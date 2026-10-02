İngiltere Teknik Direktörü Tuchel, Manchester City'nin son dönemdeki hukuki sorunlarının milli takım kampına da yansıdığını doğruladı. Premier League devi, lig yetkililerinin uzun süren soruşturmasının ardından yakın zamanda finansal düzenlemeleri 100'den fazla kez ihlal etmekten suçlu bulundu. City'nin birçok yıldızı şu anda milli görevdeyken, Alman teknik adam bu durumun hem oyuncular hem de teknik ekip için görmezden gelinmesinin imkânsız olduğunu belirtti.

Son basın toplantısında konuşan 53 yaşındaki teknik direktör, haberin etrafındaki atmosfer konusunda açık sözlüydü. Tuchel, "Sanırım öyle. Maçlar arasında biraz zamanımız vardı ve bu büyük bir konu ama sizin de haklı olarak söylediğiniz gibi, herkes bundan bahsediyor ve başka bir sese ihtiyaç yok" dedi. Hukuki ayrıntılar konusunda asıl yorum yapan kişi olmamasından duyduğu memnuniyeti de ekledi: "O sesin ben olmamama seviniyorum. Konu hakkında yarım yamalak bilgim var ama oyuncular da bundan bahsediyor ve City oyuncuları da bundan kısaca söz ediyor, yarın gitmeye hazırlar. Bu büyük bir konu."