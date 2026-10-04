Barella, İtalya'nın son UEFA Uluslar Ligi maçlarında ilk 11'de yer almamasının ardından hayal kırıklığı yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti. Inter Milan orta sahasının kilit isimlerinden biri olmasına rağmen 29 yaşındaki oyuncu, Bursa'da Türkiye'ye karşı alınan ilk 4-1'lik galibiyette yedek kulübesinde kaldı ve Paris'te Fransa ile zorlu geçen 1-1'lik beraberlikte ancak ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Pazartesi günü Bologna'da Türkiye'ye karşı oynanacak rövanş maçı öncesinde konuşan Barella, bireysel oynama süresinden çok takımın başarısını önceliklendirdiğini açıkça ortaya koydu.

"Bu bir takım sporu, tenis değil" dediği maç öncesi basın toplantısında gazetecilere konuşan Barella'nın sözlerini Football Italia aktardı. Orta saha oyuncusunun bu fedakar tavrı, yoğun uluslararası ara döneminde yoluna devam eden kamp içindeki uyumun giderek arttığını yansıtıyor.