Kramer, Embolo’nun talihsiz hareketiyle ilgili olarak, “O adamı seviyorum ve onun hakkında kötü bir şey söylemek de istemiyorum, çünkü ona inanılmaz derecede acıdım” dedi. Eski Alman milli futbolcu, Borussia Mönchengladbach’ta üç yıl boyunca (2019-2022) Embolo ile birlikte oynamıştı. “Breel pek sık ağlamaz, bu durum kalbimi biraz kırdı,” dedi Kramer.

Embolo için özellikle acı olan şey şuydu: VAR’ın sarı kartlarda da müdahale etme yetkisi olması, FIFA tarafından Dünya Kupası için ilk kez getirilmişti. Bundan önce, saha hakemi Pinheiro bu durumda kendi hatalı kararını hiç belirtmemeliydi ve Embolo cezasız kalacaktı. Ve en önemlisi, oyuna devam edebilirdi.

Sayısal olarak dezavantajda kalan İsviçre takımı, Embolo’nun oyundan atılmasından sadece birkaç dakika önce Dan Ndoye’nin attığı golle 1-1’lik beraberliği yakalamış ve maçı uzatmalara taşımıştı. Ancak uzatmalarda Arjantinliler üstünlüğü ele geçirdi, yarı finale yükseldi ve aynı zamanda İsviçre’nin genel olarak çok güçlü bir performans sergilediği Dünya Kupası macerasını sona erdirdi.



