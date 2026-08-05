Geçen sezon şampiyonluk adaylığından Premier League şampiyonluğuna uzanan Arsenal'ın, sahadaki başarısıyla birlikte transfer piyasasındaki hedefleri de büyüdü. Olası transferler arasında çok azı Vinicius Junior kadar ağırlık taşıyor; Arteta'nın, Real Madrid'in süperstarını kuzey Londra'ya getirme girişimine bizzat öncülük ettiği bildiriliyor. En güncel futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a konuşan eski Newcastle kalecisi Shay Given, böyle bir hamlenin konuşulmasının bile kulübün Arteta yönetiminde statüsünü ne kadar yükselttiğini gösterdiğini vurguladı.

"Vinicius Junior, Arsenal'ın hücumun son bölgesinde ihtiyaç duyduğu kaliteyi katacak türden bir oyuncu olabilir mi? Evet ve bu, Arsenal'ın böyle bir anlaşmanın konuşulabildiği bir seviyeye geldiğini, elbette bunu destekleyecek mali güce de artık sahip olduğunu gösteriyor" dedi Given.

"Vinicius Jr gibi bir oyuncuyu Arsenal'a getirmek için gerekecek mali paketi hayal edebiliyor musunuz? Transfer bedeli, maaş, tüm maddeler ve bonuslar düşünüldüğünde her açıdan çok büyük rakamlar olur."

Haberlere göre Real Madrid, 26 yaşındaki oyuncu için 150 milyon avro (£128,4 milyon) bonservis bedeli belirledi. Bu rakam, onu Premier League tarihinin en pahalı transferi yapar.







