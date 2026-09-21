AFP
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'Bu bir şaka!' - Sevilla teknik direktörü Luis Garcia, Barcelona yıldızı Raphinha'nın müthiş hat-trick'inin ardından Ballon d'Or'da görmezden gelinmesine tepki gösterdi
Sevilla teknik direktörü kadroya alınmama kararını sorguladı
Garcia, deplasman takımının kaptanının dünyanın en prestijli bireysel ödülü için tamamen göz ardı edilmesine duyduğu inanmazlığı dile getirirken, medya odasını gerçek bir şaşkınlık kapladı. Sevilla teknik direktörü, kritik maçlarda sürekli belirleyici olan bir forvetin böylesine olağanüstü performansının seçmenler tarafından nasıl görmezden gelinebildiğini sorguladı. Rakip kulübenin bu samimi itirafı, cumartesi günü Ramon Sanchez-Pizjuan'daki sert geçen maçın ardından kısa sürede en çok konuşulan konu haline geldi.
- AFP
Deplasman ekibinin yıldızı övgü topladı
Takımının sahasında yenilgiye uğramasını izlemesine rağmen Garcia, gece boyunca savunma hattına zor anlar yaşatan o etkileyici hücum oyuncusunu övmekte tereddüt etmedi. İspanyol teknik adam, Barcelona kaptanının dışarıda bırakılmasının, modern bireysel ödüllerin gerçek inandırıcılığına ilişkin uzun süredir taşıdığı şüpheleri yalnızca pekiştirdiğini vurguladı.
Maç sonrası basın toplantısında gazetecilere konuşurken prestijli kısa listeyi sert sözlerle eleştiren Garcia, şunları söyledi: "Ballon d'Or'a aday bile gösterilmemesi bir şaka. O, maç kazandıran bir oyuncu, bu yüzden bu ödüllere inanmıyorum. Her şeyi yapıyor."
Kadro dışı bırakılma geniş çaplı tartışma başlattı
Londra'daki 70. gala öncesinde hem Raphinha'nın hem de takım arkadaşı Pedri'nin göze çarpan yokluğu, özellikle Brezilyalı oyuncunun düzenli olarak maç kazandıran kahramanlıklar sergilemesi nedeniyle hararetli tartışmaları ateşledi. La Liga liderinin üst düzey kalitesini kabul eden Garcia, oyuncularıyla büyük gurur duydu; takımı 19. dakikada Youssouf Fofana'nın golüyle ilk üstünlüğü yakalamıştı.
Konuk ekibin üst düzey standartlarını değerlendirip kadrosunun sahadaki uygulamasını överken Garcia şöyle ekledi: "Barcelona en üst seviyede oynuyor, ancak beni ilgilendiren Sevilla. Barcelona'nın bugün bizi yenebilmesi için en iyi halinde olması gerekiyordu. Çocuklarla gurur duyuyorum."
- Getty Images Sport
Milli maç arası ivmeyi durdurdu
Yurt içi maçlara verilen ara, Sevilla'ya ilk dörtte bitirme hedefi doğrultusunda yeniden toparlanıp ayarlarını yapmak için paha biçilmez bir fırsat sunuyor. Bu sırada Raphinha, Avustralya ve Hindistan'a karşı oynanacak yüksek profilli hazırlık maçları için Brezilya kadrosuna katılmak üzere yola çıkıyor. Katalan devi, kusursuz lig galibiyet serisini koruyabilmek için takımın kilit kaptanının tam olarak hazır şekilde dönmesini umutsuzca bekleyecek.
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