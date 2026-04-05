Tottenham Hotspur'un yıldızı Cristian Romero'nun babası Víctor, oğlunun Kuzey Londra'dan ayrılmayı düşündüğüne dair son haberlere yanıt verdi.

Cadena 3'e son söylentiler hakkında konuşan Victor, durumun hızla tırmandığını kabul etti. "Bu, giderek büyüyen bir bomba gibi. Umarım doğrudur; bir Belgrano taraftarı ve bir baba olarak daha ne isteyebilirim ki, ama hiçbir şey bilmiyorum," dedi.

Bu iddialara şaşırdığını belirten Víctor, "Cuti açıklama yapan biri değildir, bu yüzden bu beni şaşırtıyor" dedi.