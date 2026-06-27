Maçın ardından konuşan Taremi, FIFA’nın İran’ın durumunu ele alış biçimini sorguladı ve bu yönetim organının turnuva başlarında verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi. Ayrıca vize sorunları nedeniyle önemli lojistik ve dinlenme personelinin eksikliğine dikkat çekti ve takımın seyahat düzenlemelerini eleştirdi.

The Athletic'in aktardığına göre Taremi, "Bu bir felaket Dünya Kupası; tam bir felaket," dedi. "Yani, FIFA'nın buradaki her sorunu çözmesi gerekiyor ama ne yazık ki başından beri bunu başaramadılar. Infantino, Yeni Zelanda ile oynadığımız ilk maçın ardından soyunma odamıza gelip 'Bu sadece başlangıç' demişti.

"Lojistik ekibimiz burada değil – vize alamadılar. Nasıl oluyor da her seferinde Tijuana’dan seyahat etmek zorunda kalıyoruz? Tijuana’daki insanları seviyoruz. Meksika’yı seviyoruz. Alçakgönüllü insanlar ve onları seviyoruz ama profesyonel bir turnuvada profesyonel bir oyuncu olarak bu doğru değil.

"Bu adil değil. Bizim görüşümüz, bunun adil olmadığı yönünde. FIFA için adil mi? Tamam, onlar için iyi. Ama bu adil değil. Bize kim yardım etmek istiyor? Eğer bizim elenmemizi istiyorlarsa, tamam, elenelim. Ama bu adil değil. Bize yardım edecek dinlenme ve lojistik ekibimiz yok. Bu konulardan sürekli şikayet ediyoruz ama kimse yardım etmiyor, hiç kimse."