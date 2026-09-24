AFP
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'Bu bizde yok!' - Anthony Gordon, Thomas Tuchel'i savundu ve İngiltere'nin 'DNA'sının' İspanya'nın tiki-taka tarzını ASLA taklit edemeyeceğini söyledi
Yarı finalde yıkım ve Tuchel'in taktikleri
25 yaşındaki oyuncu, İngiltere'nin Arjantin ile oynadığı Dünya Kupası yarı finalinde takımını öne geçiren golü attı ancak Thomas Tuchel'in ekibi turnuvaya veda ederken son bölümde iki gol yedi ve bu sonuç, İngiltere'nin 1966'dan bu yana ilk kez finale çıkmasını engelledi.
Maçın ardından Tuchel, maçın son bölümündeki negatif taktikleri ve topa sahip olmayı kontrol etmenin İngiltere'nin "DNA"sında olmadığını söyleyen tartışmalı iddiası nedeniyle yoğun tepkiyle karşılaştı.
Yaz aylarında Newcastle'dan 70 milyon sterlinlik transferle Barcelona'ya katıldıktan sonra burada yıldızlaşan Gordon, milli takım teknik direktörünü kamuoyu önünde savundu. İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanan kadrosundan sekiz oyuncuyla soyunma odasını paylaşmak, kanat oyuncusuna eşsiz bir bakış açısı kazandırdı ve Gordon, Tuchel'in değerlendirmesinin tamamen doğru olduğuna kesin olarak inanıyor.
- Getty Images Sport
Gordon, Tuchel'in DNA iddialarını destekledi
Gordon, Arjantin karşısındaki taktik eksikliklerin daha geniş bir kültürel sorunun parçası olduğunu vurguladı ve İngiliz oyuncuların La Liga'da görülen topa sahip olma üstünlüğünü tekrarlayamadığını savundu.
Gordon, "Bence kültürel olarak mesele sadece o turnuva ya da oyunu kontrol edemediğimiz o maç değil" dedi. "İngiltere bir ülke olarak, İspanyollar gibi maçları onların yaptığı gibi kontrol etme gücüne sahip değiliz. Bu bizim içimizde olan bir şey değil, bunun öğretilebilecek bir şey olduğundan da emin değilim. İspanya'da oynadığım için bunu bilinçli bir bakış açısıyla söyleyebilirim; onların topu tutma şekli farklı. Bunu hiçbir zaman başarabileceğimizden emin değilim."
Kanat oyuncusu, İngiliz oyuncuların topa sahip olmanın temellerini bildiğini, ancak İspanyol muadillerindeki doğuştan gelen oyun görüşüne sahip olmadıklarını belirtti. "Topa nasıl sahip olunacağını biliyoruz ama İspanya'daki bazı oyuncuların karar verme becerisi doğal bir şey değil" diye ekledi. "Bazen topla aldıkları bazı kararlara ben de bakıp, 'Bunu nasıl gördüğünden emin değilim' diye düşünüyorum. Kesinlikle farklı yapıya sahipler."
İspanya'yı taklit etmeyi bırak
Uymayan bir taktik sistemi dayatmak yerine Gordon, İngiltere'nin dünyanın en iyileriyle rekabet edebilmek için kendine özgü fiziksel ve atletik güçlü yönlerini en üst düzeye çıkarması gerektiğine inanıyor.
"Bence İspanya'yı taklit etmeye çalışıyoruz. Şu anda İspanya'da olduğum için biliyorum, bizim de en az onlar kadar iyi oyuncularımız var ama onların özellikleri farklı" diye açıkladı. "Oyuncuları neden İspanyol oyuncularla aynı hale getirmeye çalışalım? Çünkü İspanyol oyuncularda bizim sahip olduğumuz şeyler yok, bunun tersi de geçerli. Bence ülke olarak başka yerlere bakmayı bırakmamız ve kim olduğumuzla gurur duymamız gerekiyor."
- Getty Images Sport
Kaosu kucaklamak
Tuchel ve İngiltere için asıl mesele, topa sahip olmaktan ziyade doğrudan oyuna dayalı yeni bir taktik kimlik oluşturmak. Gordon, zorlama tiki-takadan uzaklaşmanın yüksek enerji talep eden İngiliz kamuoyunun desteğini yeniden kazanacağını da düşünüyor.
Gordon sözlerini şöyle sürdürdü: "Ultra futbol, tiki-taka futbol oynamaya çalışan Premier League takımlarına karşı oynadığımda, taraftarların bunu o kadar da takdir etmediğini hep hissediyorum. Bence İngiliz taraftarlar İngiliz oyununu görmek istiyor ve İspanya'da da İspanyol tarzı takdir ediliyor."
Sözlerini şöyle tamamladı: "İngiltere'deki taraftarlar bir tür basketbol maçını seviyor, atletik bir oyunu seviyor, direkt bir oyunu seviyor.
"Bir takım yenikken, taraftarlar takımın geriden pasla çıkmasını görmek istemiyor; hava toplarını alan iri bir santrfor ve biraz kaos görmek istiyorlar. Belki de buna uyum sağlama zamanı gelmiştir."
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