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'Bu bir anlar turnuvası!' - Rodri, Avrupa'yı fethetmek için Barcelona'nın stilden çok sağlamlığa ihtiyaç duyduğunda ısrar ediyor
Avrupa hedefleri ve gerçeklerle yüzleşme
Rodri, yaz aylarında Manchester City'den yüksek profilli transferinin ardından Hansi Flick'in yenilenen Barcelona takımının kısa sürede odak noktası hâline geldi . 30 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de kupalarla dolu yedi yılın ardından Camp Nou'ya geçti; bu süreçte çok sayıda başka başarının yanı sıra dört Premier League şampiyonluğu kazandı ve en dikkat çekici olarak City'yi tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı. Onun gelişinin yarattığı heyecan Barcelona taraftarları arasında açıkça hissedilse de, orta saha oyuncusu kulübün birincil hedefi konusunda ayaklarını yere sağlam basıyor: Avrupa'daki 12 yıllık hasreti sona erdirmek.
Mundo Deportivo ile yaptığı röportajda Rodri, takımın Avrupa hiyerarşisindeki yeri konusunda net konuştu. "Evet, açıkçası bunun ulaşılabilir bir şampiyonluk olduğunu görüyorum ve bu, tabiri caizse, sağlamlaşmak ve Avrupa'ya nasıl bir takım olduğumuzu göstermek için atmamız gereken o küçük adım. Bunun ötesinde, favori olduğumuzu düşünmüyorum. Nereden geldiğimizi anlamamız gerekiyor, şampiyon olmak için ne gerektiğini anlamamız gerekiyor ve bu takımın şampiyon olabilmesi için hâlâ birkaç şeyi geliştirmesi gerekiyor" diye konuştu Rodri.
- Getty Images Sport
Taktiksel olgunluğun önemi
Orta sahanın bakış açısı, Pep Guardiola yönetiminde geçirdiği yıllarla şekillendi; burada 2023 finalinde Inter'e karşı galibiyet golünü atarak City'nin Avrupa lanetini meşhur şekilde sona erdirdi. Barcelona, Avrupa'nın beş kez şampiyonu olmaya devam ediyor, ancak son zaferini yaşadığı 2014-15 sezonundan bu yana finale çıkamadı; 2018-19 ve 2024-25 sezonlarındaki yarı final serüvenleri, o tarihten sonraki en iyi performansları olarak öne çıktı. Rodri, Katalan ekibinin elit seviyede mücadele etmek için gereken ham yeteneğe sahip olduğuna inanıyor, ancak eleme turlarının tehlikeli sularında yol alabilmek için gereken özel deneyimden yoksun olduğunu düşünüyor.
Turnuvanın doğası hakkında konuşan Rodri, şunları ekledi: "Benim gibi oyuncular biraz da bunun için geliyor, gelişmek ve takıma, Şampiyonlar Ligi gibi kendine has kupaları kazanmak için önemli olduğunu düşündüğüm o parçayı vermek için; çünkü bence Şampiyonlar Ligi, en iyinin kim olduğunun turnuvası değil, anların ve o anların ne olduğunu anlamanın turnuvası ve bence bu takımın belki de eksik kalan payı bu. Şimdi bana herhangi bir şans olup olmadığını sorarsanız, buraya gelme sebebim de buydu."
Geçmiş hatalardan ders çıkarmak
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki yakın geçmişi, savunmadaki çöküşler ve pahalıya mal olan hatalarla gölgelendi. Bunun son örneği, geçen sezon Atletico Madrid'e karşı çeyrek finalde yaşanan elenmeydi; Pau Cubarsi'nin kırmızı kart görmesinin ardından Barcelona sahasında 2-0 mağlup oldu. Rodri'ye özellikle bu taktiksel zaaflar ve mevcut kadronun geçmişteki kâbusların tekrarlanmasını nasıl önleyebileceği soruldu.
Başarı için gereken taktiksel unsurlara değinen Rodri, şunları söyledi: "Bu biraz da sizin söylediğiniz şey, önemli eşleşmeler geldiğinde bir turun kaderini belirleyen anları kontrol etmek. Kırmızı kartlar, penaltılar, belki de gerekenden fazlasını yememek. Bütün bunlar turu geçip geçemeyeceğinizi belirleyen şeyler. Bu yüzden, hücumda daha az üretken olup daha istikrarlı ve daha sağlam olmak belki de daha değerlidir."
- Getty Images Sport
Nihai öğretmen olarak deneyim
İspanya Milli Takımı oyuncusu, mevcut kadronun şu anda bir öğrenme sürecinden geçtiğine inanıyor; buna rağmen takım sezona patlayıcı bir başlangıç yaptı. Barcelona yeni sezona çok baskın bir şekilde başladı; La Liga'daki ilk beş maçını kazanırken 21 gol attı, ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında Feyenoord'u 5-1'le rahat geçti. Buna rağmen Rodri, geçmiş yenilgilerin izlerinin uzun vadeli Avrupa başarısının temelini oluşturacağı görüşünde.
Kupayı kaldırmak için gereken gelişimi değerlendirerek sözlerini şöyle tamamladı: "Bunu kazanabilen takımlar da size bunu gösterdi, dolayısıyla bu bizim gelişim payımız ve ben bundan eminim. Ama bu aynı zamanda tecrübeyle de bağlantılı. Her zaman şunu söyledim: Kazanmadan önce kaybetmeniz ve öğrenmeniz gerekir; önemli şeyler kazanabilen bizler bunu biliyoruz. Kazanmayı başarmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde sayısız kez oynadım, bu yüzden o tecrübede bir öğrenme süreci olduğunu anlıyorum ve oyuncuların yıldan yıla öğrendiğini görüyorum."
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