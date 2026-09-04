Şoke eden kadro dışı bırakılma kararıyla ilgili medyaya konuşan De Zerbi, ilişkide yaşanan kopuş konusunda her zamanki gibi dürüst davrandı. Eski Brighton ve Marseille teknik direktörü, "Bu benim kararım değildi. Bu normal bir karar" dedi. "Bence Richarlison her şeyi tek başına kararlaştırdı. Sezon öncesinin başında benimle konuştu ve fikrinin, arzusunun ayrılmak olduğunu söyledi. Sonunda başka bir santrfor getireceğiz ve sezon öncesinin başında da söylediğim gibi, burada kalmak isteyen, burada kalmaktan gurur duyan ve burada kalmak için doğru tutkuya sahip oyuncuları tutmak istiyorum."

Teknik direktör ayrıca kadro kaydıyla ilgili teknik detayların, teknik ekipten ziyade Tottenham yönetiminin yetki alanına girdiğini vurguladı. De Zerbi, "Sonrasında her şey ve diğer sorunlar benim işim değil, görevim de değil. Bu kulübün sorumluluğu. Hiçbir şey söyleyemem çünkü hiçbir şeye karar vermedim. Richarlison'ın sezonun başından beri verdiği mesaj çok açıktı. Bunu kabul ettim ve benim için söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.