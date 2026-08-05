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"Bu bir risk!" - Arsenal'a, dünya çapındaki yeteneğine rağmen Vinicius Jr'ın Mikel Arteta'nın soyunma odasındaki havayı MAHVEDEBİLECEĞİ uyarısı yapıldı
Bir Galactico transferinin mali yükü
Geçen sezon şampiyonluk adaylığından Premier League şampiyonluğuna uzanan Arsenal'ın, sahadaki başarısıyla birlikte transfer piyasasındaki hedefleri de büyüdü. Olası transferler arasında çok azı Vinicius Junior kadar ağırlık taşıyor; Arteta'nın, Real Madrid'in süperstarını kuzey Londra'ya getirme girişimine bizzat öncülük ettiği bildiriliyor. En güncel futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a konuşan eski Newcastle kalecisi Shay Given, böyle bir hamlenin konuşulmasının bile kulübün Arteta yönetiminde statüsünü ne kadar yükselttiğini gösterdiğini vurguladı.
"Vinicius Junior, Arsenal'ın hücumun son bölgesinde ihtiyaç duyduğu kaliteyi katacak türden bir oyuncu olabilir mi? Evet ve bu, Arsenal'ın böyle bir anlaşmanın konuşulabildiği bir seviyeye geldiğini, elbette bunu destekleyecek mali güce de artık sahip olduğunu gösteriyor" dedi Given.
"Vinicius Jr gibi bir oyuncuyu Arsenal'a getirmek için gerekecek mali paketi hayal edebiliyor musunuz? Transfer bedeli, maaş, tüm maddeler ve bonuslar düşünüldüğünde her açıdan çok büyük rakamlar olur."
Haberlere göre Real Madrid, 26 yaşındaki oyuncu için 150 milyon avro (£128,4 milyon) bonservis bedeli belirledi. Bu rakam, onu Premier League tarihinin en pahalı transferi yapar.
- Getty Images Sport
Bireylerden çok kolektifi korumak
Arteta, Emirates Stadyumu'ndaki kültürü köklü biçimde değiştirmesiyle tanınıyor; bireysel yıldız gücünden ziyade disiplin ile kolektif çalışma ahlakına öncelik veren bu felsefe, sonunda lig şampiyonluğunu getirdi. Bu süreçte, teknik direktörün taktiksel ya da kültürel gereksinimlerinin dışında kaldığı düşünülen yerleşik isimlerle yüksek profilli ayrılıklar yaşandı.
Given, "Arsenal son birkaç yılda Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez ve Mesut Ozil gibi isimlerle yollarını ayırdıktan sonra gerçek bir birlikteliğe sahip bir takım olarak tanınır hâle geldi. O kadrodaki herkes artık aynı hedef doğrultusunda hareket ediyormuş gibi görünüyor" diye ekledi.
Elit yeteneğin risk-ödül dengesi
Emirates'teki mevcut uyumu överken Given, dünya futbolunun önde gelen yeteneklerinden birini kadroya katmanın inkâr edilemez cazibesini de kabul etti. Vinicius, Real Madrid'in son dönemdeki Şampiyonlar Ligi başarılarının temel taşlarından biri oldu ve en büyük sahnede büyük maç oyuncusu olduğunu kanıtladı.
"Vinicius Jr'ın savunma yapmadığını ya da o gruba uymayacağını söylemiyorum ama bu bir risk. Ama sanırım böyle bir takıma farklı bir şey katmak için risk almak zorundasınız ve o müthiş bir oyuncu. Arsenal onu transfer ederse bu yılın en büyük transfer haberi olur," diyerek sözlerini tamamladı Given.
- Getty Images
Arteta'nın acımasız transfer geçmişi
2019'da göreve gelmesinden bu yana Arteta, kadro yönetimi söz konusu olduğunda acımasız bir çizgi sergiledi; çoğu zaman kendi "vazgeçilmezlerini" karşılamayan oyuncuları kenara çekti. Bu yaklaşım, dikkat dağıtan unsurları başarıyla ayıklayıp şampiyonluk kazanan bir zihniyet oluşturdu, ancak aynı zamanda yeni gelen her oyuncunun teknik becerisi kadar karakteri açısından da kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiği anlamına geliyor.
Vinicius'un Arsenal'ın kırmızı-beyaz formasını giyme ihtimali taraftarlar için iştah kabartan bir olasılık olmaya devam etse de, lojistik ve duygusal engeller ciddi boyutta. Kulüp, Given'ın "kolektif ruh" konusundaki uyarılarını, Brezilyalının zaten şampiyonluk kalitesinin fazlasıyla bulunduğu bir kadroda anında en iyi oyunculardan biri hâline geleceği gerçeğine karşı tartmak zorunda.
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