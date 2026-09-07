'Bu bir hedef' - Lautaro Martinez, Inter'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğinde ısrar etti ve Julian Alvarez'in yaşadığı sıkıntılara değindi

Inter, 2026-27 Şampiyonlar Ligi serüvenine salı günü İspanya'nın başkentinde Real Madrid'e karşı oynayacağı zorlu deplasmanla başlamaya hazırlanıyor. Avrupa'nın üç kez şampiyonu olan Inter, kupayı en son 2010'da şu anda Madrid'in teknik direktörü olan Jose Mourinho yönetiminde kaldırmış, ardından ise 2023 ve 2025'te finallerde mağlup olmuştu. Rakibinin prestijine rağmen Martinez, San Siro ekibinin sonuna kadar gitmek için gerekenlere sahip olduğuna inanıyor ve şampiyonluğun yalnızca bir hayal olduğu fikrini reddediyor.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Lautaro, "Bu bir hedef" dedi. "Hepimizin hayalleri var ama bu sadece bir takıntıdan ibaret değil. Sakin kalmalıyız, dışarıda çok sayıda güçlü takım olduğunu biliyoruz. Bu kesinlikle bizim için bir hedef. Buraya ilk geldiğim günden beri, Inter için mümkün olduğunca çok kupa kazanmak adına çok çalışmamız gerektiğini tekrarlıyorum."