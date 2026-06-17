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"Bu bir onur" - Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki tüm zamanların gol rekoruna eşitlemesine tepki gösterirken, Arjantin kaptanı tenis efsanesi Rafael Nadal'dan ilham alıyor
GOAT için ilham kaynağı: Nadal
Önümüzdeki hafta 39 yaşına basacak olmasına rağmen Messi, Kansas City’de Cezayir savunmasını adeta parçalarken hız kesme belirtisi göstermedi. Maçın ardından ESPN’e konuşan Inter Miami’nin süperstarı, dünya sahnesinde üst düzey performansını sürdürmek için bir başka spor efsanesinden ilham aldığını açıkladı.
"Bundan keyif alıyorum, sahada kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum," diyen Messi, sözlerine şöyle devam etti: "Futbol oynamayı seviyorum, bu benim çocukluğumdan beri tutkum ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Şu anda Rafael Nadal hakkında bir dizi izliyoruz ve her şeyimi ortaya koyup yaptığım işten keyif alma konusunda kendimi ona benzetiyorum."
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Klose’ye yetişmek ve efsanelere saygı göstermek
Bu muhteşem hat-trick ile Messi, tüm zamanların Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında Alman efsane Miroslav Klose ile eşitlendi. Dünya onun bu son başarısını kutlarken, Arjantin kaptanı, futbol tarihinin en büyük forvetleriyle aynı sırada yer alması sorulduğunda her zamanki gibi alçakgönüllü davrandı.
"Gollere, rekorlara bakmıyorum... Klose ile aynı sırada olmak bir onur, Ronaldo da orada, bugün iki gol atan [Kylian] Mbappé de var, ama bunlar sadece istatistik, daha fazlası değil," dedi. "Ronaldo, şimdiye kadar gördüğüm en iyi oyunculardan biriydi ve o birinci değil. Her zamanki gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsın. Golleri televizyondan izlemedim, takım arkadaşlarım ve ailemle birlikte maçın tadını çıkarıyordum. Daha sonra usulca izleyeceğim."
Tarihi başarıya ve sonuçta elde edilen ikna edici skora rağmen Arjantinli kaptan, Afrikalı rakipleriyle oynadıkları maçın başlangıcında hiç de kolay geçmediğini kabul etti. Zaferi değerlendirirken, modern uluslararası futbolun giderek zorlaştığını vurgulamak için bu fırsatı değerlendirdi.
"İyi oyuncuları var, dinamikler ve biz maçı domine etmeye çalıştık, ancak her zamanki gibi, özellikle ilk yarıda top hakimiyetinde zorlandık," dedi Messi. "Bu Dünya Kupası’nda tüm takımların iyi hazırlandığını görebilirsiniz, güçlü takımlar var ve kimsenin hiçbir şeyi kolayca vermediğini anlayabilirsiniz."
Geçmişteki kalp kırıklıklarını aşmak
Messi, milli takımdaki efsanevi kariyerini değerlendirirken, kaybedilen finallerin yarattığı hayal kırıklığından Lionel Scaloni yönetimindeki son altın çağa uzanan duygusal yolculuğa değindi. Arjantin’deki bakış açısının, 2022’de Katar’daki zafer ve Copa América şampiyonluklarından bu yana önemli ölçüde değiştiğini kabul etti.
"İyi zamanlar, kötü zamanlar, pek çok kötü zaman oldu, ama neyse ki işler değişti ve artık milli takımı farklı bir şekilde keyifle izliyorum," dedi. "Sonuç odaklı bir ülkeyiz; arka arkaya üç final kaybettik ve o dönem bu durumla damgalandı. Kazandıktan sonra, Dünya Kupası ve iki Copa America şampiyonluğuyla daha sonra elde ettiğimiz her şey çok daha fazla değer kazandı."
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Tıpkı Katar’da olduğu gibi, buraya geldikleri ve burada oldukları için Arjantinlilere teşekkür ederim."
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Fitness ve yedinci Dünya Kupası'na odaklanın
Altıncı Dünya Kupası’nda mücadele etmesine rağmen Messi, fiziksel olarak formda ve zihinsel olarak hırslı olmaya devam ediyor. 2030’da yedinci bir turnuvada oynama önerilerini gülerek geçiştirirken, Inter Miami ile Major League Soccer’da geçirdiği süre boyunca mükemmelliğe olan bağlılığının hiçbir zaman sarsılmadığını vurguladı.
Messi, şu anki formu hakkında şunları söyledi: “Kendimi iyi hissettim, takım arkadaşlarımın seviyesine ulaşmak için fiziksel olarak elimden gelen en iyi şekilde hazırlandım. Bundan sonra gelecek her şey benim için bir zevk; rekabet etmeye devam etmek istiyorum. Miami’de kendimi zorlamayı, daha fazlasını istemeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı ve zihinsel ve fiziksel olarak iyi hissetmeyi hiç bırakmadım. Arka arkaya Dünya Kupası şampiyonu olan sadece iki takım olduğunu biliyor muyum? Evet, ama böyle devam etmeliyiz, takım için her şeyimizi vermeliyiz, sonra ne olacağını göreceğiz."