Gordon, Arjantin karşısındaki taktik eksikliklerin daha geniş bir kültürel sorunun parçası olduğunu vurguladı ve İngiliz oyuncuların La Liga'da görülen topa sahip olma üstünlüğünü tekrarlayamadığını savundu.

Gordon, "Bence kültürel olarak mesele sadece o turnuva ya da oyunu kontrol edemediğimiz o maç değil" dedi. "İngiltere bir ülke olarak, İspanyollar gibi maçları onların yaptığı gibi kontrol etme gücüne sahip değiliz. Bu bizim içimizde olan bir şey değil, bunun öğretilebilecek bir şey olduğundan da emin değilim. İspanya'da oynadığım için bunu bilinçli bir bakış açısıyla söyleyebilirim; onların topu tutma şekli farklı. Bunu hiçbir zaman başarabileceğimizden emin değilim."

Kanat oyuncusu, İngiliz oyuncuların topa sahip olmanın temellerini bildiğini, ancak İspanyol muadillerindeki doğuştan gelen oyun görüşüne sahip olmadıklarını belirtti. "Topa nasıl sahip olunacağını biliyoruz ama İspanya'daki bazı oyuncuların karar verme becerisi doğal bir şey değil" diye ekledi. "Bazen topla aldıkları bazı kararlara ben de bakıp, 'Bunu nasıl gördüğünden emin değilim' diye düşünüyorum. Kesinlikle farklı yapıya sahipler."



