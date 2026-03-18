Getty Images Sport
Çeviri:
"Bu benim son Dünya Kupam!" - Neymar, Brezilya kadrosuna alınmaması nedeniyle 'üzgün' ancak Santos'un yıldızı, Carlo Ancelotti'yi kendisini kadroya çağırması için ikna etmekten vazgeçmiyor
Neymar 'üzgün' ama Selecao'ya destek veriyor
Selecao'nun son kadro açıklaması, Neymar'ın 26 Mart'ta Fransa ve 1 Nisan'da Hırvatistan ile oynanacak önemli hazırlık maçlarında yer almayacağını doğruladı. Kadroya alınmaması üzerine düşüncelerini paylaşan yıldız oyuncu, hayal kırıklığını dile getirdi. "Milli takım kadrosu az önce açıklandı. Kadroya çağrılmadık. Elbette üzgünüm, ama milli takımı her zaman destekleyeceğim," dedi Neymar. "Şimdi önemli olan çalışmaya devam etmek ve fırsat geldiğinde hazır olmak. Açıkçası, bu benim son Dünya Kupam. Üzüldüm. Ama yarın üzülmeyi bırakmalıyım. Dünya Kupası'nda yer alabilmek için çalışmam, antrenman yapmam ve oynamam gerekiyor. Hazırım."
Ancelotti, oyuncularından en yüksek fiziksel formda olmalarını istiyor
Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu için romantik bir milli takım dönüşü hayali şimdilik rafa kaldırıldı. Santos'ta son iki maçında attığı iki gol ve yaptığı bir asistle yeniden formunu bulmasına rağmen, 34 yaşındaki oyuncunun adı, Selecao'nun son kadrosunda en dikkat çeken eksiklik oldu.
Neymar doğru yönde ilerlediğini düşünse de, Carlo Ancelotti sadece şöhretin yeterli olmadığını açıkça belirtti. Teknik direktör şöyle açıkladı: "Neden bu sefer onu kadroya almadım? Çünkü %100 formda değil ve benim %100 formda oyunculara ihtiyacım var. Bu nedenle Neymar antrenmanlarına devam etmeli, oynamalı, yeteneklerini göstermeli ve iyi bir fiziksel kondisyona sahip olmalı."
Selecao efsanesinin zamanla yarışı
Neymar, büyük bir turnuvada Brezilya'yı temsil etme şansının hızla azaldığının son derece farkında. Foot Mercato aracılığıyla Mad House'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Seçilemediğim için elbette hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm. Ama her gün odaklanmaya devam ediyorum. Tabii ki arzum milli takıma geri dönmek ve Dünya Kupası'nda oynamak, ancak bu bana bağlı değil."
Dikkatler Santos'un yeniden canlanmasına yöneliyor
Uluslararası maç arası yaklaşırken, Neymar’ın öncelikli hedefi Santos’u ligde üst sıralara taşımak. 19 Mayıs’ta yapılacak Dünya Kupası kadrosunun son açıklanmasına kadar zaman daralıyor. Belgeselinde de belirttiği gibi, kendini affettirebilmesi için teknik ekibin 10 numaralı oyuncuyu son bir kez daha kadroya dahil etmekten başka seçeneği kalmayacak bir seviyede “çalışması, antrenman yapması ve oynaması” gerekiyor.
Reklam