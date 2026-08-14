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'Bu bir türlü olmadı' - Gary McAllister, Steven Gerrard'ın sakatlıklarla geçen başlangıcın ardından Aston Villa'da yaşadığı sıkıntıları açıkladı
Villa Park mücadelesi
McAllister, sonunda Aston Villa'daki görev süreleri boyunca kendisinin ve Gerrard'ın geçirdiği zor dönem hakkında konuştu. İskoçya'da Celtic'in hakimiyetine son vererek parlayan bir itibarla Midlands'a gelmelerine rağmen, ikili bu başarıyı Premier League'de tekrarlamakta zorlandı.
Gerrard, görevdeki 40 maçının sadece 13'ünü kazandıktan sonra görevden alındı. Bu tablo, yerine gelen Unai Emery'nin yarattığı anlık etkiyle keskin bir tezat oluşturdu.
Daily Star Sport'a özel olarak konuşan McAllister, Midlands'ta yaşanan zorluklarla ilgili olarak, takımlarının daha gelir gelmez neredeyse hemen fiziksel sorunlardan etkilendiğini belirtti. McAllister, "Onların [Aston Villa] yaptığı üç ya da dört transferin hepsi geldikten sonraki bir ay içinde sakatlandı. Ama bunu bir neden olarak öne sürdüğünüzde, kulağa bahane gibi geliyor, bu yüzden bundan uzak durma eğiliminde olduk" dedi.
Ayrıca elde kalan kadronun kalitesini de kabul ederek şunları ekledi: "Olmadı işte. Yeni teknik direktörün kullandığı oyuncuların omurgası çoğunlukla Steven'ın oyuncularıydı, Steven'ın birlikte çalıştığı oyunculardı."
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Suudi Arabistan sonrası hayat
Aston Villa'dan ayrılmasının ardından Gerrard, Al-Ettifaq ile Suudi Pro Ligi'nde yeni bir başlangıç aradı. Bu, İngiltere'nin en üst düzey liginin yoğun baskısından uzakta teknik direktörlük kariyerini yeniden inşa etmeyi amaçlayan kazançlı bir adımdı.
Ne yazık ki bu macera planlandığı gibi gitmedi ve kulüple karşılıklı anlaşmayla Ocak 2025'te ayrıldı; bu tarih, sözleşmesinin sona ermesinden tam 18 ay öncesine denk geliyordu. Orta Doğu'dan döndüğünden bu yana 46 yaşındaki isim, Rangers'a olası bir dönüş ve hatta kısa vadeli olarak Liverpool'un başına geçmesi dahil olmak üzere birçok üst düzey boş pozisyonla anıldı.
Teknik direktörlüğe dönüş hâlâ bir ihtimal olsa da Gerrard, kısa süre önce antrenörlüğün dışında önemli bir yeni görev üstlendi. Eski İngiltere kaptanının bu sezon TNT Sports'un Premier League ve Şampiyonlar Ligi yayınlarına liderlik edeceği, yayın ekibindeki varlığını da artıracağı doğrulandı.
McAllister, bu hamlenin Gerrard'a teknik direktörlükte geçen zorlu birkaç yılın ardından yeniden enerji toplama fırsatı verdiğine inanıyor. McAllister, "Eminim bir proje ortaya çıkarsa ve doğru türde bir iş olursa, o da orada olacaktır" dedi.
Gerrard'ın Anfield'a dönüş hayali
Gerrard ile Liverpool arasındaki bağ kopmazlığını koruyor ve eski kaptan, bir gün yeniden kulübe hizmet etme arzusunu hiçbir zaman gizlemedi. Gerrard, Liverpool'un geçen sezon yaşadığı zorlu geçiş döneminde, kulübe ihtiyaç duyulan her rolde yardımcı olmaya hazır olduğunu bencilce olmayan bir şekilde dile getirmişti.
Merseyside devleriyle ilişkisini değerlendiren Gerrard daha önce şöyle demişti: "Kulüple müthiş bir bağım var, her zaman vardı ve muhtemelen ayrıldığımdan beri bu bağ daha da güçlendi. Bana karşı her zaman inanılmaz oldular. Kulübe yardımcı olabileceğim herhangi bir alanda, eğer yapabilirsem bunu her zaman yapmaya çalışırım. Ama sanırım sizin bilmek istediğiniz şey, hayatımın bir noktasında Liverpool'u çalıştırmak isteyip istemediğim. Elbette, bu bir rüya olurdu. Şu anda buna hazır olur muydum, belli bir süreliğine görevi devralmaya? Muhtemelen hayır."
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Doğru projeyi bekliyor
Şimdilik Gerrard, kenardan izlemek ve uzman yorumculuk yapmakla yetiniyor gibi görünüyor. Burnley'deki görevle anılmasına ve Ibrox'a dönüş girişiminin başarısız olmasına rağmen McAllister, eski çalışma arkadaşının karşısına çıkan ilk sözleşmeye imza atmak için acele etmediğinde ısrarcı.
Odak noktası, sırf bir iş sahibi olmak uğruna yeniden mücadeleye atılmaktan ziyade başarı için doğru temelleri sunan bir proje bulmak.
Gerrard da şu anda teknik alanın dışındaki hayatında tatmin bulduğunu kabul etmişti. Geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde TNT Sports'a konuşan Gerrard, şunları söyledi: "Kim bilir? Kapıyı asla kapatmazsınız, iş-yaşam dengesinin keyfini çıkarıyorum, antrenörlük zor, meydan okuyucu. Gerçekten çok büyük fırsatlarım oldu ve bunun büyük bölümünden keyif aldım. Şu anda aile zamanı, TNT, yaptığım şeylerden bazıları, seyahat etmek, bunların keyfini çıkarıyorum."
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