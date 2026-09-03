Orta sahadan savunmaya geçen oyuncu, ayrılığıyla ilgili duygusal bir açıklama yaptı. Llorente şunları söyledi: "Uzun süre düşündükten sonra Milli Takım'daki dönemimi kapatma kararı aldım. Hâlâ genç olduğumun ve belki de işleri iyi yapmaya devam etseydim bu formayla oynamayı sürdürmek için önümde daha yıllar olduğunun farkındayım. Birçoğunuzun bunu anlamayacağını biliyorum ve muhtemelen ben de dışarıdan baksaydım anlamazdım. Ancak bu kişisel bir karar, çok dikkatli şekilde düşünüldü ve her şeyden önce derinden hissedildi."

Sözlerini, son turnuvanın sonucunun yolunu belirlemediğini açıklayarak sürdürdü: "Dünya Kupası'na gidip gitmememden ya da kazanıp kazanmamamızdan bağımsız olarak, bu kararı zaten almıştım. Bu yıllar boyunca tanıştığım ve ailemle birlikte eşsiz ve unutulmaz anlar yaşamamızı mümkün kılan herkese sonsuz minnet duyabilirim. Yaşadığım her şeyi hatıramda saklayacağım ama her şeyden önce bu son 52 günü. İspanya'yı zirveye taşımak için son ana kadar savaşan harika bir grupla birlikte. Ve bunu başardılar. Ülkemi temsil etmek ve bu hikâyenin bir parçası olmak benim için bir onurdu. Her şey için teşekkürler. Hepinize kucak dolusu sevgiler."