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"Bu bir lütuf" - Ollie Watkins, Belçikalı yıldızın doğumla ilgili kararı nedeniyle Jeremy Doku'ya yöneltilen eleştirilere yanıt verdi
Watkins, doğumla ilgili sosyal medyada yayılan eleştirileri reddediyor
Watkins, Doku’nun Belçika’nın Dünya Kupası kampından geçici olarak ayrılma kararıyla ilgili medyada ortaya çıkan tepkileri şiddetle kınadı. Tartışma, bir televizyon sunucusunun doğum sürecini, babaların sonuçta hiçbir işe yaramadığı “iğrenç bir an” olarak nitelendirmesinin ardından patlak vermişti.
İngiltere’nin Gana ile oynayacağı grup maçı öncesinde konuşan Watkins, sosyal medyada hızla yayılan bu yorumlara doğrudan değindi. Aston Villa’nın forveti, “Birisi bunu iğrenç olarak nitelendirdi ve bence öncelikle doğumun böyle bir sıfatla tanımlanması doğru değil,” dedi.
- AFP
Belçikalı kanat oyuncusu tuhaf eleştirilere maruz kalıyor
Tartışma, Cuma günü L'Equipe de Choc programında yapılan bir tartışma sırasında başladı. Doku, ilk çocuğunun doğumu nedeniyle Temmuz ayında takım arkadaşlarından ayrılabileceğini açıkladı. Bu karar, böyle uluslararası bir turnuvanın benzersiz niteliğini vurgulayan gazeteci France Pierron tarafından anlayışsızlıkla karşılandı.
"Dünya Kupası'na katılmanın gerçekten bir ayrıcalık olduğunu anlamalısın; bu inanılmaz bir mutluluk. Yerinizde olmak için her şeyi göze alacak yüzlerce futbolcu var; hayatınızda bir daha böyle bir fırsat olmayabilir. Bu gerçekten özel bir an, çocukluk hayallerinin gerçeğe dönüşmesi," dedi ve ekledi: "Ve siz tüm bunları, çocuğunuzun doğumunda yanında olmak için bırakacaksınız ki bu, affedersiniz ama iğrenç bir an; babanın hiçbir işe yaramadığı, sadece bir figüran olduğu bir an."
L’Equipe ve Pierron daha sonra bu yorumlar için özür diledi.
Aileye verilen öncelik, turnuva gürültüsünden daha önemlidir
İki çocuk babası olan Watkins, ilk çocuğun doğuşunun getirdiği eşsiz deneyimin asla mesleki yükümlülüklerin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurguladı. Futbolcuların, ailelerinden uzak geçirdikleri uzun ve yalnız dönemlerde yaşadıkları duygusal zorluklara dikkat çekti.
"Onları dünyaya getirmek bir nimettir – böyle bir fırsat [çok sık] elinize geçmez," diye açıkladı Watkins gazetecilere. "Sezon boyunca ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzak kaldığınız pek çok an olur ve bu çok zor bir dönemdir.
"Bu anı kaçırmak çok zor olurdu ve onun neden böyle düşündüğünü anlıyorum; bence geri dönüp yanında olma hakkı tam olarak var.
"Sonuçta biz çok ayrıcalıklı insanlarız ve eminim ki geri dönüp mümkün olduğunca çabuk oraya ulaşabilmesi, karısını desteklemek için orada bulunup sonra da geri uçabilmesi için çok destek görecektir.
"Antrenmandan sonra ne yapacağı kimseyi ilgilendirmez bence; geri dönüp bunu yaparsa, bence bu gayet makul."
- AFP
Temkinli Belçika, her şeyin belirleneceği son maça çıkıyor
Saha dışı tartışma, turnuvada şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Belçika için gergin bir spor döneme denk geliyor. Takımın temkinli performansları, hem Mısır hem de İran karşısında arka arkaya berabere kalmasına neden oldu.
Kırmızı Şeytanlar, eleme turuna yükselmeyi garantilemek için grup aşamasının son maçında Yeni Zelanda karşısında mutlaka galip gelmek zorunda.