Londra'daki 70. gala öncesinde hem Raphinha'nın hem de takım arkadaşı Pedri'nin göze çarpan yokluğu, özellikle Brezilyalı oyuncunun düzenli olarak maç kazandıran kahramanlıklar sergilemesi nedeniyle hararetli tartışmaları ateşledi. La Liga liderinin üst düzey kalitesini kabul eden Garcia, oyuncularıyla büyük gurur duydu; takımı 19. dakikada Youssouf Fofana'nın golüyle ilk üstünlüğü yakalamıştı.

Konuk ekibin üst düzey standartlarını değerlendirip kadrosunun sahadaki uygulamasını överken Garcia şöyle ekledi: "Barcelona en üst seviyede oynuyor, ancak beni ilgilendiren Sevilla. Barcelona'nın bugün bizi yenebilmesi için en iyi halinde olması gerekiyordu. Çocuklarla gurur duyuyorum."