"Bu benimle bitmiyor" - İstifa eden İtalya Futbol Federasyonu Başkanı, Dünya Kupası fiyaskosunun ardından ülke futbolundaki "yapısal" başarısızlıkları sert bir dille eleştiren 11 sayfalık bir bildiri yayınladı

Eleme play-off'larında Dünya Kupası'na katılamama gibi yıkıcı bir başarısızlığın ardından görevinden istifa etmesine rağmen Gravina, 22 Haziran'da yeni başkan seçilene kadar idari işlerin yürütülmesinden sorumlu olmaya devam ediyor. İtalyan futbol dünyasında şok dalgası yaratan bir hamle ile, aslen İtalyan parlamentosuna sunmayı planladığı raporu kamuoyuna açıklayan Gravina, ülkedeki futbol sorunlarının bireysel hatalardan ziyade köklü kusurlardan kaynaklandığını iddia etti.

Gravina, “İtalyan futbolunun kritik sorunları yıllardır biliniyor ve sayısız resmi belgede vurgulanıyor; tek fark, giderek kötüleşen istatistiksel veriler ki bu da bunların büyük ölçüde yapısal eksiklikler olduğunu doğruluyor,” dedi. Gravina, yönetim organları arasındaki kopukluğa dikkat çekerek şöyle devam etti: “İtalyan futbolunu bir spor hareketi olarak bir bütün olarak en iyi hale getirmek istiyorsak, Federasyonun, Liglerin ve kamu kurumlarının gerçek sorumluluklarını netleştirmek gerekiyor. Çok fazla yanlış bilgi ve bazen de düpedüz yalanlar, suçluyu arama çabalarını körüklerken, her şeyden önce yanlış algıların yayılmasına neden oluyor.”