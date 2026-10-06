Getty Images
Çeviri:
“Bu bir skandal!”: Javier Tebas'tan, Negreira davasıyla ilgili “asılsız” iddialar nedeniyle Real Madrid TV'ye sert saldırı
Tebas, Madrid'ı hedef aldı
Tebas, Negreira davasına ilişkin süregelen tepkileri konusunda Madrid'e net bir mesaj verdi. La Liga başkanı, Real Madrid TV'nin son dönemdeki hamlelerini kınarken kendi kurumunu güçlü biçimde savundu.
Kulübün resmi kanalı, İspanya'daki hakemliğin tarafsızlığını sorgulayan yayınları istikrarlı şekilde ekrana taşıdı. Tebas, bu yayınların tüm lige zarar veren tehlikeli ve gerçeği yansıtmayan bir gündemi dayattığını düşünüyor. İspanya'nın en büyük kulüpleri arasındaki sert rekabete rağmen lig başkanı, yanlış bilginin yayılmasının kimseye fayda sağlamadığında ısrar etti.
Yanlış bir anlatıyı dayatmak
Tebas, eski hakemlik şefi Jose Maria Enriquez Negreira hakkındaki ilk iddiaların son derece ciddi olduğu ve tamamen soruşturulması gerektiği konusunda kararlılığını sürdürüyor. Ancak 2026'da yolsuzluğun hâlâ aktif olarak devam ettiği fikrini öfkeyle reddetti.
Tebas, "Negreira davasıyla ilgili görüşüm hâlâ tamamen aynı: yaşananlar son derece ciddiydi ve sonuna kadar soruşturulmalı" dedi.
"Yıllar önce sona ermiş olayları soruşturmak başka bir şey, 2026'da Negreira'nın bugün hâlâ İspanyol hakemliğini etkilediği yönünde bir anlatı kurmak bambaşka bir şey. Bu bir rezalet. Ve bunun Real Madrid TV'de tekrarlanması onu doğru yapmaz."
Yargı sürecine güvenerek
Negreira davası şu anda İspanyol hukuk sisteminin elinde. Tebas, Barcelona tarafından yapılan ödemelerin hakemlerin terfi ve küme düşmelerini etkileyip etkilemediğini bu mahkemelerin belirlemesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Ceza soruşturması sürerken eleştirmenlerin La Liga'dan ne yapmasını beklediğini sorguladı.
“Bırakın hakimler soruştursun, bırakın tüm deliller incelensin ve bırakın konu sonuna kadar takip edilsin” diye ekledi. “Ama bu arada bazı insanlar ne istiyor? FC Barcelona'nın ve mevcut yönetiminin LALIGA'dan tamamen çıkarılmasını mı istiyorlar? LALIGA'nın mahkemelerin yetkisini gasp edip kendi hükmünü vermesini ve ortada daha bir yargı kararı bile yokken ceza uygulamasını mı istiyorlar?”
- AFP
Nihai kararı bekliyor
Negreira skandalına ilişkin hukuki soruşturma, önümüzdeki aylarda İspanyol mahkemelerinde gelişmeye devam edecek. Bu hukuki süreç tamamen tamamlanana kadar Liga, Barcelona'ya karşı tek taraflı adım atmayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun