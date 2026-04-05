"Bu bir bomba" - Cristian Romero'nun babası, "sürpriz" transfer söylentileri arasında Tottenham'ın sözleşme fesih bedelini doğruladı
Victor Romero transfer söylentileri konusunda sessizliğini bozdu
Tottenham Hotspur'un yıldızı Cristian Romero'nun babası Víctor, oğlunun Kuzey Londra'dan ayrılmayı düşündüğüne dair son haberlere yanıt verdi.
Cadena 3'e son söylentiler hakkında konuşan Victor, durumun hızla tırmandığını kabul etti. "Bu, giderek büyüyen bir bomba gibi. Umarım doğrudur; bir Belgrano taraftarı ve bir baba olarak daha ne isteyebilirim ki, ama hiçbir şey bilmiyorum," dedi.
Bu iddialara şaşırdığını belirten Víctor, "Cuti açıklama yapan biri değildir, bu yüzden bu beni şaşırtıyor" dedi.
Gizli fesih maddesi ortaya çıktı
En önemli gelişmelerden biri, Dünya Kupası şampiyonunu Tottenham Hotspur Stadyumu'ndan ayırmak için gerekli olan mali şartlarla ilgili. Yakın zamanda yeni bir sözleşme imzalamış olmasına rağmen, belirli kulüplerin sabit bir ücret karşılığında transferi tetiklemesine olanak tanıyan özel mekanizmaların mevcut olduğu görülüyor. Romero'nun babası, bir satış gerçekleşmesi durumunda Spurs'un en azından ilk yatırımını geri kazanmaya çalışacağını doğruladı. "Tottenham ile sözleşmesinin iki yılı daha var ve çok yüksek bir serbest kalma maddesi var. İngiliz kulübü onu bedelsiz bırakmayacak; bu rakam 50-70 milyon dolar [43,4-60,6 milyon avro] arasında. Bana göre, yatırdıklarını geri kazanmak isteyeceklerdir," diye açıkladı.
Daha önceki haberlerde, özel bir "tercihli" maddenin Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'dan oluşan İspanyol üçlüsünün onu 60 milyon avroya (52 milyon sterlin/69 milyon dolar) transfer etmesine olanak tanıdığı öne sürülmüştü.
Romero'nun Tottenham'da yaşadığı kişisel hayal kırıklığı
Defans oyuncusunun babasının bu açıklamaları, oyuncunun kendisinin de Tottenham'ın zorlu sezonunun yükünü hissettiğini itiraf ettiği bir dönemde geldi.
Spurs, yeni yönetim altında Premier Lig'de küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alarak şu anda tehlikeli bir konumda bulunuyor.
Milli takımda görev yaparken, stoper mevcut durumuna ilişkin açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. Profesyonelliğini yeniden teyit etmesine rağmen, Tottenham'da "en iyi zamanlarını geçirmediğini" itiraf etti.
"Her şeyden öte, kendimi toparlamalıyım, şimdi kulübe odaklanmalıyım," diye ekleyen oyuncu, takımın ligin alt sıralarından kurtulmasına yardımcı olması gerektiğini kabul etti.
Arjantin'e olası bir dönüş
Son günlerdeki haberlerin belki de en şaşırtıcı yanı, Romero’nun sonunda köklerine dönerek Club Atlético Belgrano’ya geri dönebileceğine dair haberler. Real Madrid gibi bir Avrupa devine transfer olması en olası profesyonel adım olsa da, çocukluk kulübünün duygusal çekiciliği geleceği için hâlâ önemli bir faktör olmaya devam ediyor.
Belgrano ile ilgili sorulara maruz kalan Victor Romero, “Hiçbir şey bilmiyorum, ancak futbolda her şey olabilir,” diye ekledi. “Bugün ailenize yakın olmayı düşünüyor olabilirsiniz, ancak yarın şampiyonluğu kazanmak için bir takım kurarlar ve her şey değişir. Yalan söylemek istemiyorum.”