"Bu bir başarısızlık değil!" - Liverpool'un bek oyuncusu Jeremie Frimpong, NBA süperstarı Giannis Antetokounmpo'dan ilham alarak, kupa kazanamamanın bir felaket olmayacağını vurguluyor

Liverpool’un tüm kupa turnuvalarından elendiği ve Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal’in oldukça gerisinde kaldığı bir sezonu değerlendirirken, Frimpong bakış açısını genişletmek için basketbol dünyasına yöneldi. Eski Bayer Leverkusen oyuncusu, Merseyside’da yaşanan bu zorlu dönemlerde ilham kaynağı olarak Milwaukee Bucks’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo’yu gösterdi.

"Giannis'i tanıyor musunuz? NBA izliyor musunuz? Onu dinlemelisiniz," dedi Frimpong, The Telegraph'a. "Her zaman her şeyi kazanamazsınız. Bazen yeniden inşa etmek için bu tür durumlardan geçmeniz gerekir. Giannis'i izliyordum. Ona 'Bu sezon senin için bir başarısızlık mıydı?' diye soruldu. O da şöyle dedi: 'Hayır. Bu bir başarısızlık değil. Bu, başarıya giden yol.’ Michael Jordan’dan bahsetmeye başladı. Finalleri kazanamadığında, bu onun için bir başarısızlık mıydı ve kariyerinin değerini düşürdü mü? Hayır. Bu, başarıya giden yoldu. Yani, ne kadar hayal kırıklığı yaşarsak yaşayalım, hiçbir sezon başarısızlık olarak görülmemeli. Başarıya ulaşmak istiyorsak, bu yoldan geçmemiz gerekiyor.”