Münchner Löwen'in iflas etmesi durumunda, yatırımcı Hasan Ismaik görünüşe göre devreye girip ödenmesi gereken tutarı karşılamak istemiyor.
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"Bu bir utanç!" Yatırımcı Hasan Ismaik yardım etmeyi reddediyor - 1860 Münih, zorunlu küme düşüşünün ardından bir sonraki felaketle karşı karşıya
Ürdünlü yönetici Süddeutsche Zeitung gazetesine şunları söyledi: "Artık herkesin anladığı gibi, her yıl sadece yeni para sağlamak bir çözüm olamaz." Sorun, "bugün bir kişinin diğerine yeni bir kredi verip vermemesi değil. Asıl soru, kulübün her sezon acil durum finansmanına bağımlı olmayan istikrarlı bir gelecek nasıl inşa edeceği."
Ana sponsoru 'die Bayerische'nin, Regionalliga'ya düşme durumunda özel fesih hakkını kullanarak çekilmesinin ardından, medya haberlerine göre 60'lar, yaklaşan iflası önlemek için 2,7 milyon Euro'ya ihtiyaç duyuyor - yani tam da Üçüncü Lig lisansı için gerekli olan meblağ.
Dün Çarşamba günü, TSV 1860 kulüp yönetimi, Münih'in Giesing semtindeki ofis önünde öfkeli taraftarların önünde yaptığı açıklamada, kulübün mali kaynak yetersizliği nedeniyle dördüncü lig olan Regionalliga'ya zorunlu olarak düşeceğini doğruladı.
Kulüp başkanı Gernot Mang, "Lisansı alamadık, yani gelecek yıl Regionalliga'da oynayacağız" dedi ve kulübün saat 17:00'deki son başvuru saatine kadar 2,7 milyon avroluk bütçe açığını karşılayacağına dair bir kanıt sunamadığını açıkladı.
- DPA
1860 efsaneleri öfkeleniyor: "Sorumsuz, karakterden yoksun – tüm taraflar"
Eski Bundesliga kurucu üyesinin geleceğinin ne olacağı şu anda kimse tarafından bilinmiyor. İddiaya göre, üçüncü lig kadrosundaki sadece sekiz oyuncunun Regionalliga için de sözleşmesi bulunuyor; bunun ötesinde, teknik direktör Markus Kauczinski’nin dördüncü lige düşüş sürecinde takımla birlikte kalması pek olası görünmüyor.
Bu arada, kulübün iki efsanesi Daniel Bierofka ve Sascha Mölders, kulüp yetkililerine yönelik sert sözlerle seslerini yükseltti. "Bu bir utanç. Orada olanları başka türlü tarif edemezsiniz," diye BR24'e öfkeyle konuştu Bierofka. "Sorumsuzluk, karakter eksikliği - tüm taraflar için. Kimse kendini bu durumun dışında tutamaz."
Mölders ise şu anda Löwen'de yaşananları "tam bir çılgınlık" olarak nitelendirdi. "Artık ne söylenebileceği konusunda kelimeler tükeniyor," diyen 47 yaşındaki oyuncu, kulüpte sözleşmesi bulunan oyunculara, 2017'deki ilk zorunlu küme düşüşünde olduğu gibi, bu zor durumu birlikte aşmaları için çağrıda bulundu: "Biero'nun o zamanlar karşımda durup 'Şimdi cesaretini gösterip kalabilirsin' dediğini hatırlıyorum. Şimdi kaç kişinin kalbi Löwen'e bağlı merak ediyorum. Pes etmek bir seçenek değil. Asla."
Mölders, o zamanlar daha iyi tekliflere rağmen kalmış ve 33 Regionalliga maçında attığı 19 golle 1860'ı tekrar üçüncü lige çıkarmıştı. Saarbrücken ile oynanan çekişmeli play-off maçlarında da üç gol attı.
1860 München, Bölgesel Lig'e düşüyor: 3. Lig'deki son beş sıralama
Sezon
Sıralama
2021/22
4
2022/23
8
2023/24
15
2024/25
11
2025/26
8