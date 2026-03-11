AFP
"Bu bir penaltı değil" - Bayer Leverkusen teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'in son dakikada kazandığı penaltıya öfkelendi ve ikinci maç öncesinde "baskı"nın tamamen Mikel Arteta'nın tarafında olduğunu vurguladı
Leverkusen teknik direktörünün karışık duyguları
Maçın en çok konuşulan anı 89. dakikada Noni Madueke'nin Malik Tillman ile çok hafif bir temastan sonra yere düşmesiyle yaşandı. Öfkeli protestolar ve VAR incelemesine rağmen karar değiştirilmedi ve Kai Havertz, BayArena'ya duygusal dönüşünde tartışmalı penaltıyı goleçevirerek Arsenal'e 1-1'lik beraberliği kurtardı.
Hjulmand, maçın bitiminden hemen sonra "Karışık duygular içindeyim" dedi. "En iyi takımlardan birine karşı çok iyi bir performans sergiledik, tabii ki son sahne bizi hayal kırıklığına uğrattı. 1-0, 1-1'den çok daha iyi olurdu. Ben orada penaltı görmedim, ama olan oldu."
Psikolojik avantaj Leverkusen'de
Önümüzdeki Salı günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan belirleyici rövanş maçına bakıldığında, Hjulmand rollerin açıkça tanımlandığını düşünüyor. Birçoğu Arsenal'i favori olarak görse de, Leverkusen teknik direktörü, Gunners'ın kendi seyircisi önünde çok daha büyük baskı altında olacağına inanıyor.
"Londra'ya umutla gidiyoruz. Arsenal'in üzerinde büyük bir baskı olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha güçlü bir performans sergilemeliyiz ve bunu başarabiliriz. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz ve Salı gününü sabırsızlıkla bekliyoruz. Ancak şimdilik önemli olan Bayern," diyen Hjulmand, Bayern Münih ile oynayacakları lig maçına da değindi.
Kaptan Andrich'e özel övgü
Maç sırasında özel ilgi odağı, golcü olarak öne çıkan ve aynı zamanda Alman ev sahibi takımın mücadelesine liderlik eden Robert Andrich oldu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun ikinci dakikada sarı kart görmesinin ardından Hjulmand, onu korumak için taktiksel bir oyuncu değişikliği yapmayı düşündüğünü itiraf etti. "Rob'u erken oyundan çıkarmam gerekip gerekmediğini düşündüm. Neyse ki bunu yapmadım. O deneyimli bir oyuncu. Olağanüstü bir maç çıkardı" diyerek liderini övdü.
Havertz'in son dakikada attığı beraberlik golünün ardından Arteta'nın rahatlaması
Diğer tarafta ise Mikel Arteta gözle görülür şekilde rahatlamıştı. Eski Leverkusen yıldızı Kai Havertz'in attığı beraberlik golüyle ilgili olarak Arteta şunları söyledi: "Devre arasından sonra hazır değildik. Beraberlik golü bizim için çok önemliydi. Herhangi bir takıma karşı, özellikle de deplasmanda kazanmanın ne kadar zor olduğunu gördük. Şimdi Londra'da işi bitirmeliyiz." Havertz hakkında ise şunları ekledi: "Futbol komik bir oyundur. Eski kulübüne geri döndü ve gol attı. Bu onun için önemli bir andı."
