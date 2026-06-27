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"Bu bir felaket Dünya Kupası!" - İran kaptanı, "adaletsiz" Dünya Kupası muamelesi nedeniyle FIFA ve Gianni Infantino'yu sert bir dille eleştirdi; teknik direktör ise futbol camiasını ABD'ye karşı "direnmeye" çağırdı
İran'ın Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklıkları doruğa ulaştı
İran’ın saha dışı sorunları, Mısır karşısında zorlu bir mücadelenin ardından elde ettikleri beraberliği gölgeledi; Taremi, turnuva süresince takıma yönelik muamele nedeniyle FIFA’yı kamuoyu önünde eleştirdi. Takım, 11 üst düzey yetkilinin takıma katılmasını engelleyen vize sorunlarından etkilendi; ayrıca Tijuana'daki kamp yeri ile ABD'deki maçlar arasında yapılan tekrarlanan seyahatler, önemli lojistik zorluklara yol açtı. Taremi, İran'ın Yeni Zelanda ile oynadığı açılış maçının ardından FIFA Başkanı Infantino'nun verdiği güvencelere rağmen FIFA'nın bu sorunları çözemediğini söyledi.
- AFP
Taremi, öfkelerini dışa vurdu
Maçın ardından konuşan Taremi, FIFA’nın İran’ın durumunu ele alış biçimini sorguladı ve bu yönetim organının turnuva başlarında verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi. Ayrıca vize sorunları nedeniyle önemli lojistik ve dinlenme personelinin eksikliğine dikkat çekti ve takımın seyahat düzenlemelerini eleştirdi.
The Athletic'in aktardığına göre Taremi, "Bu bir felaket Dünya Kupası; tam bir felaket," dedi. "Yani, FIFA'nın buradaki her sorunu çözmesi gerekiyor ama ne yazık ki başından beri bunu başaramadılar. Infantino, Yeni Zelanda ile oynadığımız ilk maçın ardından soyunma odamıza gelip 'Bu sadece başlangıç' demişti.
"Lojistik ekibimiz burada değil – vize alamadılar. Nasıl oluyor da her seferinde Tijuana’dan seyahat etmek zorunda kalıyoruz? Tijuana’daki insanları seviyoruz. Meksika’yı seviyoruz. Alçakgönüllü insanlar ve onları seviyoruz ama profesyonel bir turnuvada profesyonel bir oyuncu olarak bu doğru değil.
"Bu adil değil. Bizim görüşümüz, bunun adil olmadığı yönünde. FIFA için adil mi? Tamam, onlar için iyi. Ama bu adil değil. Bize kim yardım etmek istiyor? Eğer bizim elenmemizi istiyorlarsa, tamam, elenelim. Ama bu adil değil. Bize yardım edecek dinlenme ve lojistik ekibimiz yok. Bu konulardan sürekli şikayet ediyoruz ama kimse yardım etmiyor, hiç kimse."
Ghalenoei, FIFA’dan ev sahibi ülkeye karşı ‘kararlı bir tavır’ sergilemesini istiyor
Bu hayal kırıklığına baş antrenör Ghalenoei de katılarak, öfkesini ortak ev sahibi olan ABD’ye yöneltti. Takım, ABD ile İran arasında devam eden askeri çatışma nedeniyle turnuva başlamadan hemen önce antrenman merkezini Arizona’dan Meksika’ya taşımak zorunda kaldı; teknik ekip, bu durumun oyuncuların fiziksel toparlanmalarını olumsuz etkilediğine inanıyor.
The Guardian’ın aktardığına göre Ghalenoei, “Bay Infantino’nun sorunları olabildiğince en aza indirgemek için elinden geleni yaptığını biliyorum, ancak bize pek iyi davranmayan ev sahibi taraftı,” dedi. “FIFA’dan, gelecekte ev sahiplerinin takımlara ve oyunculara aynı şekilde davranmasına izin vermemesini rica ediyorum. Umarım Bay Infantino bu tür davranışlara karşı gerçekten tavır alır.
"Bize karşı davranışları gerçekten korkunçtu ve umarız dünya bunu fark eder. İki hafta önceden ve her maçtan iki gün önce gelmemize izin vermediler. Bu durum bizi gerçekten çok zorladı. Üstelik bir de savaş yaşıyorduk. Tüm bu sorunlara rağmen iyi bir performans sergileyebildik ve dünya İranlılarla takımımızla gurur duyuyor. Bence bu, önümüze çıkardıkları tüm engellere ve zorluklara rağmen elde ettiğimiz en büyük başarıdır."
- Getty Images Sport
İran'ın turnuvaya katılma umutları hâlâ devam ediyor
Devam eden tartışmalara rağmen İran, turnuvanın en iyi üçüncü sıradaki takımlarından biri olarak 32'li tura yükselme konusunda hâlâ matematiksel bir şansa sahip. Bununla birlikte takım, grup aşamasındaki kalan maçların sonucunu beklerken, saha dışı karışıklıkların hazırlıklarını olumsuz etkilememesini umuyor.