AFP
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"Bu bir onurdu" dedi: Dünya Kupası kazananı Marcos Llorente, 31 yaşında İspanya Milli Takımı'nı bıraktı
Zirvedeyken şok bir ayrılık
Birçok taraftarı şaşırtan bir kararla Llorente, İspanya Milli Takımı'nı kalıcı olarak bıraktığını doğruladı. Kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın zafere ulaşmasına yardımcı olan Atletico Madrid'in yıldız ismi, uluslararası sahneden çekilmek için doğru zamanın şimdi olduğuna inanıyor.
Llorente, kararını sosyal medyadan duyurdu ve taraftarlara ile takım arkadaşlarına duygusal bir veda mesajı kaleme aldı. Eski Real Madrid oyuncusu, zamanlamasının dışarıdan bakanlara tuhaf görünebileceğini kabul etti, ancak bu tercihin son derece kişisel olduğunu vurguladı. Milli takım kariyerini 27 maçla tamamlayan Llorente, ülkesini iki Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.
- Getty Images Sport
Altın bir döneme bakış
Orta sahadan savunmaya geçen oyuncu, ayrılığıyla ilgili duygusal bir açıklama yaptı. Llorente şunları söyledi: "Uzun süre düşündükten sonra Milli Takım'daki dönemimi kapatma kararı aldım. Hâlâ genç olduğumun ve belki de işleri iyi yapmaya devam etseydim bu formayla oynamayı sürdürmek için önümde daha yıllar olduğunun farkındayım. Birçoğunuzun bunu anlamayacağını biliyorum ve muhtemelen ben de dışarıdan baksaydım anlamazdım. Ancak bu kişisel bir karar, çok dikkatli şekilde düşünüldü ve her şeyden önce derinden hissedildi."
Sözlerini, son turnuvanın sonucunun yolunu belirlemediğini açıklayarak sürdürdü: "Dünya Kupası'na gidip gitmememden ya da kazanıp kazanmamamızdan bağımsız olarak, bu kararı zaten almıştım. Bu yıllar boyunca tanıştığım ve ailemle birlikte eşsiz ve unutulmaz anlar yaşamamızı mümkün kılan herkese sonsuz minnet duyabilirim. Yaşadığım her şeyi hatıramda saklayacağım ama her şeyden önce bu son 52 günü. İspanya'yı zirveye taşımak için son ana kadar savaşan harika bir grupla birlikte. Ve bunu başardılar. Ülkemi temsil etmek ve bu hikâyenin bir parçası olmak benim için bir onurdu. Her şey için teşekkürler. Hepinize kucak dolusu sevgiler."
İlk maçından Dünya Şampiyonluğu'na
Llorente'nin milli takım kariyeri, alt yaş kategorilerinde yükselmesiyle şekillendi; A takıma sıçrama yapmadan önce U19 ve U21 takımlarında forma giydi. A milli takımdaki ilk maçı 2020'de Amsterdam Arena'da Hollanda'ya karşı oldu. İlginç bir şekilde, Luis de la Fuente yönetiminde genç milli takımlardaki ilk maçına da Katwijk aan Zee'de yine aynı rakibe karşı çıktı. De la Fuente, daha sonra Llorente'nin son yıllarında A milli takımı da yönetti.
Luis Enrique döneminde öne çıkan isimlerden biri olmasına rağmen, Llorente ilk 11'deki yerini korumakta zorluk yaşadı. De la Fuente'nin sağ bek pozisyonlarında tecrübeli Jesus Navas ve Dani Carvajal'ı tercih etmesi nedeniyle, son Avrupa Şampiyonası kadrosuna da alınmadı.
- AFP
Atletico Madrid'a süren odak
Llorente, Atletico Madrid'in bu sezonki ilk üç maçının tamamında forma giydi ve Diego Simeone'nin ekibinin iki galibiyet ile bir beraberlik almasına yardımcı oldu. Yenilgisiz başlangıç, başkent ekibini La Liga puan durumunda üçüncü sıraya taşıdı; takım, şampiyonluk yarışında erkenden ivme yakalamaya çalışıyor.
Çok yönlü orta saha oyuncusu, kulüpte daha önce yurt içi kupa sevinci de yaşadı; 2020-21 sezonunda Atletico Madrid'in La Liga şampiyonluğunda kilit rol oynadı. O sezon sergilediği dinamik performanslar, Simeone'nin ekibinin lig kupasını kazanmasında büyük önem taşıdı.
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