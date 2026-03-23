"Bu bir skandal" - Real Madrid, Federico Valverde'nin Atlético maçında gördüğü kırmızı kartın ardından La Liga hakemlerine yeni bir eleştiri yağmuruna tuttu
Valverde, 3-2 biten Madrid derbisinde kırmızı kart gördü
33. dakikada Ademola Lookman'ın golüyle geriye düşen Real Madrid, Vinicius Junior'un iki golü ve Valverde'nin bir golüyle 3-1 öne geçerek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Ancak Nahuel Molina, Atletico adına bir gol geriye yaklaştırdı; ardından Valverde, Baena'ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.
Hakem Jose Luis Munuera Montero'nun kararı, yardımcı video hakemi tarafından incelenip onaylandı ve hakemin maç raporunda Valverde'nin "vurma mesafesi içinde olmadan, aşırı güç kullanarak bir rakibe tekme attığı" belirtildi.
"Bir skandal ve bir utanç"
Real Madrid, daha önce de İspanya’daki hakemler üzerinde baskı kurmak için Real Madrid TV’yi kullanmıştı ve Pazar günkü galibiyetin ardından bu fırsatı tekrar değerlendirerek, hakemlik performansını sert bir dille eleştirdi ve sarı kartın yeterli olacağını vurguladı.
"Bu bir skandal, bu bir utanç, bu hareketi özetleyen kelimeler bunlar. Açıkça sarı kartlık bir faul, apaçık ortada, ancak Pamplona'da olanları hatırlarsak bunu ve VAR'ın neden müdahale etmediğini anlayabiliriz," dediler.
"Sorunun Real Madrid TV olduğu, videolar hazırladıkları söylenecek. Bunu, bunun asla kırmızı kart olamayacağını, bunun ders kitabı gibi bir sarı kart olduğunu ortaya koymak için yapıyoruz. Baena topa dokunur, onu uzaklaştırır ve bu yüzden Valverde ona dokunmaz. O derbiyi mahvetmeye çalışmadı, Real Madrid'i mahvetmeye çalıştı, ki bu aynı şey değil. Sonra 'Gerekçelendirme Zamanı'nı göreceğiz, orada ona hak bile verebilirler.
“Eminim bu hareketi haklı gösterecek ve hem hakemin hem de VAR görevlisinin haklı olduğunu söyleyecektir. Bu olamaz; bir oyuncu bunun için oyundan atılmamalıdır. Sonra size bir sürü saçmalık satmaya çalışacaklar, yoğunluktan bahsedecekler, topun olmadığına dair konuşacaklar. Elbette top var, ama Valverde ona ulaşamıyor çünkü Baena topa dokunuyor.”
Arbeloa, hakeme 'açıklama' için teşekkür etti
Karara katılmasa da, Los Blancos'un teknik direktörü Álvaro Arbeloa, kendisine açıklama yaptığı için Munuera Montero'ya teşekkür etti.
Arbeloa şunları söyledi: “Karakter ve zihinsel güç gösterdik. Bir oyuncu eksik oynayarak zorlandık. Kırmızı kart konusunda farklı bir görüşüm var, ancak Jose Luis'e gelip neden onu oyundan attığını açıkladığı için teşekkür ederim. İstediğimiz gibi 3 puanı almayı başardık.
“Bana bunun aşırı güç kullanımı olduğunu söyledi ama ben öyle düşünmüyorum. Rakibi incitme veya sakatlama niyetim yoktu. Bu benim görüşüm, onunkinden farklı. Ama gelip açıkladı ve bunu takdir ediyorum. Bazen hiçbir şeyi değiştirmeseniz bile bu tür davranışlar takdir edilir. Kırmızı kart her şeyi zorlaştırdı ve çok acı çekmek zorunda kaldık. Her galibiyet bir dönüm noktasıdır. Şimdi lig için mücadele başlıyor. Hedefimize ulaştık.”
Valverde, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıkabilecek
Kırmızı kart, Madrid için büyük bir darbe oldu; takım, milli maç arası sonrası oynayacağı ilk iki lig maçında Valverde'den yoksun kalacak. Ancak bu çok yönlü orta saha oyuncusu, İspanyol devinin rekorunu 15'e çıkarmak için mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile oynanacak maçta forma giyebilecek.
