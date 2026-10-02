Getty Images Sport
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'Bu büyük bir konu!' - Thomas Tuchel, Manchester City'nin suçlu bulunması ihtimaline değindi ve İngiltere için hâlâ üst düzey lig dışında oynayan oyuncuları seçip seçmeyeceğini açıkladı
Tuchel soyunma odasındaki konuşmaları kabul etti
İngiltere Teknik Direktörü Tuchel, Manchester City'nin son dönemdeki hukuki sorunlarının milli takım kampına da yansıdığını doğruladı. Premier League devi, lig yetkililerinin uzun süren soruşturmasının ardından yakın zamanda finansal düzenlemeleri 100'den fazla kez ihlal etmekten suçlu bulundu. City'nin birçok yıldızı şu anda milli görevdeyken, Alman teknik adam bu durumun hem oyuncular hem de teknik ekip için görmezden gelinmesinin imkânsız olduğunu belirtti.
Son basın toplantısında konuşan 53 yaşındaki teknik direktör, haberin etrafındaki atmosfer konusunda açık sözlüydü. Tuchel, "Sanırım öyle. Maçlar arasında biraz zamanımız vardı ve bu büyük bir konu ama sizin de haklı olarak söylediğiniz gibi, herkes bundan bahsediyor ve başka bir sese ihtiyaç yok" dedi. Hukuki ayrıntılar konusunda asıl yorum yapan kişi olmamasından duyduğu memnuniyeti de ekledi: "O sesin ben olmamama seviniyorum. Konu hakkında yarım yamalak bilgim var ama oyuncular da bundan bahsediyor ve City oyuncuları da bundan kısaca söz ediyor, yarın gitmeye hazırlar. Bu büyük bir konu."
- Getty Images Sport
Alt lig oyuncuları için seçim politikası
Manchester City'nin üzerinde ağır yaptırım ihtimali hâlâ kara bir bulut gibi dolaşıyor; bunun sonuçları yüksek mali para cezaları ve puan silmeden, Premier League'den tamamen ihraç edilme gibi felaket bir senaryoya kadar uzanıyor.
Eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörü, Premier League dışından yıldız oyuncular seçme ihtimalini değerlendirirken, "Her zaman bir ihtimal vardır" dedi. Kadro kurulumunda esnek bir yaklaşımı benimsediğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Her zaman o günün şartlarına, rakibe göre en iyi takımı seçmeye çalışırım ve en üst düzey ligde oynamıyorlar diye onları göz ardı etmem. Buna vaka vaka bakmamız gerekiyor."
Manchester City derhal itiraz başlattı
Manchester City, komisyonun kulübün göstermelik ticari anlaşmalar yoluyla gelirlerini 900 milyon £'dan fazla şişirdiğini öne sürmesinin ardından hukuki karşı hamlesini çoktan başlattı. Kulüp, kararına karşı resmen itiraz başvurusunda bulundu ve süreç boyunca tamamen masum olduğu yönündeki tutumunu korudu. İtiraza ilişkin nihai kararın gelecek yılın başlarında çıkması beklenirken, komisyonun kesin hükmünü vermesi için belirlenen son tarih ocak ayının ortası.
Etihad üzerinde puan silme hatta ligden ihraç tehdidi dolaşırken, kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak meydan okuyan tavrını korudu. Başkan, yakın tarihli bir açıklamasında eleştirilere yanıt vererek şunları söyledi: "Bazı insanlar kendi sonuçlarına varmakta hızlı davranmış olsa da ve etrafımızda çok fazla gürültü kopsa da hiçbir şey değişmedi. Daha önce de zorluklarla birlikte yüzleştik ve bunların üstesinden geldik. Kulübümüzün ivmesini baltalamak isteyen çok kişi hâlâ var. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz."
- AFP
İngiltere yıldızları odaklarını koruyor
Saha dışındaki drama rağmen İngiltere kadrosu, Uluslar Ligi'ndeki saha içi sorumluluklarına odaklanmak zorunda. City temsilcileri Marc Guehi ve Elliot Anderson Hırvatistan'da grupla birlikte kalırken, Nico O'Reilly ise sakatlık endişesi nedeniyle kadrodan çekilmek ve Manchester'a dönmek zorunda kaldı.
İngiltere, şu anda UEFA Uluslar Ligi A Ligi C Grubu'nda üç puanla ikinci sırada yer alıyor; önce İspanya'ya 3-2 mağlup olduktan sonra Çek Cumhuriyeti'ni ikna edici bir 2-0'lık galibiyetle geçti. Cumartesi günü Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmanın ardından İngiltere, salı günü evinde Çekler'i ağırlayarak mevcut milli arayı tamamlayacak.
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