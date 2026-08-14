McAllister, sonunda Aston Villa'daki görev süreleri boyunca kendisinin ve Gerrard'ın geçirdiği zor dönem hakkında konuştu. İskoçya'da Celtic'in hakimiyetine son vererek parlayan bir itibarla Midlands'a gelmelerine rağmen, ikili bu başarıyı Premier League'de tekrarlamakta zorlandı.

Gerrard, görevdeki 40 maçının sadece 13'ünü kazandıktan sonra görevden alındı. Bu tablo, yerine gelen Unai Emery'nin yarattığı anlık etkiyle keskin bir tezat oluşturdu.

Daily Star Sport'a özel olarak konuşan McAllister, Midlands'ta yaşanan zorluklarla ilgili olarak, takımlarının daha gelir gelmez neredeyse hemen fiziksel sorunlardan etkilendiğini belirtti. McAllister, "Onların [Aston Villa] yaptığı üç ya da dört transferin hepsi geldikten sonraki bir ay içinde sakatlandı. Ama bunu bir neden olarak öne sürdüğünüzde, kulağa bahane gibi geliyor, bu yüzden bundan uzak durma eğiliminde olduk" dedi.

Ayrıca elde kalan kadronun kalitesini de kabul ederek şunları ekledi: "Olmadı işte. Yeni teknik direktörün kullandığı oyuncuların omurgası çoğunlukla Steven'ın oyuncularıydı, Steven'ın birlikte çalıştığı oyunculardı."