"Bu bir kural ihlali" - Bruno Fernandes, Luke Shaw'un Alejandro Garnacho'ya yönelik üstü kapalı iğnelemesini beğenirken, Man Utd efsanesi Wayne Rooney kutlama paylaşımındaki fotoğraf seçimini "beğendi"
Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızları sert eleştirilerde bulundu
Garnacho'nun eski takımıyla karşılaşacağı bu maçtaki gerginlik, Stamford Bridge'deki maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından doruk noktasına ulaştı. Tecrübeli savunma oyuncusu Luke Shaw, sosyal medyada maç sırasında Arjantinli kanat oyuncusuna fiziksel üstünlük sağladığını gösteren bir fotoğraf paylaşarak, "önemli bir galibiyet" yazısını ekledi.
Bu sezon İngiliz futbolunun en önemli yaratıcı gücü olarak gösterilen United kaptanı Bruno Fernandes, yorum bölümünde kendini tutmadı. Portekizli milli oyuncu, "Bu bir faul" yazan bir GIF paylaştı, eski United oyuncusu Alex Telles ise ateş emojileriyle bu paylaşıma katıldı. Kulüp efsanesi Wayne Rooney bile, Garnacho'nun yere itildiği anı gösteren bu gönderiyi beğendiği görüldü. Red Devils'ın soyunma odası, eski takım arkadaşlarına karşı birleşik bir cephe sergiledi.
Garnacho, 'kötü' davranışını kabul ediyor
Bu gerginlik, Garnacho’nun geçen yaz eski teknik direktörü Ruben Amorim ile kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlığın ardından yaşanan tartışmalı ayrılışından kaynaklanıyor. Maç öncesinde konuşan Arjantinli oyuncu, Old Trafford’daki son aylarında hatalar yaptığını kabul etti. "Belki de evet, çünkü o kulübü seviyordum. İspanya'dan geldiğim andan itibaren bana güven verdiler, beni akademiye aldılar, sonra da A takıma yükselttiler. Dört ya da beş yıl kadar sürdü ve herkesin, taraftarların, stadyumun bana karşı muazzam sevgisi vardı, her şey gerçekten çok iyiydi," dedi Garnacho geçen hafta Premier League Productions'a.
"Bazen hayatınızın iyiliği ya da bir sonraki adımlarınız için değişmeniz gerekir. Man United'dan sadece iyi anılarım var. Son altı ayda Manchester United'da eskisi gibi oynamadığımı hatırlıyorum. Yedek kulübesinde oturmaya başladım, bu kötü bir şey değil, sadece 20 yaşındaydım, ama kafamda her maçta oynamam gerektiği gibi bir düşünce vardı. Belki de bu benim hatamdı, bazı hatalar yapmaya başladım. Ama evet, hayatın böyle bir anıydı ve bazen kararlar almak zorundasınız. Burada olduğum ve hala Premier League'de böyle bir kulüpte oynadığım için gerçekten gurur duyuyorum," diye ekledi.
Carrick, galibiyet uğruna gürültüyü görmezden geliyor
Sosyal medyada fırtına koparken, geçici teknik direktör Michael Carrick, United’ı rahat bir şekilde üçüncü sıraya yerleştiren ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma eşiğine getiren bu sonuca odaklanmaya devam etti. Carrick’in takımı, Chelsea’nin 21 şutunu başarıyla savuşturarak kalesini gole kapattı; Matheus Cunha’nın golü ise galibiyeti belirleyen faktör oldu.
Savunma performansını değerlendiren Carrick, "Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Son birkaç gündür yaşadığımız aksilikler, merkez savunma ikilimiz... Bu biraz zorlu bir görevdi ama savunmamızın zor koşullarda muazzam bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bu geceki tutumları benim için birinci sınıftı." dedi.
Geçici teknik direktörün belirsiz geleceği
Bu galibiyetle United, Chelsea'nin 10 puan önüne geçmesine rağmen, Carrick kendi rolü konusunda bekleyip görecek bir tutum sergiliyor. Eski orta saha oyuncusu, takımın kaderini tamamen değiştirdi ve Londra'nın batısındaki maçın bitiş düdüğünün ardından Old Trafford projesine olan bağlılığını bir kez daha vurguladı. "Burada olmayı seviyorum. Durumu anlıyorum, bu biraz benim kontrolüm dışında," dedi Carrick, kulüpteki geleceği sorulduğunda. Şu an için odak noktası, Avrupa kupalarına katılmayı garantilemek ve bu geçici dönemde belirlenen yüksek standartları korumak. Takımın mevcut ivmeden açıkça keyif aldığı ve eski oyuncuları susturma yeteneği göz önüne alındığında, sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte Carrington'daki hava nadiren bu kadar yüksek olmuştur.