"Bu bir savaş değil" - Cristiano Ronaldo, hakem eleştirilerinin Suudi Pro Ligi 'projesi' için 'iyi olmadığını' söyledi
Ronaldo, hakemlerle ilgili 'savaşın' sona ermesini istiyor
Ronaldo, Suudi Pro Ligi’nde giderek yaygınlaşan eleştiri kültürüne sert çıkarak, hakem kararlarına sürekli odaklanılmasının ligin imajına zarar verdiğini belirtti. Takımının ligin zirvesindeki konumunu sağlamlaştıran Al-Nassr’ın Al-Ahli’yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından 41 yaşındaki oyuncu, meslektaşlarından daha fazla profesyonellik beklediğini söyledi.
Portekizli milli oyuncu, maçın ardından Thmanyah'a verdiği demeçte mevcut atmosferi net bir şekilde değerlendirdi ve şunları söyledi: "Bunun lig için iyi olmadığını düşünüyorum. Herkes şikayet ediyor. Bu futbol; savaş değil. Mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz; herkes kazanmak istiyor. Ama her şey mubah değil." Bu yorumları, Al-Nassr'ın sezon boyunca hakemlerin lehine kararlarından faydalandığını iddia eden Al-Ahli'nin savunma oyuncusu Merih Demiral'ın suçlamalarının ardından geldi.
Sezon sonunda dile getirilecek şikayetler
Sakinlik çağrılarına rağmen Ronaldo, lig şampiyonluğu yarışı sona erdiğinde dile getirmeyi planladığı kendi şikayetleri olduğunu ima etti. Tecrübeli forvet, Karim Benzema’nın Al-Hilal’a yaptığı tartışmalı transferin ardından sezonun başlarında maçları kısa süreliğine boykot etmesini de içeren çalkantılı bir yıl geçirdi.
Ronaldo, önümüzdeki aylarda her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağına söz vererek şöyle dedi: "Sezon sonunda konuşacağım çünkü çok, çok kötü şeyler gördüm. Birçok oyuncu şikayet etti, Instagram ve Facebook'ta paylaşımlar yaptı, hakemler hakkında, lig hakkında ve proje hakkında konuştu. Bu iyi bir şey değil. Ligin amacı bu değil. Sadece sahada değil, saha dışında da zor bir sezon oldu. Diğer takımların sahip olduğu gücü biliyoruz ama sezon sonunda konuşma fırsatım olacak."
Avrupa rekabetine örnek teşkil etmek
Eski Real Madrid ve Manchester United oyuncusu, daha büyük resme odaklanmaya devam ediyor: Suudi Pro Ligi’ni Avrupa’nın seçkin liglerine gerçek bir rakip haline getirmek. Kendisi, mevcut iç çekişmelerin, Aralık 2022’de Riyad’a geldiğinden bu yana yapılan önemli yatırımları ve spor alanındaki ilerlemeleri baltaladığına inanıyor.
Ligin küresel konumunu değerlendirirken şunları ekledi: "Sadece burada değil, Avrupa için de bir örnek olmalıyız; onlarla rekabet ederek dünyanın en iyi liglerinden biri olmak istediğimizi göstermeliyiz. Ancak bu şekilde, bence analiz etmeliyiz ama bu [eleştirileri] durdurmalıyız... çünkü benim için bu futbol değil."
Suudi Arabistan'da ilk şampiyonluk yarışı
Al-Nassr, 2019'dan bu yana ilk lig şampiyonluğu için yarışta başı çekerken, Ronaldo kariyerinde 1.000 gol barajına yaklaşmasına rağmen bireysel ödüllerden çok kupa kazanmayı önceliklendiriyor; ancak kariyerinin bu son aşamasında kendisini motive eden şeyin "projenin" kolektif başarısı olduğunu vurguluyor.
Ronaldo, "Lig şampiyonluğu için mücadele sonuna kadar sürecek" diyerek sözlerini tamamladı. "Kariyerim muhteşem geçti ve devam ediyor. Benim için en önemli şey devam etmek. Hala bundan zevk alıyorum, gol atmayı seviyorum. Ama en önemli şey kazanmak. Lig şampiyonluğunu gerçekten çok istiyoruz."