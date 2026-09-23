Borussia Dortmund forveti Fabio Silva, iki yıllık milli takım arasının ardından Portekiz Milli Takımı'na dönüşünü kutladı. Daha önce Premier League'de kiralık dönemlerde tecrübe kazandıktan sonra Almanya'da formunu yükselten 24 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus ile çalışmak için büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

Gonçalo Ramos ve João Félix ile birlikte hücum hattında sert bir rekabetle karşı karşıya olmasına rağmen Fábio Silva, yeniden çağrılmasını kritik bir basamak olarak görüyor.

Silva, taktik toplantılarında değerini kanıtlamayı ve milli takım için kalıcı bir seçenek olarak kendini kabul ettirmeyi hedefliyor.