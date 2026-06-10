Zira VfL Bochum, Goretzka'nın kariyerinin sonbaharında bir kez daha gençlik ve ilk profesyonel kulübünün formasını giymesini yürekten umuyor. Birkaç yıl sonra gerçekleşecek muhteşem bir transferin hayali hâlâ yaşıyor.
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"Bu bizim en büyük dileğimiz!" VfL Bochum, Leon Goretzka ile büyük bir transfer hamlesi planlıyor
"Leon, Bochum'da pek çok kişiyi gururlandırdı. Şimdi bir kez daha en üst seviyede oynayacak, ardından umarız geri dönecektir. Bu bizim en büyük dileğimiz – umarız onun da öyle," dedi spor direktörü Ilja Kaenzig, Sport Bild'e.
Goretzka, 2001 yılında Bochum'un altyapısına katıldı ve 2013 yılında FC Schalke 04'e katılmadan önce on iki yıl boyunca tüm genç takımlarda forma giydi. VfL'nin profesyonel takımında tüm turnuvalarda toplam 36 maçta forma giydi ve on iki gol katkısı (dört gol, sekiz asist) kaydetti.
Goretzka'nın VfL'ye dönüşü ne zaman gerçekçi olabilir? "Ruhrstadion'un yenilenmesi tamamlandığında, bu iyi bir zaman olur. Bir sonraki sözleşmesinin ne kadar süreceğini göreceğiz, ondan sonra belki de son sözleşmesini Castroper Straße'de imzalayacak," diye açıkladı Kaenzig.
Bochum'daki Ruhrstadion'un 2029 yılına kadar modernize edilmesi planlanıyor. Yani bu, Goretzka'nın planlarına gerçekten uyabilir. Oyuncu, Marienplatz'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında bile VfL'ye transfer olmanın "her zaman bir seçenek" olduğunu söylemişti. Ancak öncelikle 31 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki yaz kariyerinin muhtemelen son büyük sözleşmesini en az iki, ideal durumda ise üç yıllığına imzalayacak. Son olarak AC Milan'ın kendisine böyle bir sözleşme teklif ettiği söyleniyor.
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Leon Goretzka: Bayern'den ayrılmasının ardından Milan'a transferi muhtemelen suya düştü
İtalya'nın moda başkenti Milan'a bedelsiz bir transfer, Rossoneri'nin son maç gününde çöküş yaşayıp Cagliari'ye 1-2 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırması ve ardından teknik kadroda eşi benzeri görülmemiş bir toplu kovulma dalgasının yaşanmasından önce bile son derece muhtemel görünüyordu.
Bunun kurbanı, Goretzka'yı transfer listesine ekleyen teknik direktör Massimiliano Allegri değil, Alman milli oyuncuya sözleşme teklifi sunan sportif direktör Igli Tare ve çevresindeki karar vericiler de oldu. Şu anda, yönetim kademesindeki bu tam yeniden yapılanmanın ardından durumun böyle devam edip etmeyeceği belirsiz. Duyumlara göre, Milan'ın sahipleri (RedBird Capital) Ralf Rangnick'i spor direktörü olarak göreve getirmeyi umuyorlar; yeni teknik direktör ise Oliver Glasner olacak ve onun da kulübe söz verdiği söyleniyor.
Yönetimdeki sarsıntının ardından ortalık yatıştığında, Goretzka'nın Milan'a transferi konusu yeniden gündeme gelebilir, ancak bunun tersi olarak, Şampiyonlar Ligi'ne katılamama durumunun Goretzka'nın fikrini değiştirip değiştirmediği de soru işareti.
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Leon Goretzka: "Hayalimdeki takım" FC Arsenal, sportif açıdan pek mantıklı gelmeyebilir
Milan'ın yanı sıra, özellikle Atlético Madrid de Goretzka'yı bedelsiz transfer etmekle ilgileniyordu. Kış transfer döneminde Rojiblancos'un, bu orta saha oyuncusunu hemen kadrosuna katmak için Bayern'e küçük bir transfer ücreti bile teklif ettiği söyleniyor. Ancak Goretzka, sezonu Bayern ile tamamlamak için bu teklifi kendisi reddetti.
Başlangıçta Goretzka'nın Münih'teki sözleşmesinin sona ermesinden sonra tercih ettiği hedef Premier League'di. Ve Milan ile görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, Bochum doğumlu oyuncu gerçekten de oraya gidebilir. Gazzeta dello Sport son olarak Goretzka'nın menajerlerinin Arsenal ile yeniden temasa geçtiğini bildirdi. Buna göre Gunners, uzun süredir Goretzka için "hayalindeki hedef"miş.
Bild gazetesi de Mart ayı başında, Goretzka'nın Münih'teki sözleşmesinin uzatılmayacağının uzun süredir belli olduğu dönemde bu haberi vermişti. O dönemde Arsenal'in Goretzka konusunda "en iyi şansa" sahip olduğu söyleniyordu, ancak Gunners'ın yıldızlarla dolu orta sahası göz önüne alındığında, onun orada hangi sportif rolü üstlenebileceği sorusu akıllara geliyor.
Goretzka kendini sürekli yedek olarak görmeyecektir, ancak rekabet ve Arsenal'in şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi finaliyle tamamladığı muhteşem bir sezonun ardından, Goretzka'nın Gunners'ın yıldızlar topluluğunda çok büyük bir rol oynayabileceğini varsaymak zor.
Bunun için en büyük şans, Juventus veya Inter Milan gibi aynı zamanda ilgilenen İtalyan dev kulüplerinde olabilir. Özellikle çifte kupa kazanan Inter, Şampiyonlar Ligi ve daha fazla şampiyonluk vaadiyle cazip bir seçenek olabilir.