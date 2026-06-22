"Bu bir lütuf" - Ollie Watkins, Belçikalı yıldızın doğumla ilgili kararı nedeniyle Jeremy Doku'ya yöneltilen eleştirilere yanıt verdi

Tartışma, Cuma günü L'Equipe de Choc programında yapılan bir tartışma sırasında başladı. Doku, ilk çocuğunun doğumu nedeniyle Temmuz ayında takım arkadaşlarından ayrılabileceğini açıkladı. Bu karar, böyle uluslararası bir turnuvanın benzersiz niteliğini vurgulayan gazeteci France Pierron tarafından anlayışsızlıkla karşılandı.

"Dünya Kupası'na katılmanın gerçekten bir ayrıcalık olduğunu anlamalısın; bu inanılmaz bir mutluluk. Yerinizde olmak için her şeyi göze alacak yüzlerce futbolcu var; hayatınızda bir daha böyle bir fırsat olmayabilir. Bu gerçekten özel bir an, çocukluk hayallerinin gerçeğe dönüşmesi," dedi ve ekledi: "Ve siz tüm bunları, çocuğunuzun doğumunda yanında olmak için bırakacaksınız ki bu, affedersiniz ama iğrenç bir an; babanın hiçbir işe yaramadığı, sadece bir figüran olduğu bir an."

L’Equipe ve Pierron daha sonra bu yorumlar için özür diledi.