ediyor.
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Noah Atubolu ile ilgili haber son zamanlarda büyük yankı uyandırdı
Atubolu'nun Freiburg ile 2027'ye kadar bir yıllık sözleşmesi olsa da, bu yaz transfer olması oldukça muhtemel. Zaten Freiburg, Werder Bremen'den 12 milyon avroya transfer edilen Mio Backhaus'u, Atubolu'nun yerine geçecek yeni birinci kaleci olarak kadrosuna kattı. Ayrıca Atubolu sözleşme uzatmasını reddetmişti ve bu nedenle Avrupa Ligi finalisti, bu yaz kendi altyapısından yetişen oyuncuyu uygun bir transfer ücreti karşılığında satmak için son şansını yakaladı.
2023'ten beri SCF'nin kalecisi ve şu anda Almanya'nın en iyi kalecilerinden biri olan Atubolu'nun kariyerinin bundan sonra nasıl devam edeceği ise henüz tamamen belirsiz. Son olarak Sport Bild, ne Atubolu'ya ne de Freiburg'a ilgilenen bir kulüpten somut bir teklif gelmediği için Atubolu'nun bir fiyasko ile karşı karşıya olduğunu bildirmişti. "Kendini tamamen mahvetti" denilen haberde, 24 yaşındaki oyuncunun tribünde oturma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu korkutucu bir senaryo çiziliyor.
Mundo Deportivo'ya göre ise Real Sociedad ile en azından bir tanınmış potansiyel alıcı ortaya çıkmış durumda. SportBild'in haberinin aksine, Atubolu'nun başka seçenekleri olduğu söyleniyor; bazı Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Inter, AC Milan ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği iddia ediliyor.
Atubolu, gelecekte Almanya milli takımının kalecisi olabilecek bir isim olarak görülüyor, ancak Freiburglu oyuncu henüz 2026 Dünya Kupası kadrosuna giremedi. Geçen yıl Ekim ayında, eski U21 milli takım kalecisi, Dünya Kupası elemelerinde milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kadrosunda yer almıştı, ancak Atubolu hala ilk A milli takım maçını bekliyor.
Noah Atubolu: Alman genç milli takımlarında oynadığı maçlar
Takım
Milli Maçlar
U17
7
U19
1
U20
2
U21
22