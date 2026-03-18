"Bu benim son Dünya Kupam!" - Neymar, Brezilya kadrosuna alınmaması nedeniyle 'üzgün' ancak Santos'un yıldızı, Carlo Ancelotti'yi kendisini kadroya çağırması için ikna etmekten vazgeçmiyor

Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu için romantik bir milli takım dönüşü hayali şimdilik rafa kaldırıldı. Santos'ta son iki maçında attığı iki gol ve yaptığı bir asistle yeniden formunu bulmasına rağmen, 34 yaşındaki oyuncunun adı, Selecao'nun son kadrosunda en dikkat çeken eksiklik oldu.

Neymar doğru yönde ilerlediğini düşünse de, Carlo Ancelotti sadece şöhretin yeterli olmadığını açıkça belirtti. Teknik direktör şöyle açıkladı: "Neden bu sefer onu kadroya almadım? Çünkü %100 formda değil ve benim %100 formda oyunculara ihtiyacım var. Bu nedenle Neymar antrenmanlarına devam etmeli, oynamalı, yeteneklerini göstermeli ve iyi bir fiziksel kondisyona sahip olmalı."