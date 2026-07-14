"Breel Embolo'dan kısaca bahsetmek istiyorum: Onunla uzun süre birlikte oynadım. İnanılmaz derecede harika bir insan ve oyuncu. Ancak hakem tarafından uyarıldığında, kesinlikle dinlemeyen tiplerden biri," dedi Kramer, CopaTS podcast'inde, Arjantin'in uzatmaların ardından 3-1 kazandığı maçın belirleyici bir anına değinerek.
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"Bu benim kalbimi kırdı": Christoph Kramer, Dünya Kupası'nda eski bir takım arkadaşıyla birlikte üzüntü yaşıyor
İsviçreli forvet Embolo, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçının 72. dakikasında sarı-kırmızı kartla çok acı bir şekilde oyundan atılmıştı. Stade Rennes'te forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile Leandro Paredes arasındaki ikili mücadeleden sonra hakem Joao Pinheiro, ilk olarak Arjantinli orta saha oyuncusunun faul yaptığını düşünerek ona sarı kart gösterdi.
Ancak VAR devreye girdi ve Pinheiro, video görüntülerini inceledikten sonra Paredes'in Embolo'ya hiç dokunmadığını, bunun yerine İsviçreli oyuncunun bariz bir simülasyon yaptığını açıkça görebildi. Bunun üzerine Pinheiro kararını revize etti, Paredes'e verdiği sarı kartı geri çekti ve Embolo'ya kart gösterdi. İşin püf noktası şuydu: Embolo daha önce zaten sarı kart görmüştü; dolayısıyla şimdi sarı-kırmızı kartla sahadan atılmak zorunda kaldı ve soyunma odasına giderken hayal kırıklığından gözyaşlarına boğuldu.
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Kramer, Embolo’ya üzülüyor: “Bu adamı seviyorum”
Kramer, Embolo’nun talihsiz hareketiyle ilgili olarak, “O adamı seviyorum ve onun hakkında kötü bir şey söylemek de istemiyorum, çünkü ona inanılmaz derecede acıdım” dedi. Eski Alman milli futbolcu, Borussia Mönchengladbach’ta üç yıl boyunca (2019-2022) Embolo ile birlikte oynamıştı. “Breel pek sık ağlamaz, bu durum kalbimi biraz kırdı,” dedi Kramer.
Embolo için özellikle acı olan şey şuydu: VAR’ın sarı kartlarda da müdahale etme yetkisi olması, FIFA tarafından Dünya Kupası için ilk kez getirilmişti. Bundan önce, saha hakemi Pinheiro bu durumda kendi hatalı kararını hiç belirtmemeliydi ve Embolo cezasız kalacaktı. Ve en önemlisi, oyuna devam edebilirdi.
Sayısal olarak dezavantajda kalan İsviçre takımı, Embolo’nun oyundan atılmasından sadece birkaç dakika önce Dan Ndoye’nin attığı golle 1-1’lik beraberliği yakalamış ve maçı uzatmalara taşımıştı. Ancak uzatmalarda Arjantinliler üstünlüğü ele geçirdi, yarı finale yükseldi ve aynı zamanda İsviçre’nin genel olarak çok güçlü bir performans sergilediği Dünya Kupası macerasını sona erdirdi.
2026 Dünya Kupası: İsviçre elendi, Arjantin ise şampiyonluğunu korumayı hayal etmeye devam ediyor
Embolo, kişisel açıdan da iyi bir Dünya Kupası geçirdi; İsviçre’nin en önemli oyuncularından biri oldu ve altı maçta dört gol katkısı (iki gol, iki asist) kaydetti.
Arjantinliler ise şampiyonluk unvanını korumayı hayal etmeye devam ediyor. Yarı finalde Lionel Messi ve arkadaşları Çarşamba günü İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
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