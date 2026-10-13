Geçen sezon United'ı üçüncülüğe taşıdıktan sonra kalıcı sözleşme imzalayan Carrick, 2026-27 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. Manchester United, Premier League'de ilk altı maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabildi ve şu anda 13. sırada yer alıyor. On kişi kalan Tottenham Hotspur karşısında alınan 1-1'lik beraberlik, toparlanma umutlarına da darbe vurdu.

Ülke içindeki kupa mücadeleleri de teselli olmadı. Brighton, Lig Kupası'ndaki ilk maçında United'ı eleyerek Manchester'daki karamsar havayı daha da ağırlaştırdı. Bu kötü gidişat, Ruben Amorim'in bu yılın başlarında ayrılmasının ardından Carrick'in kalıcı olarak göreve getirilmesiyle doğan iyimserlikten çok uzak.



