"Bu bir onur" - Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki tüm zamanların gol rekoruna eşitlemesine tepki gösterirken, Arjantin kaptanı tenis efsanesi Rafael Nadal'dan ilham alıyor

Bu muhteşem hat-trick ile Messi, tüm zamanların Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında Alman efsane Miroslav Klose ile eşitlendi. Dünya onun bu son başarısını kutlarken, Arjantin kaptanı, futbol tarihinin en büyük forvetleriyle aynı sırada yer alması sorulduğunda her zamanki gibi alçakgönüllü davrandı.

"Gollere, rekorlara bakmıyorum... Klose ile aynı sırada olmak bir onur, Ronaldo da orada, bugün iki gol atan [Kylian] Mbappé de var, ama bunlar sadece istatistik, daha fazlası değil," dedi. "Ronaldo, şimdiye kadar gördüğüm en iyi oyunculardan biriydi ve o birinci değil. Her zamanki gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsın. Golleri televizyondan izlemedim, takım arkadaşlarım ve ailemle birlikte maçın tadını çıkarıyordum. Daha sonra usulca izleyeceğim."

Tarihi başarıya ve sonuçta elde edilen ikna edici skora rağmen Arjantinli kaptan, Afrikalı rakipleriyle oynadıkları maçın başlangıcında hiç de kolay geçmediğini kabul etti. Zaferi değerlendirirken, modern uluslararası futbolun giderek zorlaştığını vurgulamak için bu fırsatı değerlendirdi.

"İyi oyuncuları var, dinamikler ve biz maçı domine etmeye çalıştık, ancak her zamanki gibi, özellikle ilk yarıda top hakimiyetinde zorlandık," dedi Messi. "Bu Dünya Kupası’nda tüm takımların iyi hazırlandığını görebilirsiniz, güçlü takımlar var ve kimsenin hiçbir şeyi kolayca vermediğini anlayabilirsiniz."