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Çeviri:
“Bu biraz garip, değil mi?” Kate Scott’tan Manchester City’ye yöneltilen mali suçlamalar üzerinden Micah Richards’a güldüren gönderme
Sert bir giriş Richards'ı şaşkına çevirdi
CBS Sports Golazo’daki şakalaşmalar, Scott’ın Richards’ı hedef aldığı son yayınlardan birinde yeni bir boyuta taşındı. Yıldızlarla dolu yorumcu kadrosunu tanıtırken söze Thierry Henry’nin başarılarıyla başlayan Scott, onun Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Premier League ve La Liga şampiyonluklarını sıraladı. Ardından Jamie Carragher’a geçerek kariyerindeki Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, FA Cup ve Lig Kupası zaferlerini anlattı.
Ancak sıra Manchester City’nin eski sağ bekini tanıtmaya gelince üslup bir anda değişti. Scott, üç yorumcunun kazandığı kupalar arasındaki farkı vurguladıktan sonra Etihad Stadyumu’nun üzerinde dolaşan hukuki belirsizliklere de gönderme yaptı. İzleyiciler esprinin cüretkârlığına tepki gösterirken bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Pek çok kişi, sunucunun sivri dilli çıkışı karşısında Richards’ın bir anlığına söyleyecek söz bulamadığını belirtti.
- Getty
Richards, acımasız bir takdimle mahcup oldu
Sunucunun keskin üslubu Richards’ı kısa süreliğine sessiz bırakırken izleyiciler şakanın cüretkârlığına tepki gösterdi ve konuşma kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Scott, “Şimdi... bu biraz garip, değil mi? Aslında paneldeki diğer herkesten daha az başarısı var. Şimdilik hâlâ Premier League ve FA Cup şampiyonu... ta ki madalyalarını Stoke veya Manchester United’dan birine geri vermek zorunda kalana kadar. Sırada ne kazanacak, arkadaşlar? Big Meeks... Micah Richards!” diye seslendi. O anlar CBS Sports Golazo’nun resmî sosyal medya hesabında paylaşıldı. Taraftarlar, Richards’ın takdimini son derece acımasız olarak nitelendirdi.
Mali suçlamaların arka planı
Scott’ın sert sözleri, Manchester City ile Premier League arasında uzun süredir devam eden hukuk mücadelesine doğrudan göndermeydi. Süreç, ligin Şubat 2023’te kulübü mali düzenlemelerini 100’den fazla kez ihlal etmekle resmen suçlamasıyla ciddi bir boyut kazandı. İddialar, Richards’ın City’nin A takımında düzenli olarak forma giydiği döneme de denk gelen 2009-2018 arasındaki dokuz yıllık dönemi kapsıyordu.
Ligin soruşturması, yetkililere sunulan mali bilgilerin doğruluğu ile oyuncu ve teknik direktörlere yapılan ödemelerin ayrıntıları dâhil olmak üzere birkaç temel konuya odaklandı. Kulüp ayrıca Premier League’in yıllar süren soruşturmasıyla iş birliği yapmamakla suçlandı. City, herhangi bir usulsüzlük yaptığı iddiasını sürekli reddetse de suçlamaların çokluğu, bu davayı İngiliz futbolu tarihinin en önemli hukuk davalarından biri hâline getirdi ve kulübün ülke içindeki üstünlüğüne gölge düşürdü.
- AFP
Richards'ın madalyaları Manchester City şakasının odağında
2005 ile 2015 yılları arasında kulüpte başarılı bir on yıl geçiren Richards, 2011'de FA Cup'ı ve 2011-12 sezonunda tarihi Premier League şampiyonluğunu kazanan kadronun kilit isimlerinden biriydi. Madalyalarını, şu anda inceleme altında olan dönemde kazandığı için şampiyonlukların geri alınabileceğine ilişkin şakaların sık sık hedefi oluyor. Scott'ın sözleri şaka amaçlı olsa da suçlamaların ilk kez açıklanmasından bu yana kulübün geçmiş başarıları etrafında süren gerçek belirsizliği yansıtıyor.
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