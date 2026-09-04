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Tottenham Hotspur v TSG Hoffenheim - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

"Bu benim kararım değildi!" - Roberto De Zerbi, Richarlison'ın Tottenham'ın Premier League kadrosuna sansasyonel şekilde dahil edilmemesinin ardından golcüyü sert sözlerle eleştirdi

R. De Zerbi
Richarlison
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Brezilyalı forvet Richarlison'ın geleceğine dair net bir değerlendirmede bulundu. Richarlison'ın kulübün Premier League kadrosuna sürpriz şekilde alınmamasının ardından konuşan De Zerbi, sakat ikili Xavi Simons ve Wilson Odobert kadroya dahil edilmesine rağmen, eski Everton oyuncusunun Kuzey Londra'dan geç bir ayrılık gerçekleştirmediği sürece bir süre daha kenarda kalacağını belirtti.

  • Richarlison, Premier League listesine dahil edilmedi

    Tottenham Hotspur, Premier League için resmî kadro listesini sundu ve en dikkat çekici eksik Richarlison oldu. Geçen sezon 32 maçta attığı 11 golle kulübün en golcü ismi olan 29 yaşındaki forvet, şimdi profesyonel anlamda bir belirsizliğin içinde bulunuyor.

    Kulüp, sakat yıldızlar Simons ve Odobert'i kadroya dahil ederken, Richarlison kulüpten ayrılma yönündeki yüksek sesli taleplerinin ardından tamamen gözden çıkarıldı. De Zerbi, kararın idari kesinliğinden kendisini hızla uzak tutarken, aynı zamanda oyuncunun yaz boyunca sergilediği tavrı da sert şekilde eleştirdi.

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    De Zerbi, tutumunu netleştirdi

    Şoke eden kadro dışı bırakılma kararıyla ilgili medyaya konuşan De Zerbi, ilişkide yaşanan kopuş konusunda her zamanki gibi dürüst davrandı. Eski Brighton ve Marseille teknik direktörü, "Bu benim kararım değildi. Bu normal bir karar" dedi. "Bence Richarlison her şeyi tek başına kararlaştırdı. Sezon öncesinin başında benimle konuştu ve fikrinin, arzusunun ayrılmak olduğunu söyledi. Sonunda başka bir santrfor getireceğiz ve sezon öncesinin başında da söylediğim gibi, burada kalmak isteyen, burada kalmaktan gurur duyan ve burada kalmak için doğru tutkuya sahip oyuncuları tutmak istiyorum."

    Teknik direktör ayrıca kadro kaydıyla ilgili teknik detayların, teknik ekipten ziyade Tottenham yönetiminin yetki alanına girdiğini vurguladı. De Zerbi, "Sonrasında her şey ve diğer sorunlar benim işim değil, görevim de değil. Bu kulübün sorumluluğu. Hiçbir şey söyleyemem çünkü hiçbir şeye karar vermedim. Richarlison'ın sezonun başından beri verdiği mesaj çok açıktı. Bunu kabul ettim ve benim için söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

  • Kuzey Londra'da ihtiyaç fazlası

    Richarlison'ın gözden düşüşü hızlı oldu; özellikle de sezondaki açılış maçına Brentford karşısında ilk 11'de başladığı düşünüldüğünde. Ancak Manchester City'den Omar Marmoush'un gelişi, Chelsea'den kiralık olarak katılan Mykhailo Mudryk ve City'den Savio, onu sıralamada geriye itti.

    Teknik direktörün felsefesi, huzurlu bir kadro yapısı ve homurdanan yıldızlardan ziyade "aç" oyuncular üzerine kurulu olmaya devam ediyor. De Zerbi, tavrını şu sözlerle netleştirdi: "Burada kalmak istemiyorsan, basın toplantısında konuşmayı sürdürmek istemiyorum. Çık git; gitmekte özgürsün. Kalmak istemiyorsan, seni neden listede tutalım? Neden kalmak zorundasın? Ben Vinai değilim, sportif direktör değilim, ben teknik direktörüm ve oynamasalar bile bu kulüpte kalmaktan mutlu olan, aç insanlarla çalışmak isterim."

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    Transfer pencereleri yurt dışında açık kalmaya devam ediyor

    Premier League tescil dönemi artık kapandığı için, Richarlison'ın ocaktan önce resmi maçlarda oynayabilmesinin tek yolu yurt dışına transfer olması. Türk devi Trabzonspor, transfer dönemi cuma akşamına kadar açık kalacağı için forvetle güçlü şekilde anılıyor; Suudi Arabistan'daki kulüplerin de geç transferleri tamamlamak için pazar gününe kadar süresi bulunuyor.

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