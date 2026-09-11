Mbappe, ağustos ayı için kulübün "Beş Yıldızlı Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Fransız milli oyuncu, Real Madrid taraftarlarının internet üzerinden yaptığı oylamanın ardından bireysel ödülün sahibi oldu. Bu ödül, eski Paris Saint-Germain hücum oyuncusunun sezona umut verici bir başlangıç yaptığı ilk ayı taçlandırdı.

İspanya'daki yaşama uyum sağlayan Mbappe, başarıyı yeniden Santiago Bernabeu'ya getirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Bu ödülü almak, Fransız oyuncuya Madrid'deki ilk maçlarını değerlendirme fırsatı verdi. Destekçilere teşekkür eden Mbappe, önündeki aylar için de yüksek standartlar belirledi.