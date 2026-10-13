Scott’ın sert sözleri, Manchester City ile Premier League arasında uzun süredir devam eden hukuk mücadelesine doğrudan göndermeydi. Süreç, ligin Şubat 2023’te kulübü mali düzenlemelerini 100’den fazla kez ihlal etmekle resmen suçlamasıyla ciddi bir boyut kazandı. İddialar, Richards’ın City’nin A takımında düzenli olarak forma giydiği döneme de denk gelen 2009-2018 arasındaki dokuz yıllık dönemi kapsıyordu.

Ligin soruşturması, yetkililere sunulan mali bilgilerin doğruluğu ile oyuncu ve teknik direktörlere yapılan ödemelerin ayrıntıları dâhil olmak üzere birkaç temel konuya odaklandı. Kulüp ayrıca Premier League’in yıllar süren soruşturmasıyla iş birliği yapmamakla suçlandı. City, herhangi bir usulsüzlük yaptığı iddiasını sürekli reddetse de suçlamaların çokluğu, bu davayı İngiliz futbolu tarihinin en önemli hukuk davalarından biri hâline getirdi ve kulübün ülke içindeki üstünlüğüne gölge düşürdü.