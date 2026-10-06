Negreira davası şu anda İspanyol hukuk sisteminin elinde. Tebas, Barcelona tarafından yapılan ödemelerin hakemlerin terfi ve küme düşmelerini etkileyip etkilemediğini bu mahkemelerin belirlemesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Ceza soruşturması sürerken eleştirmenlerin La Liga'dan ne yapmasını beklediğini sorguladı.

“Bırakın hakimler soruştursun, bırakın tüm deliller incelensin ve bırakın konu sonuna kadar takip edilsin” diye ekledi. “Ama bu arada bazı insanlar ne istiyor? FC Barcelona'nın ve mevcut yönetiminin LALIGA'dan tamamen çıkarılmasını mı istiyorlar? LALIGA'nın mahkemelerin yetkisini gasp edip kendi hükmünü vermesini ve ortada daha bir yargı kararı bile yokken ceza uygulamasını mı istiyorlar?”