Ürdünlü yönetici Süddeutsche Zeitung gazetesine şunları söyledi: "Artık herkesin anladığı gibi, her yıl sadece yeni para sağlamak bir çözüm olamaz." Sorun, "bugün bir kişinin diğerine yeni bir kredi verip vermemesi değil. Asıl soru, kulübün her sezon acil durum finansmanına bağımlı olmayan istikrarlı bir gelecek nasıl inşa edeceği."

Ana sponsoru 'die Bayerische'nin, Regionalliga'ya düşme durumunda özel fesih hakkını kullanarak çekilmesinin ardından, medya haberlerine göre 60'lar, yaklaşan iflası önlemek için 2,7 milyon Euro'ya ihtiyaç duyuyor - yani tam da Üçüncü Lig lisansı için gerekli olan meblağ.

Dün Çarşamba günü, TSV 1860 kulüp yönetimi, Münih'in Giesing semtindeki ofis önünde öfkeli taraftarların önünde yaptığı açıklamada, kulübün mali kaynak yetersizliği nedeniyle dördüncü lig olan Regionalliga'ya zorunlu olarak düşeceğini doğruladı.

Kulüp başkanı Gernot Mang, "Lisansı alamadık, yani gelecek yıl Regionalliga'da oynayacağız" dedi ve kulübün saat 17:00'deki son başvuru saatine kadar 2,7 milyon avroluk bütçe açığını karşılayacağına dair bir kanıt sunamadığını açıkladı.