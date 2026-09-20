'Bu benim için çok şey ifade ediyor' - Marc-Andre ter Stegen, Jurgen Klopp'un Ajax kiralık oyuncusunu Manuel Neuer'in halefi olarak göstermesinin ardından Almanya'ya duygusal dönüşü hakkında konuştu

Geri çağrılma, yakın zamanda düzenli forma şansı bulmak için Katalonya'yı Amsterdam'la değiştiren Ter Stegen için kritik bir dönemde geldi. Ajax'ın kısa süre önce Excelsior ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından kaleci, bir yıl sonra ilk kez milli takıma dönme konusunda hislerini gizlemedi. Tekrarlayan fiziksel sorunlar ve Barcelona'da gözden düşmesi nedeniyle sıkıntılı geçen son 24 aya değinen Ter Stegen, Almanya'yı bir kez daha temsil etme fırsatı için büyük minnettarlık duyduğunu ifade etti.

“Bu benim için çok şey ifade ediyor” diyen Ter Stegen, Klopp'un ilk planlarında yer alması sorulduğunda şöyle konuştu: “İyileşme sürecimde çok acı çektim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, kendimin en iyi versiyonunu göstermeye çalışıyorum ve geri döndüğüm için mutluyum. Futbol oynayan her çocuk için ülkesi adına oynamak bir hayaldir. Özellikle de son iki yılın ardından; bu süreçte her zaman oynayamadım. Almanya'da gördüğüm muamele de benim için çok şey ifade ediyor.”