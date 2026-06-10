"Bu bizim en büyük dileğimiz!" VfL Bochum, Leon Goretzka ile büyük bir transfer hamlesi planlıyor

"Leon, Bochum'da pek çok kişiyi gururlandırdı. Şimdi bir kez daha en üst seviyede oynayacak, ardından umarız geri dönecektir. Bu bizim en büyük dileğimiz – umarız onun da öyle," dedi spor direktörü Ilja Kaenzig, Sport Bild'e.

Goretzka, 2001 yılında Bochum'un altyapısına katıldı ve 2013 yılında FC Schalke 04'e katılmadan önce on iki yıl boyunca tüm genç takımlarda forma giydi. VfL'nin profesyonel takımında tüm turnuvalarda toplam 36 maçta forma giydi ve on iki gol katkısı (dört gol, sekiz asist) kaydetti.

Goretzka'nın VfL'ye dönüşü ne zaman gerçekçi olabilir? "Ruhrstadion'un yenilenmesi tamamlandığında, bu iyi bir zaman olur. Bir sonraki sözleşmesinin ne kadar süreceğini göreceğiz, ondan sonra belki de son sözleşmesini Castroper Straße'de imzalayacak," diye açıkladı Kaenzig.

Bochum'daki Ruhrstadion'un 2029 yılına kadar modernize edilmesi planlanıyor. Yani bu, Goretzka'nın planlarına gerçekten uyabilir. Oyuncu, Marienplatz'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında bile VfL'ye transfer olmanın "her zaman bir seçenek" olduğunu söylemişti. Ancak öncelikle 31 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki yaz kariyerinin muhtemelen son büyük sözleşmesini en az iki, ideal durumda ise üç yıllığına imzalayacak. Son olarak AC Milan'ın kendisine böyle bir sözleşme teklif ettiği söyleniyor.