AFP
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'Bu bir ayrıcalık' - Kylian Mbappe, taraftar ödülünü süpürdükten sonra Real Madrid için heyecan verici bir söz verdi
Mbappe, Madrid'ın ağustos ayı ödülünü kazandı
Mbappe, ağustos ayı için kulübün "Beş Yıldızlı Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Fransız milli oyuncu, Real Madrid taraftarlarının internet üzerinden yaptığı oylamanın ardından bireysel ödülün sahibi oldu. Bu ödül, eski Paris Saint-Germain hücum oyuncusunun sezona umut verici bir başlangıç yaptığı ilk ayı taçlandırdı.
İspanya'daki yaşama uyum sağlayan Mbappe, başarıyı yeniden Santiago Bernabeu'ya getirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Bu ödülü almak, Fransız oyuncuya Madrid'deki ilk maçlarını değerlendirme fırsatı verdi. Destekçilere teşekkür eden Mbappe, önündeki aylar için de yüksek standartlar belirledi.
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Fransız forvet, Madrid formasının ayrıcalığını vurguladı
Kupayı aldıktan sonra konuşan Mbappe, yeni kulübünde kalıcı bir iz bırakma hedefini açıkça ortaya koydu. Ünlü beyaz formayı giymenin, hafife almadığı bir onur olmaya devam ettiğini vurguladı.
"Takıma gerçekten yardımcı olmak ve bu yıl büyük şeyler başarabileceğimizi göstermek istiyorum," diyen Mbappe'nin sözlerini 20Minutos aktardı. "Burada oynamanın mutluluğunu her zaman yaşıyorum, Real Madrid formasını giymenin bir ayrıcalık olduğunu biliyorum."
Yeni gelenlerin Madrid kadrosuna entegre edilmesi
Kendi bireysel performansının ötesinde Mbappe, takım içi uyumun önemine dikkat çekti. Soyunma odasına katılan birkaç yeni isimle birlikte ekip, yeni gelenlerin A takıma sorunsuz şekilde uyum sağlamasına yardımcı olmayı öncelik haline getirdi.
Fransız yıldız, Jose Mourinho'nun ekibinin bu sezon tüm kulvarlarda iddialı olabilmesi için birlik içindeki bir soyunma odasının kritik önem taşıyacağına inanıyor. Herkesin aynı doğrultuda ilerlemesini sağlamak, grup için en önemli önceliklerden biri olmaya devam ediyor.
Mbappe, yaz dönemi takviyeleriyle ilgili olarak, "Yeni yüzler görmek her zaman güzel" dedi. "Real Madrid armasına yardım etme isteğiyle geliyorlar. Hepimizin aynı doğrultuda ilerlemesi için herkesi mümkün olan en iyi şekilde adapte etmeye çalıştık."
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Kupa hedefi belirlendi
Madrid'de bireysel ödülünü alan Mbappe, şimdi dikkatini sezon başındaki iyi formunu sürdürmeye çevirecek. Yıldız futbolcu, bireysel takdiri takım başarısına dönüştürmekte kararlı.
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