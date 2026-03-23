"Bu bir skandal" - Real Madrid, Federico Valverde'nin Atlético maçında gördüğü kırmızı kartın ardından La Liga hakemlerine yeni bir eleştiri yağmuruna tuttu

Real Madrid, daha önce de İspanya’daki hakemler üzerinde baskı kurmak için Real Madrid TV’yi kullanmıştı ve Pazar günkü galibiyetin ardından bu fırsatı tekrar değerlendirerek, hakemlik performansını sert bir dille eleştirdi ve sarı kartın yeterli olacağını vurguladı.

"Bu bir skandal, bu bir utanç, bu hareketi özetleyen kelimeler bunlar. Açıkça sarı kartlık bir faul, apaçık ortada, ancak Pamplona'da olanları hatırlarsak bunu ve VAR'ın neden müdahale etmediğini anlayabiliriz," dediler.

"Sorunun Real Madrid TV olduğu, videolar hazırladıkları söylenecek. Bunu, bunun asla kırmızı kart olamayacağını, bunun ders kitabı gibi bir sarı kart olduğunu ortaya koymak için yapıyoruz. Baena topa dokunur, onu uzaklaştırır ve bu yüzden Valverde ona dokunmaz. O derbiyi mahvetmeye çalışmadı, Real Madrid'i mahvetmeye çalıştı, ki bu aynı şey değil. Sonra 'Gerekçelendirme Zamanı'nı göreceğiz, orada ona hak bile verebilirler.

“Eminim bu hareketi haklı gösterecek ve hem hakemin hem de VAR görevlisinin haklı olduğunu söyleyecektir. Bu olamaz; bir oyuncu bunun için oyundan atılmamalıdır. Sonra size bir sürü saçmalık satmaya çalışacaklar, yoğunluktan bahsedecekler, topun olmadığına dair konuşacaklar. Elbette top var, ama Valverde ona ulaşamıyor çünkü Baena topa dokunuyor.”