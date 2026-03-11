"Bu bir penaltı değil" - Bayer Leverkusen teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'in son dakikada kazandığı penaltıya öfkelendi ve ikinci maç öncesinde "baskı"nın tamamen Mikel Arteta'nın tarafında olduğunu vurguladı

Maçın en çok konuşulan anı 89. dakikada Noni Madueke'nin Malik Tillman ile çok hafif bir temastan sonra yere düşmesiyle yaşandı. Öfkeli protestolar ve VAR incelemesine rağmen karar değiştirilmedi ve Kai Havertz, BayArena'ya duygusal dönüşünde tartışmalı penaltıyı goleçevirerek Arsenal'e 1-1'lik beraberliği kurtardı.

Hjulmand, maçın bitiminden hemen sonra "Karışık duygular içindeyim" dedi. "En iyi takımlardan birine karşı çok iyi bir performans sergiledik, tabii ki son sahne bizi hayal kırıklığına uğrattı. 1-0, 1-1'den çok daha iyi olurdu. Ben orada penaltı görmedim, ama olan oldu."