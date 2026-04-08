"Bu benimle bitmiyor" - İstifa eden İtalya Futbol Federasyonu Başkanı, Dünya Kupası fiyaskosunun ardından ülke futbolundaki "yapısal" başarısızlıkları sert bir dille eleştiren 11 sayfalık bir bildiri yayınladı
Felç olmuş bir sistem
Eleme play-off'larında Dünya Kupası'na katılamama gibi yıkıcı bir başarısızlığın ardından görevinden istifa etmesine rağmen Gravina, 22 Haziran'da yeni başkan seçilene kadar idari işlerin yürütülmesinden sorumlu olmaya devam ediyor. İtalyan futbol dünyasında şok dalgası yaratan bir hamle ile, aslen İtalyan parlamentosuna sunmayı planladığı raporu kamuoyuna açıklayan Gravina, ülkedeki futbol sorunlarının bireysel hatalardan ziyade köklü kusurlardan kaynaklandığını iddia etti.
Gravina, “İtalyan futbolunun kritik sorunları yıllardır biliniyor ve sayısız resmi belgede vurgulanıyor; tek fark, giderek kötüleşen istatistiksel veriler ki bu da bunların büyük ölçüde yapısal eksiklikler olduğunu doğruluyor,” dedi. Gravina, yönetim organları arasındaki kopukluğa dikkat çekerek şöyle devam etti: “İtalyan futbolunu bir spor hareketi olarak bir bütün olarak en iyi hale getirmek istiyorsak, Federasyonun, Liglerin ve kamu kurumlarının gerçek sorumluluklarını netleştirmek gerekiyor. Çok fazla yanlış bilgi ve bazen de düpedüz yalanlar, suçluyu arama çabalarını körüklerken, her şeyden önce yanlış algıların yayılmasına neden oluyor.”
Endişe verici veriler ve gençlerin ihmal edilmesi
Rapor, diğer seçkin Avrupa ligleriyle karşılaştırıldığında Serie A’daki teknik standartların endişe verici bir tablo çizdiğini ortaya koyuyor. Gravina, milli takıma seçilebilecek 21 yaş altı oyuncuların oynadığı dakika yüzdesine göre İtalya'nın şu anda izlenen 50 lig arasında 49. sırada yer aldığını ve bu oranın %1,9 gibi üzücü bir seviyede olduğunu belirtti. Veriler ayrıca İtalya'nın en üst liginin fiziksel olarak geride kaldığını gösteriyor. Raporda, "Serie A, sprintte kat edilen metre sayısı açısından ilk 10 lig arasında yer almıyor" deniyor.
Oyunun hızı, görev süresi sona eren başkan için başlıca endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Gravina, "ortalama top hızının (7,6 m/s) Şampiyonlar Ligi ortalamasından (10,4) ve diğer büyük Avrupa liglerinin ortalamasından (9,2) çok daha düşük olduğunu" vurguladı. Birçok taraftar yabancı oyuncu kotası getirilmesini talep etse de, Gravina bunu "imkansız" olarak nitelendiriyor, çünkü bu "profesyonel bir spor olarak futbola da uygulanan işçilerin serbest dolaşımı ilkelerini ihlal eder."
Kurumsal engeller ve finansman açıkları
Gravina’nın manifestosu, futbolun diğer spor etkinlikleriyle karşılaştırılarak ele alınmasını eleştirdi ve İtalyan hükümetinin desteğinin yetersizliğine de değindi. Milan-Cortina Kış Olimpiyatları ve Taranto'daki Akdeniz Oyunları gibi etkinliklerin "milyarlarca dolarlık fon aldığını" belirtirken, futbol federasyonunun 2032 Avrupa Şampiyonası için bile benzer bir finansal destek almadığından şikayet etti. Ona göre bu finansal engeller, gerekli altyapı projelerinin hayata geçirilmesini engelledi.
Ona göre, başarı yalnızca FIGC'nin tam kontrolü altında olduğu alanlarda elde edildi. "Bana göre, federasyonun doğrudan ve münhasır sorumluluğu altındaki alanlarda (sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, gençlik ve okul projeleri, milli gençlik takımları için geliştirme ve antrenman programları, bunlardan birkaçını saymak gerekirse) önemli sonuçlar elde edilmiş olması tesadüf değildir. Çeşitli paydaşların çıkarlarının ve kendi özerkliklerinin, sistemi fiilen felç edecek kadar çakıştığı alanların aksine," diye açıkladı belgede.
Gelecek için bir yol haritası
Raporun son bölümünde, Gravina’nın İtalyan futbolunu kurtarmak için gerekli olduğuna inandığı bir dizi radikal öneri özetleniyor. Bunlar arasında, yabancı profesyonel futbolcular için “Büyüme Kararnamesi” vergi rejiminin yeniden yürürlüğe konması ve bahis gelirlerinin belirli bir yüzdesinin gençlik geliştirme ve altyapı çalışmalarına ayrılması yer alıyor. Gravina ayrıca bahis reklamları yasağının kaldırılmasını ve Serie A, B, C ve D liglerindeki yapıların baştan aşağı yenilenmesini talep etti.
Sonuç olarak Gravina, kendi ayrılışının tek başına altta yatan sorunları çözmeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Şu sonuca vardı: “Bireysel pozisyonların savunulmasından ziyade kamu yararını önceliklendirme konusunda güçlü ve oybirliğiyle varılan bir irade olmadan ve siyasetin gerekli koşulları yaratıp harekete geçmek için gerekli araçları sağlamadan, hiçbir birey İtalyan futbolunu gerçek ve tam anlamıyla yeniden canlandıramaz.” Onun yerine geçecek kişinin aranması sürerken, top artık tamamen İtalyan yetkililerin sahasında.