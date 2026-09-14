'Bu bir anlar turnuvası!' - Rodri, Avrupa'yı fethetmek için Barcelona'nın stilden çok sağlamlığa ihtiyaç duyduğunda ısrar ediyor

Rodri, yaz aylarında Manchester City'den yüksek profilli transferinin ardından Hansi Flick'in yenilenen Barcelona takımının kısa sürede odak noktası hâline geldi . 30 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de kupalarla dolu yedi yılın ardından Camp Nou'ya geçti; bu süreçte çok sayıda başka başarının yanı sıra dört Premier League şampiyonluğu kazandı ve en dikkat çekici olarak City'yi tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı. Onun gelişinin yarattığı heyecan Barcelona taraftarları arasında açıkça hissedilse de, orta saha oyuncusu kulübün birincil hedefi konusunda ayaklarını yere sağlam basıyor: Avrupa'daki 12 yıllık hasreti sona erdirmek.

Mundo Deportivo ile yaptığı röportajda Rodri, takımın Avrupa hiyerarşisindeki yeri konusunda net konuştu. "Evet, açıkçası bunun ulaşılabilir bir şampiyonluk olduğunu görüyorum ve bu, tabiri caizse, sağlamlaşmak ve Avrupa'ya nasıl bir takım olduğumuzu göstermek için atmamız gereken o küçük adım. Bunun ötesinde, favori olduğumuzu düşünmüyorum. Nereden geldiğimizi anlamamız gerekiyor, şampiyon olmak için ne gerektiğini anlamamız gerekiyor ve bu takımın şampiyon olabilmesi için hâlâ birkaç şeyi geliştirmesi gerekiyor" diye konuştu Rodri.