Bu gerginlik, Garnacho’nun geçen yaz eski teknik direktörü Ruben Amorim ile kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlığın ardından yaşanan tartışmalı ayrılışından kaynaklanıyor. Maç öncesinde konuşan Arjantinli oyuncu, Old Trafford’daki son aylarında hatalar yaptığını kabul etti. "Belki de evet, çünkü o kulübü seviyordum. İspanya'dan geldiğim andan itibaren bana güven verdiler, beni akademiye aldılar, sonra da A takıma yükselttiler. Dört ya da beş yıl kadar sürdü ve herkesin, taraftarların, stadyumun bana karşı muazzam sevgisi vardı, her şey gerçekten çok iyiydi," dedi Garnacho geçen hafta Premier League Productions'a.

"Bazen hayatınızın iyiliği ya da bir sonraki adımlarınız için değişmeniz gerekir. Man United'dan sadece iyi anılarım var. Son altı ayda Manchester United'da eskisi gibi oynamadığımı hatırlıyorum. Yedek kulübesinde oturmaya başladım, bu kötü bir şey değil, sadece 20 yaşındaydım, ama kafamda her maçta oynamam gerektiği gibi bir düşünce vardı. Belki de bu benim hatamdı, bazı hatalar yapmaya başladım. Ama evet, hayatın böyle bir anıydı ve bazen kararlar almak zorundasınız. Burada olduğum ve hala Premier League'de böyle bir kulüpte oynadığım için gerçekten gurur duyuyorum," diye ekledi.