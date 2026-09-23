AFP
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'Bu bir onur, haksızlık değil!' - Portekizli Fábio Silva neden idolü Cristiano Ronaldo ile rekabet etmeyi reddediyor?
Fabio Silva, Jorge Jesus yönetiminde Portekiz'e yeniden çağrılmayı memnuniyetle karşıladı
Borussia Dortmund forveti Fabio Silva, iki yıllık milli takım arasının ardından Portekiz Milli Takımı'na dönüşünü kutladı. Daha önce Premier League'de kiralık dönemlerde tecrübe kazandıktan sonra Almanya'da formunu yükselten 24 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus ile çalışmak için büyük heyecan duyduğunu ifade etti.
Gonçalo Ramos ve João Félix ile birlikte hücum hattında sert bir rekabetle karşı karşıya olmasına rağmen Fábio Silva, yeniden çağrılmasını kritik bir basamak olarak görüyor.
Silva, taktik toplantılarında değerini kanıtlamayı ve milli takım için kalıcı bir seçenek olarak kendini kabul ettirmeyi hedefliyor.
- AFP
Forvet oyuncusu, Ronaldo'yla rakip olduğu yönündeki iddiaları reddetti ve CR7'yi idol olarak nitelendirdi
Merkez hücum pozisyonları için takım kaptanı Cristiano Ronaldo ile doğrudan rekabet etmenin zorluğuna değinen Fábio Silva, efsaneyle aynı kadroyu paylaşmanın adaletsiz olduğu yönündeki yorumları reddetti. Bunun yerine Dortmund yıldızı, Ronaldo ile birlikte antrenman yapmayı kendi oyununu geliştirmek için rüya gibi bir fırsat olarak nitelendirdi.
Kamp sırasında Ronaldo'nun hareketliliğini ve elit zihniyetini incelemenin hâlâ birincil odağı olduğunu vurguladı.
Fabio Silva, "Hayır, bence burada olmak ve ondan öğrenmek daha çok bir ayrıcalık" dedi. "O bir idol, ondan her zaman ilham aldım ve onunla birlikte olmak için bu fırsatlara sahip olmayı istedim. Ondan bir şeyler öğrenmeye, neleri geliştirebileceğimi anlamaya çalışacağım. Herkes onun değerini biliyor ve burada onunla birlikte olmak bir onur."
Jesus'un taktikleri ve Guirassy ortaklığı, Dortmund'un yükselişine güç veriyor
Jesus yönetimindeki ilk günlerini değerlendiren Fabio Silva, deneyimli teknik adamın yoğun taktik toplantılarını ve oyuncuları yukarı taşıma konusundaki kanıtlanmış geçmişini övdü. Dortmund'daki hareketli hücum rolünün, yani hedef santrfor Serhou Guirassy'nin yanında daha derine gelmesinin, Jesus'un taktik çerçevesini tamamladığını belirtti.
24 yaşındaki oyuncu ayrıca çocukluk kulübü FC Porto'dan erken ve aceleci ayrılığı konusunda kişisel bir pişmanlığını da itiraf etti.
"Daha önce Jorge Jesus'la hiç çalışmamıştım ama onun yaptığı büyük şeyleri size anlatmama gerek yok" diye konuştu Fabio Silva. "Ondan çok şey öğrenmek istiyorum; onunla birlikte tüm oyuncular her zaman gelişti. Hoca bu yönleri gerçekten seviyor, çok şey biliyor, neden bulunduğu yerde olduğunu görebiliyorsunuz. Mesele dinlemek ve yapmak."
- AFP
Forvet, Portekiz yeni bir döngü inşa ederken gençlere sabır çağrısında bulundu
Portekiz'le tüm genç yaş kategorilerinde forma giyen Fabio Silva, genç yetenekleri A Milli Takım'a geçişe hazırladıkları için 21 Yaş Altı Teknik Direktörü Rui Jorge'ye ve Portekiz Futbol Federasyonu'na teşekkür etti. Genç oyunculara, federasyonun yol haritasına güvenerek kulüp performanslarına odaklanmaları çağrısında bulundu.
Eski takım arkadaşları Francisco Conceicao ve Pedro Neto ile yeniden bir araya gelen Silva, sahadaki doğal uyumlarına dikkat çekti.
Portekiz, geri dönen hücum silahını önümüzdeki milli maçlarda kadroya entegre etmeyi hedefliyor.
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