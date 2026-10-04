AFP
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‘Bu bir takım sporu, tenis değil!’ - Nicolo Barella, İtalya’da yedek kalmasını önemsemedi ve 70 maçlık sezonların fiziksel yükünü anlattı
Bireysel ego mu, takım hedefleri mi?
Barella, İtalya'nın son UEFA Uluslar Ligi maçlarında ilk 11'de yer almamasının ardından hayal kırıklığı yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti. Inter Milan orta sahasının kilit isimlerinden biri olmasına rağmen 29 yaşındaki oyuncu, Bursa'da Türkiye'ye karşı alınan ilk 4-1'lik galibiyette yedek kulübesinde kaldı ve Paris'te Fransa ile zorlu geçen 1-1'lik beraberlikte ancak ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Pazartesi günü Bologna'da Türkiye'ye karşı oynanacak rövanş maçı öncesinde konuşan Barella, bireysel oynama süresinden çok takımın başarısını önceliklendirdiğini açıkça ortaya koydu.
"Bu bir takım sporu, tenis değil" dediği maç öncesi basın toplantısında gazetecilere konuşan Barella'nın sözlerini Football Italia aktardı. Orta saha oyuncusunun bu fedakar tavrı, yoğun uluslararası ara döneminde yoluna devam eden kamp içindeki uyumun giderek arttığını yansıtıyor.
- AFP
Fiziksel yükün yönetimi
Modern futbol takviminin durmak bilmeyen temposu, özellikle İtalya formasıyla şimdiden 72 maça çıkıp 10 gol atan Barella için, tartışmaların ana başlıklarından biriydi. Inter'in orta saha oyuncusu, zorlu sezonların fiziksel yüküne değinirken, İtalya'nın Uluslar Ligi'ndeki karma sonuçlarına da değindi. Azzurri, turnuvadaki serüvenine sahasında Belçika'ya 2-0 kaybederek hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı, ardından Bursa'da Türkiye'yi 4-1'lik net bir skorla mağlup etti ve Fransa deplasmanında 1-1'lik saygın bir beraberlik aldı.
"Yaşlı değilim ama bacaklarımda çok fazla maç var ve vücudumu dinlemeyi öğrenmek zorunda kaldım" diye itiraf etti Barella. "Yılda 70 maç oynayınca 23 yaşındaki keskinliğe sahip olmuyorsunuz ama istatistiklere bakıldığında hâlâ en çok mesafe kat eden oyunculardan biriyim. Nazionale için eksik olan tek şey birkaç gol, geri kaldığım nokta da bu."
Mancini faktörü ve takım morali
Mancini'nin yeniden kulübeye dönmesinden bu yana, yıllardır yaşanan derin hayal kırıklıklarına rağmen İtalya Milli Takımı'nın çevresindeki atmosfer gözle görülür şekilde iyileşti. İtalya, uluslararası arenada ağır hayal kırıklıkları yaşadı ve son üç Dünya Kupası finallerine katılmayı başaramadı. Bu durum, Mancini'nin ilk görev döneminde EURO 2020'de elde edilen tarihi zaferle keskin bir tezat oluşturuyor.
Barella, “Hocayla ilgili en iyi şeylerden biri, bize oyuncular olarak bir huzur duygusu hissettirmesi. Son yıllarda çok zor ve olumlu olmayan bazı deneyimler yaşadık, özellikle de ben, Gigio Donnarumma ve Alessandro Bastoni açısından” dedi. “Hoca bizden yeniden coşkumuzu bulmamızı istedi ve bence bunu yapıyoruz, çünkü aksi halde Fransa'da yeniden doğru yola giremezdik ve ardından sonunda neredeyse kazanamazdık.” Bu yenilenmiş ruh hâli, İtalya'nın zorlu deplasman ortamlarında geri dönüş yapabilme becerisinde açıkça görüldü.
- AFP
Yaralı bir Türkiye ile karşı karşıya
Bir sonraki sınamaya ilişkin konuşan Barella, Türkiye'nin tehlikeli bir rakip olacağı uyarısında bulundu. Konuk ekip, şimdiye kadar A Grubu'ndaki üç maçını da kaybedip yalnızca bir gol atarken kalesinde sekiz gol gördüğü hayal kırıklığı yaratan Uluslar Ligi kampanyasının ardından kötü gidişatı tersine çevirmek için Bologna'ya geliyor. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar, Juventus'un hücum oyuncusu Kenan Yildiz ile Inter'in orta saha oyuncusu Hakan Calhanoglu'nun bu maçta forma giyemeyecek olmasıyla daha da arttı.
"Hakan, önce rakip olarak, ardından takım arkadaşı olarak tanıdığım bir şampiyon. O bir lider, dolayısıyla bu doğal olarak onlar için büyük bir kayıp, ancak dikkat etmemiz gereken başka oyuncuları da var. Türkiye son sonuçlar nedeniyle yara almış durumda ve kesinlikle bir mesaj vermek isteyecektir" dedi. Yeni dört maçlık milli takım penceresine de değinen Barella, sözlerini şöyle tamamladı: "Daha iyi mi değil mi bilmiyorum. Olumlu tarafı, çalışmak ve hocanın fikirlerini kavramak için daha fazla zamanımızın olması, ancak bunlar uzun yolculuklar, iki günde bir maç oynuyoruz ve geç dönüyoruz."
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