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'Bu bir hedef' - Lautaro Martinez, Inter'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğinde ısrar etti ve Julian Alvarez'in yaşadığı sıkıntılara değindi
Inter, Avrupa zaferini hedefliyor
Inter, 2026-27 Şampiyonlar Ligi serüvenine salı günü İspanya'nın başkentinde Real Madrid'e karşı oynayacağı zorlu deplasmanla başlamaya hazırlanıyor. Avrupa'nın üç kez şampiyonu olan Inter, kupayı en son 2010'da şu anda Madrid'in teknik direktörü olan Jose Mourinho yönetiminde kaldırmış, ardından ise 2023 ve 2025'te finallerde mağlup olmuştu. Rakibinin prestijine rağmen Martinez, San Siro ekibinin sonuna kadar gitmek için gerekenlere sahip olduğuna inanıyor ve şampiyonluğun yalnızca bir hayal olduğu fikrini reddediyor.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Lautaro, "Bu bir hedef" dedi. "Hepimizin hayalleri var ama bu sadece bir takıntıdan ibaret değil. Sakin kalmalıyız, dışarıda çok sayıda güçlü takım olduğunu biliyoruz. Bu kesinlikle bizim için bir hedef. Buraya ilk geldiğim günden beri, Inter için mümkün olduğunca çok kupa kazanmak adına çok çalışmamız gerektiğini tekrarlıyorum."
- AFP
Real Madrid ve Mbappe'ye saygı
Bernabeu'daki karşılaşmada Martinez, Kylian Mbappe ile karşı karşıya gelecek. Kendini Milan taraftarı olarak tanımlamasına rağmen Fransız süperstar, rakip için övgü dolu sözler sarf etti; Inter'in büyük saygıyı hak ettiğini söyledi ve Martinez'i dünyanın en iyi santrforlarından biri olarak niteledi. Real Madrid kadrosundaki bireysel kaliteyi kabul eden Martinez ise Cristian Chivu'nun ekibinin, İspanyol devleriyle kendi sahalarında rekabet edebilmek için gerekli taktik esnekliğe ve silahlara sahip olduğunu vurguladı.
Mbappe'nin yorumlarına yanıt veren Martinez, şunları söyledi: "Onun söylediklerini duydum. Çok sayıda şampiyona sahip bir takıma karşı oynayacağız ama bizim de kendi silahlarımız ve yıllar boyunca üst seviyede olduklarını gösteren oyuncularımız var. İyi hazırlandık, enerjimizi topladık. Kime karşı oynadığımızı biliyoruz ve Mbappe kesinlikle dünyanın en iyi forvetlerinden biri."
Julian Alvarez ve Arjantin'i desteklemek
Kulüp görevlerinden uzakta Martinez'e, Atletico Madrid'de çalkantılı bir dönem geçiren milli takımdan takım arkadaşı Julian Alvarez soruldu. Alvarez, bu yaz kulüpten ayrılma yönünde net bir istek ortaya koydu ve Barcelona'ya katılmaya büyük ilgi duydu ancak Atletico yönetimi, yerel rakiplerine yapılacak herhangi bir hamleyi kesin bir şekilde engelledi; bunun sonucunda forvet Diego Simeone yönetiminde devam etmek zorunda kaldı. Inter'in yıldızı, vatandaşı olan takım arkadaşına tam destek verdi ve Alvarez'in bu durumun üstesinden gelerek üst düzey yeteneğini sergilemeyi sürdürmesini umduğunu ifade etti.
Şöyle dedi: "Alvarez benim arkadaşım. Onun için kolay bir dönem değil ama kararı kulübünün başkanı verdi. Umarım her zaman gösterdiği seviyeyi göstermeye devam eder." Martinez, Avrupa sahnesinde yerel rakip olsalar bile milli takım içindeki bağa açıkça değer veriyor.
- Getty Images
Lionel Messi sonrası
Konuşma, Lionel Messi'nin milli futbolu yakın zamanda bırakmasının ardından Arjantin Milli Takımı için bir dönemin sonuna da geldi. Martinez, efsanevi 10 numarayla birlikte 2022 Dünya Kupası'nı kaldırdıktan ve ardından yine birlikte 2026 Dünya Kupası finaline ulaştıktan sonra, kadronun ikon ismin ayrılmasına mental olarak hazır olduğunu kabul etti. Ancak onun yokluğu, liderlik ve ilham açısından önemli bir boşluk bırakıyor.
Habere değinen El Toro, şöyle dedi: "O zamanın geleceğini hepimiz biliyorduk. Leo'nun takım ve hepimiz için ne ifade ettiği düşünüldüğünde bu çok önemli bir haberdi. Bize öğrettiği her şeyi yanımda taşıyacağım."
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