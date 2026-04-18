Getty Images Sport
Çeviri:
"Bu bir başarısızlık değil!" - Liverpool'un bek oyuncusu Jeremie Frimpong, NBA süperstarı Giannis Antetokounmpo'dan ilham alarak, kupa kazanamamanın bir felaket olmayacağını vurguluyor
Başarıya giden yol ve NBA'nin etkisi
Liverpool’un tüm kupa turnuvalarından elendiği ve Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal’in oldukça gerisinde kaldığı bir sezonu değerlendirirken, Frimpong bakış açısını genişletmek için basketbol dünyasına yöneldi. Eski Bayer Leverkusen oyuncusu, Merseyside’da yaşanan bu zorlu dönemlerde ilham kaynağı olarak Milwaukee Bucks’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo’yu gösterdi.
"Giannis'i tanıyor musunuz? NBA izliyor musunuz? Onu dinlemelisiniz," dedi Frimpong, The Telegraph'a. "Her zaman her şeyi kazanamazsınız. Bazen yeniden inşa etmek için bu tür durumlardan geçmeniz gerekir. Giannis'i izliyordum. Ona 'Bu sezon senin için bir başarısızlık mıydı?' diye soruldu. O da şöyle dedi: 'Hayır. Bu bir başarısızlık değil. Bu, başarıya giden yol.’ Michael Jordan’dan bahsetmeye başladı. Finalleri kazanamadığında, bu onun için bir başarısızlık mıydı ve kariyerinin değerini düşürdü mü? Hayır. Bu, başarıya giden yoldu. Yani, ne kadar hayal kırıklığı yaşarsak yaşayalım, hiçbir sezon başarısızlık olarak görülmemeli. Başarıya ulaşmak istiyorsak, bu yoldan geçmemiz gerekiyor.”
- Getty Images Sport
Anfield'daki baskıyla başa çıkmak
Frimpong’un İngiltere’deki ilk sezonu, üç ayrı hamstring sakatlığı nedeniyle aksadı; bu durum, patlayıcı bir sağ bek olan oyuncunun Arne Slot yönetiminde ritmini bulmasını zorlaştırdı. Kişisel ve takım olarak yaşanan hayal kırıklıklarına rağmen, savunma oyuncusu Liverpool soyunma odasındaki standartların düşmediğine dair kararlılığını koruyor.
O şöyle dedi: “Kimse kaybetmeyi sevmez. Buradaki soyunma odasına girip etrafa bakarsanız, herkesin kaybetmekten nefret ettiğini görürsünüz. Ama ben Giannis'in de belirttiği noktaya geri dönüyorum: Hiçbir sezon başarısız değildir. Kaybettiğinizde, hissettikleriniz çok kötüdür, bunu başka türlü ifade etmenin yolu yok. Ama bunlar adımlardır. Kariyerimde daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Üç kez sakatlandım ve üstüne üstlük takım da olması gerektiği gibi iyi performans gösteremiyor. Birçok zorluk yaşadık. FA Cup veya Şampiyonlar Ligi'nden birini kazanabilseydik, durum bu kadar kötü olmazdı.”
Wirtz faktörü ve Anfield'a uyum sağlama
Anfield'da en çok konuşulan konulardan biri, Leverkusen'den Frimpong'un ardından gelen Florian Wirtz'in formu oldu. Bazı eleştirmenler bu transferi sorgulasa da, Frimpong takım arkadaşının eninde sonunda şüphecileri susturacağına ve Bundesliga'yı yenilgisiz tamamladıkları dönemdeki formunu tekrar yakalayacağına emin.
Frimpong şunları ekledi: “Flo'nun geleceğini ilk duyduğumda çok sevindim. İki takım arkadaşının aynı takıma transfer olması pek sık görülen bir durum değil. Nerede boşluk bulabileceğini biliyorum, ne zaman istediğini ve ona nasıl gol attırabileceğimi biliyorum. Şunu söyleyebilirim ki, Flo olmasaydı Bundesliga'yı ya da Kupayı kazanamazdık. Ne yapabileceğini biliyorum. O da ne yapabileceğini biliyor. Sizlerin sadece bekleyip görmeniz gerekiyor. Bakın, topla çok iyi, çok rahat. Benim hızım yok ama zihni nasıl çalıştığı için hızlı. Bunu gördüm. Orada olduğunu biliyorum.”
- PETER POWELL / AFP
Liverpool projesine bağlılık
Merseyside derbisi yaklaşırken Frimpong, kaptan Virgil van Dijk’in kendisine verdiği tavsiyelere güveniyor. Çalkantılı bir sezonda 17 mağlubiyet almasına rağmen, sağ bek oyuncusu Premier Lig’e transferinden pişmanlık duymadığını vurguluyor ve kulüpteki projeye tam olarak bağlı olduğunu belirtiyor.
O şöyle dedi: “Van Dijk bana buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi; bana hazır olmamı söyledi çünkü burası daha önce oynadığım hiçbir yere benzemeyecekti. Bana buranın kazanan bir kulüp olduğunu, burada başarılar elde etmemiz gerektiğini söyledi. Herkesin bizi yenmek isteyeceği için zor olacağını söyledi ama burayı seveceğimi de ekledi. Liverpool dışında başka hiçbir yerde olmak istemiyorum. Bakın, şu anda zor bir dönemden geçiyoruz. Ben sakatlıklar yaşadım, takım da istediğimiz sonuçları alamadı. Ama hiçbir şeyi değiştirmezdim. Tek bir şeyi bile. Hepsi bu yolculuğun bir parçası.”