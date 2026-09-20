ZUMA Press Wire
Çeviri:
'Bu bir Netflix dizisi!' - Francesco Farioli, Benfica maçı öncesinde hakemlere ve yasak manşetlere sert çıktı
Farioli, Porto'yu büyük önem taşıyan Benfica derbisine hazırlıyor
FC Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, pazar günü Estadio do Dragao'da Benfica'ya karşı oynanacak büyük O Classico öncesinde basının karşısına çıktı. Milli ara öncesinde Primeira Liga'da tek başına liderlik söz konusuyken, İtalyan teknik adam takımının tamamen performansa odaklanması gerektiğini vurguladı.
Farioli, Fofana ile Nehuen Perez'in fiziksel sorunlar nedeniyle hafta içinde antrenmanı kaçırdığını ve forma giyemeyeceklerini doğruladı.
Kadrodaki eksiklere rağmen, en büyük rakiplerine karşı agresif ve proaktif bir performans için iç saha taraftarlarına takıma ilham verme çağrısında bulundu.
- AFP
Teknik direktör, hakem sirkini Netflix pembe dizisine benzeterek alaya aldı
Son dönemdeki hakem kararlarıyla ilgili medyada artan incelemeye değinen Farioli, dışarıdaki tartışmalara sert eleştiriler yöneltti. Porto teknik direktörü, takımının böylesine kritik bir iç saha maçı öncesinde medya kaynaklı öfkenin parçası olmayacağını açıkça belirtti.
Sahada adil bir mücadele ortamı sağlanmasını isteyen Farioli, bunu maçın hakemlerinden talep etti.
"Geçen hafta bunun bazen Sport TV'de yayınlanan bir Netflix dizisi olduğu çok net ortaya çıktı diye düşünüyorum" diyen Farioli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna malzeme vermek istemiyoruz. Tüm gürültü arkamızda kaldı, geçmiş geçmişte kaldı. Yarınki maça odaklanmamız ve adil bir maç olmasını ummamız gerekiyor."
Farioli, milli görevle ilgili medya manşetlerini reddetti
Derbinin ötesinde Farioli, Santiago Gimenez'in Meksika'dan aldığı davet ile Alberto Costa ve Andre Silva'nın milli takımda göz ardı edilmesine ilişkin medya anlatılarını sert bir şekilde reddetti. Teknik direktör, sansasyonel haberler yerine sahadaki başarılarıyla kamuoyunda takdir görmek istediğini vurguladı.
Takımının savunmaya çekilerek oynadığı yönündeki iddiaları reddeden Farioli, kendi Porto takımına şimdiye kadar sadece Manchester City'nin üstünlük kurabildiğini belirtti.
Farioli, "Gazetelerde ve televizyonda manşetler istemiyorum, büyük performanslarımız için takdir görmek istiyorum" dedi. "FC Porto'da bulunduğumdan beri oyuna sadece Manchester City hükmetti. Çok cesur ve proaktif olmak zorundayız."
- Photo Players Images
Dragon Fortress, aradan önce lig zirvesini sağlamlaştırmayı hedefliyor
Benfica karşısında alınacak bir galibiyet, yurt içi futbola iki haftalık ara verilirken Porto'nun lig lideri konumunu perçinleyecek. Farioli, Benfica'nın sürekli değişen orta saha rotasyonuna karşı taktik organizasyonun korunmasının, üç puanı almak için kritik önem taşıdığını vurguladı.
Ejderhalar, net bir şampiyonluk mesajı verme hedefiyle Dragao çimine çıkıyor.
Farioli'nin öğrencileri, teknik direktörlerinin iddialı sözlerini baskın bir galibiyete dönüştürmek istiyor.
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