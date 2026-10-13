AFP
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“Bu benim için fazla”: Michael Carrick'in Manchester United'daki görevine ilişkin samimi itirafı, görevden alınma baskısı artarken ortaya çıktı
Kötü başlangıç Old Trafford'da alarm zillerini çaldırdı
Geçen sezon United'ı üçüncülüğe taşıdıktan sonra kalıcı sözleşme imzalayan Carrick, 2026-27 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. Manchester United, Premier League'de ilk altı maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabildi ve şu anda 13. sırada yer alıyor. On kişi kalan Tottenham Hotspur karşısında alınan 1-1'lik beraberlik, toparlanma umutlarına da darbe vurdu.
Ülke içindeki kupa mücadeleleri de teselli olmadı. Brighton, Lig Kupası'ndaki ilk maçında United'ı eleyerek Manchester'daki karamsar havayı daha da ağırlaştırdı. Bu kötü gidişat, Ruben Amorim'in bu yılın başlarında ayrılmasının ardından Carrick'in kalıcı olarak göreve getirilmesiyle doğan iyimserlikten çok uzak.
- Getty Images Sport
Butt samimi bir konuşmayı paylaştı
45 yaşındaki teknik direktör üzerindeki baskı artarken, eski takım arkadaşı Nicky Butt, Old Trafford'da göreve gelmeden önceki düşüncelerine ışık tuttu. The Good, The Bad, and The Football podcast'inde konuşan Butt, İngiliz teknik direktörün başlangıçta yeniden takım çalıştırmaya oldukça isteksiz olduğunu anlattı.
Aralarında geçen özel konuşmayı aktaran Butt şunları söyledi: “Michael'la United'daki göreve gelmeden önce birlikteydim ve onunla teknik direktörlük hakkında konuşuyordum. Bana, ‘Hayır, bana göre değil. Çok fazla geliyor, kafam karmakarışık. Bunu ancak büyük bir görev için yaparım, o da United'ın başına geçmek’ dedi.”
Geçici görevdeki başarıdan tanıdık sıkıntılara
Carrick, 19 yıllık parlak futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe geçti ve 2021'de kısa bir süre United'ın geçici teknik direktörlüğünü yaptı. Daha sonra Middlesbrough'nun başına geçti. Riverside'da üç yıl geçirdikten sonra 2024-25 Championship sezonunun sonunda görevden alındı. Amorim ocak ayında görevden alındığında kulüp yönetimi, takımı geçici olarak yeniden rayına oturtmak için tercihini Ole Gunnar Solskjaer yerine Carrick'ten yana kullandı.
United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesiyle bu karar ilk başta son derece isabetli görünüyordu. Ancak kulübün alışıldık istikrarsızlığı yeniden baş gösterdi. Sezonun açılış gününde Hull City'ye yenilmesi ve Ipswich Town karşısında aldığı tek galibiyet olan 5-2'lik sonucun ardından takım, maçları kontrol etmekte zorlandı. Manchester City'ye dar farkla yenildi; Everton, Fulham ve Tottenham karşısında da puan kaybetti. United'ın sezon ortasında beklentilerin altında kalan teknik direktörlerle yollarını ayırma geçmişi göz önüne alındığında, Carrick'in hata payı hızla azalıyor.
- Getty Images Sport
Belirleyici bir maç serisi kapıda
Kulüp yönetimi şimdilik teknik direktörünün arkasında durmaya istekli görünüyor. Ancak kasım ayındaki millî maç arasından önce oynanacak yedi maçlık zorlu seri, onun geleceğini belirleyebilir. Bu kritik süreçte Chelsea ve Aston Villa ile zorlu lig maçlarının yanı sıra Roma ve Atletico Madrid ile önemli Avrupa karşılaşmaları da var.
Yoğun fikstür, salı günü Atletico ile karşılaşmak için Riyadh Air Metropolitano'ya yapılacak yolculukla başlıyor. United, Sabah karşısındaki farklı 4-0'lık galibiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve Avrupa'daki bu performansını İspanya'da da tekrarlamak istiyor. Ardından takım, pazar günü Premier League'deki zorlu rakibi Leeds United ile karşılaşmak üzere Elland Road'a giderek odağını hızla lige çevirmek zorunda kalacak.
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