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'Bu boşa giden bir çaba' - Emmanuel Petit, Fransa efsanesinin FIFA'ya açık mektubunu detaylandırırken Gianni Infantino'nun ayrılması çağrısında bulundu
Değişim için büyüyen bir hareket
Futbol dünyası, aralarında Mikael Silvestre, Olivier Dacourt ve Lucy Bronze'un da bulunduğu eski uluslararası yıldızlardan oluşan bir grubun imzaladığı açık mektubun yayımlanmasıyla sarsıldı. Grup, güzel oyunun yönetimine ilişkin köklü endişelerini dile getirmek için bir araya gelirken, sporun en üst kademesindeki gücün şu anda nasıl kullanıldığını hedef aldı.
1998 Dünya Kupası kahramanı, RMC'nin Rothen s’enflamme programında konuşarak bu sürece dahil olmasının kökenini ve bu kamuoyu tepkisini tetikleyen belirli olayları anlattı. Petit, "Bana birkaç gün önce mesaj atan Silvestre oldu. Bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası sırasında yaşananları, özellikle de Infantino-Trump olayını takip eden eski oyunculardan oluşan bir listenin altına ismimi yazdırmayı kabul edip etmediğimi sordu" dedi. Eski orta saha oyuncusu, mevcut yönetimin yolunu kaybettiğine inanıyor ve "değişimin gerekli olduğunu" söylüyor.
- GETTY
FIFA'nın geleceğiyle ilgili şüpheler
Protestoya katılmasına rağmen Petit, basit bir mektubun Zürih'teki kökleşmiş güç yapılarını dağıtıp dağıtamayacağı konusunda son derece kuşkucu kalmayı sürdürüyor. Mesajın farkındalık yaratma açısından önemli olduğunu kabul etti, ancak bunun sorumluları harekete geçirmeye yetmeyebileceğini de belirtti. Fransız isim, yayındaki açıklamasında, "Bu boşa harcanmış bir çaba. Sadece uyandırmak için" itirafında bulundu.
Protestonun federasyon içinde çalışan herkese yönelik toptan bir saldırı olmadığını, daha çok politika ve yönü belirleyen zirvedeki kişilere yönelik hedefli bir eleştiri olduğunu da hızlıca netleştirdi. "Yayımladığımız metin, FIFA içinde çalışan insanlara karşı bir yakarış değil. Belli kişileri ilgilendiriyor. FIFA'da iyi insanlar var."
Sadece yeni bir yüzden fazlası
Eski Fransa milli futbolcusu, sporun başkanlık koltuğunda sadece yeni bir yüze değil, işleyiş prosedürlerinin köklü biçimde yeniden yazılmasına ihtiyaç duyduğu konusunda ısrarcı. Altta yatan kültür reformla değişmeden yalnızca bir liderin yerine başka bir lideri getirmenin sonuçsuz bir çaba olacağı uyarısında bulundu.
"Somut şeyler önermeliyiz. Seçimler yaklaşıyor. Infantino'yu gönderirseniz ya da yerine başka birini getirirseniz, işleyiş asla değişmeyecek. Ve FIFA'nın işleyiş biçimi bazı belirli noktalarda değişmeli" diyerek küresel futbolda daha demokratik bir yaklaşım çağrısı yaptı.
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Ortak iyiyi yeniden kazanmak
Efsane isim, kolektifin mektubunun bu kadar büyük bir medya fırtınası yaratmasına şaşırdığını ifade etti, ancak gürültünün sonunda futbolun yönetilme biçiminde somut değişimlere yol açmasını umuyor.
Petit, konuyla ilgili kapanış sözlerinde FIFA koridorlarında demokratik değerlere dönüş ihtiyacına değindi. "Gerçeği elinde tutan ben değilim ama bu, demokratik bir yöne gidiyor. Bugün bundan çok, çok uzağız. Şu anda ortak bir değerin kişisel amaçlar için sahiplenilmesi içinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve sadece futbolda değil, giderek daha fazla o yöne gidiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
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