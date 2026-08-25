Futbol dünyası, aralarında Mikael Silvestre, Olivier Dacourt ve Lucy Bronze'un da bulunduğu eski uluslararası yıldızlardan oluşan bir grubun imzaladığı açık mektubun yayımlanmasıyla sarsıldı. Grup, güzel oyunun yönetimine ilişkin köklü endişelerini dile getirmek için bir araya gelirken, sporun en üst kademesindeki gücün şu anda nasıl kullanıldığını hedef aldı.

1998 Dünya Kupası kahramanı, RMC'nin Rothen s’enflamme programında konuşarak bu sürece dahil olmasının kökenini ve bu kamuoyu tepkisini tetikleyen belirli olayları anlattı. Petit, "Bana birkaç gün önce mesaj atan Silvestre oldu. Bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası sırasında yaşananları, özellikle de Infantino-Trump olayını takip eden eski oyunculardan oluşan bir listenin altına ismimi yazdırmayı kabul edip etmediğimi sordu" dedi. Eski orta saha oyuncusu, mevcut yönetimin yolunu kaybettiğine inanıyor ve "değişimin gerekli olduğunu" söylüyor.