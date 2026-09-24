"Bu bir zevk ve gurur verici!" PSG yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, Ballon d'Or adaylığının ardından George Best benzetmelerine tepki verdi

Kvaratskhelia, Ballon d'Or yarışında dünyanın elit isimleri arasında gösterilmesinin kendisi için ne ifade ettiğini anlattı. Paris Saint-Germain'in kısa süre önceki kıtasal üstünlüğünde kilit rol oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 30 kişilik kısa listeye dahil edilmesini son on iki ayda kaydettiği gelişimin bir göstergesi olarak görüyor. 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun Oyuncusu seçilen hücum oyuncusu, şimdi 26 Ekim'de kazanan açıklandığında gezegenin en iyi futbolcusu olarak statüsünü sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Bu başarıyı değerlendiren Kvaratskhelia, sporun en büyük isimleriyle birlikte anılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Ballon d'Or adayı olmak, zaten bu yarışta bu oyuncular arasında yer almak başlı başına bir mutluluk” diyen Kvaratskhelia, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son bir yılda özel bir şey yaptığımı şimdiden hissediyorum, gerçekten çok mutluyum ve bakalım ne olacak. Gürcistan'ı, küçük bir ülkeyi temsil ettiğim için mutluyum. Küçük çocuklar, küçük bir ülkeden gelseler bile bunları başarabileceklerini biliyor.”