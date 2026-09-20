Derbinin ötesinde Farioli, Santiago Gimenez'in Meksika'dan aldığı davet ile Alberto Costa ve Andre Silva'nın milli takımda göz ardı edilmesine ilişkin medya anlatılarını sert bir şekilde reddetti. Teknik direktör, sansasyonel haberler yerine sahadaki başarılarıyla kamuoyunda takdir görmek istediğini vurguladı.

Takımının savunmaya çekilerek oynadığı yönündeki iddiaları reddeden Farioli, kendi Porto takımına şimdiye kadar sadece Manchester City'nin üstünlük kurabildiğini belirtti.

Farioli, "Gazetelerde ve televizyonda manşetler istemiyorum, büyük performanslarımız için takdir görmek istiyorum" dedi. "FC Porto'da bulunduğumdan beri oyuna sadece Manchester City hükmetti. Çok cesur ve proaktif olmak zorundayız."