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하비에르 테바스 (Javier Tebas)Getty Images
Yosua Arya
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“Bu bir skandal!”: Javier Tebas'tan, Negreira davasıyla ilgili “asılsız” iddialar nedeniyle Real Madrid TV'ye sert saldırı

Real Madrid
Barcelona
La Liga

La Liga Başkanı Javier Tebas, Negreira davasına ilişkin yayınlarını sürdürmesi nedeniyle Real Madrid TV'ye sert sözlerle yüklendi. Ligin patronu, kulübün resmi kanalını, hakem skandalının bugün hâlâ İspanyol futbolunu etkilediğini öne sürerek yanlış bir anlatı yaymakla suçladı.

  • Tebas, Madrid'ı hedef aldı

    Tebas, Negreira davasına ilişkin süregelen tepkileri konusunda Madrid'e net bir mesaj verdi. La Liga başkanı, Real Madrid TV'nin son dönemdeki hamlelerini kınarken kendi kurumunu güçlü biçimde savundu.

    Kulübün resmi kanalı, İspanya'daki hakemliğin tarafsızlığını sorgulayan yayınları istikrarlı şekilde ekrana taşıdı. Tebas, bu yayınların tüm lige zarar veren tehlikeli ve gerçeği yansıtmayan bir gündemi dayattığını düşünüyor. İspanya'nın en büyük kulüpleri arasındaki sert rekabete rağmen lig başkanı, yanlış bilginin yayılmasının kimseye fayda sağlamadığında ısrar etti.

  • Yanlış bir anlatıyı dayatmak

    Tebas, eski hakemlik şefi Jose Maria Enriquez Negreira hakkındaki ilk iddiaların son derece ciddi olduğu ve tamamen soruşturulması gerektiği konusunda kararlılığını sürdürüyor. Ancak 2026'da yolsuzluğun hâlâ aktif olarak devam ettiği fikrini öfkeyle reddetti.

    Tebas, "Negreira davasıyla ilgili görüşüm hâlâ tamamen aynı: yaşananlar son derece ciddiydi ve sonuna kadar soruşturulmalı" dedi.

    "Yıllar önce sona ermiş olayları soruşturmak başka bir şey, 2026'da Negreira'nın bugün hâlâ İspanyol hakemliğini etkilediği yönünde bir anlatı kurmak bambaşka bir şey. Bu bir rezalet. Ve bunun Real Madrid TV'de tekrarlanması onu doğru yapmaz."



  • Yargı sürecine güvenerek

    Negreira davası şu anda İspanyol hukuk sisteminin elinde. Tebas, Barcelona tarafından yapılan ödemelerin hakemlerin terfi ve küme düşmelerini etkileyip etkilemediğini bu mahkemelerin belirlemesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Ceza soruşturması sürerken eleştirmenlerin La Liga'dan ne yapmasını beklediğini sorguladı.

    “Bırakın hakimler soruştursun, bırakın tüm deliller incelensin ve bırakın konu sonuna kadar takip edilsin” diye ekledi. “Ama bu arada bazı insanlar ne istiyor? FC Barcelona'nın ve mevcut yönetiminin LALIGA'dan tamamen çıkarılmasını mı istiyorlar? LALIGA'nın mahkemelerin yetkisini gasp edip kendi hükmünü vermesini ve ortada daha bir yargı kararı bile yokken ceza uygulamasını mı istiyorlar?”

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  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    Nihai kararı bekliyor

    Negreira skandalına ilişkin hukuki soruşturma, önümüzdeki aylarda İspanyol mahkemelerinde gelişmeye devam edecek. Bu hukuki süreç tamamen tamamlanana kadar Liga, Barcelona'ya karşı tek taraflı adım atmayacak.

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