AFP
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"Bu bir zevk ve gurur verici!" PSG yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, Ballon d'Or adaylığının ardından George Best benzetmelerine tepki verdi
Gürcü yıldız için rüya gibi bir adaylık
Kvaratskhelia, Ballon d'Or yarışında dünyanın elit isimleri arasında gösterilmesinin kendisi için ne ifade ettiğini anlattı. Paris Saint-Germain'in kısa süre önceki kıtasal üstünlüğünde kilit rol oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 30 kişilik kısa listeye dahil edilmesini son on iki ayda kaydettiği gelişimin bir göstergesi olarak görüyor. 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun Oyuncusu seçilen hücum oyuncusu, şimdi 26 Ekim'de kazanan açıklandığında gezegenin en iyi futbolcusu olarak statüsünü sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Bu başarıyı değerlendiren Kvaratskhelia, sporun en büyük isimleriyle birlikte anılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Ballon d'Or adayı olmak, zaten bu yarışta bu oyuncular arasında yer almak başlı başına bir mutluluk” diyen Kvaratskhelia, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son bir yılda özel bir şey yaptığımı şimdiden hissediyorum, gerçekten çok mutluyum ve bakalım ne olacak. Gürcistan'ı, küçük bir ülkeyi temsil ettiğim için mutluyum. Küçük çocuklar, küçük bir ülkeden gelseler bile bunları başarabileceklerini biliyor.”
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George Best'in izinden giderek
Gürcistan ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak Uluslar Ligi maçı, kaçınılmaz olarak Kvaratskhelia ile efsanevi George Best arasında karşılaştırmalara yol açtı. Kuzey İrlanda, nüfusu bakımından Ballon d'Or kazanan bir oyuncu çıkaran en küçük ülke olmayı sürdürüyor; Best bu başarıyı 1968'de elde etmişti. Kvaratskhelia, taraftarlar ve yorumcuların kendi dripling yeteneği ile 2005'te hayatını kaybeden Manchester United ikonunun oyun tarzı arasında kurduğu benzerliklerin uzun zamandır farkında olduğunu açıkladı.
Bu büyük övgüyle ilgili konuşan PSG yıldızı, Belfast Boy ile aynı cümlede anılmanın kendisi için önemli bir onur olduğunu kabul etti. Kvaratskhelia, bu karşılaştırma hakkında, “George Best mi? Elbette onu tanıyorum” dedi. “Bazı insanlar bana uzun zaman önce, oynadığımda bile ona benzediğimi söylemişti. Emin değilim çünkü o futbol tarihinin en iyilerinden biriydi ve bu [karşılaştırma] benim için bir zevk, ayrıca gurur duyuyorum.”
O'Neill, dünya çapındaki tehdide karşı uyardı
Kuzey İrlanda Teknik Direktörü Michael O'Neill, cuma günü takımını bekleyen görev konusunda hiçbir yanılgı içinde değil. O'Neill, Best'in efsanevi 1968 zaferinden sonra doğmuş olsa da, küresel bir süperstarın gelişmekte olan bir futbol ülkesi üzerinde yaratabileceği etkiyi biliyor. Teknik adam, Kvaratskhelia'nın artık Avrupa futbolunun öne çıkan oyuncusu olarak değerlendirilebileceği bir seviyeye ulaştığına inanıyor.
O'Neill, kanat oyuncusuna övgüler yağdırarak şöyle dedi: “George Best, dünya futbolunun ikonik figürlerinden biri ve elbette onun Kuzey İrlanda'dan çıkmış olması bizim için büyük bir ayrıcalık. Pek çok açıdan ülkemizi dünyaya tanıtan isim o. Bence Gürcistan'da da şu anda Kvaratskhelia ile benzer bir durum var; bana göre o dünya çapında bir oyuncu. Benim için geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin tamamı düşünüldüğünde muhtemelen turnuvanın en iyi oyuncusuydu. Açıkçası ona özel önlem almamız gerekiyor. Her ülkede herhangi bir dünya çapındaki oyuncuya karşı oynadığınızda olduğu gibi, onun bir anda maçı kazanabileceğinin, çok şey üretebileceğinin ve takımını da yukarı çekebileceğinin farkında olmanız gerekir.”
- Getty Images Sport
Sagnol, Kvaratskhelia'nın özverili karakterini övdü
Bireysel ödüllere ve küresel ilgiye rağmen, Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol oyuncunun alçakgönüllülüğünü vurgulamakta gecikmedi. Fransa Milli Takımı'nda forma giydiği dönemde Ballon d'Or kazananı Zinedine Zidane ile aynı soyunma odasını paylaşan Sagnol, Kvaratskhelia'yı diğer modern süper yıldızlardan ayıran şeyin onun zihniyeti olduğunu öne sürdü.
Sagnol, oyuncunun yaklaşımına duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: "Ballon d'Or'dan bahsediyordunuz. Zamanlar belki değişir ama bence bazen geçmiş daha iyiydi; oyuncular oynar, sezonun sonunu bekler, Ballon d'Or'u kimin kazanacağını görür ve sonra kazandılarsa mutlu olur, kazanamadılarsa hayal kırıklığı yaşardı. Son haftalarda çok fazla kez, oyuncuların 'Ben en iyisiyim, ben en iyisiyim, ben en iyisiyim' dediğini görüyorum. Khvicha bunu hiç söylemedi ve bu yüzden onun teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum. O sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda her zaman kendisini değil takımı düşünen harika bir kişiliğe de sahip ve eminim [cuma günü] bunu bir kez daha gösterecek."
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