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Donny Afroni
Çeviri:

'Bu benim için çok şey ifade ediyor' - Marc-Andre ter Stegen, Jurgen Klopp'un Ajax kiralık oyuncusunu Manuel Neuer'in halefi olarak göstermesinin ardından Almanya'ya duygusal dönüşü hakkında konuştu

M. ter Stegen
Almanya
UEFA Nations League A

Marc-Andre ter Stegen, iki yıllık fiziksel ve profesyonel zorlukların ardından Almanya Milli Takımı kadrosuna dönüşünün son derece duygusal bir dönüm noktası olduğunu itiraf etti. Kariyerini yeniden canlandırmak için bu yaz Barcelona'dan Ajax'a kiralık olarak giden 32 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktör Jurgen Klopp tarafından yeniden ilgi odağına taşındı.

  • Klopp, uzun süredir devam eden kaleci tartışmasına son noktayı koydu

    Klopp, Almanya'nın yeni patronu olarak izini bırakmakta fazla zaman kaybetmedi ve Ter Stegen'in ülkenin tartışmasız bir numaralı kalecisi olacağını resmen doğruladı. Bu karar, efsane isim Manuel Neuer'in milli takımı bırakmasının ardından kalede kimin önde olduğu konusunda on yıldır süren tartışmayı sona erdiriyor. Kariyerinin büyük bölümünü Neuer'in gölgesinde geçiren Ter Stegen için bu görevlendirme, dünyanın elit kalecileri arasındaki yerinin emekle kazanılmış bir teyidi niteliğinde.

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  • Marc-Andre ter StegenGetty Images

    Ter Stegen, geri dönüş yolculuğunun duygusal yönünü anlattı

    Geri çağrılma, yakın zamanda düzenli forma şansı bulmak için Katalonya'yı Amsterdam'la değiştiren Ter Stegen için kritik bir dönemde geldi. Ajax'ın kısa süre önce Excelsior ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından kaleci, bir yıl sonra ilk kez milli takıma dönme konusunda hislerini gizlemedi. Tekrarlayan fiziksel sorunlar ve Barcelona'da gözden düşmesi nedeniyle sıkıntılı geçen son 24 aya değinen Ter Stegen, Almanya'yı bir kez daha temsil etme fırsatı için büyük minnettarlık duyduğunu ifade etti.

    “Bu benim için çok şey ifade ediyor” diyen Ter Stegen, Klopp'un ilk planlarında yer alması sorulduğunda şöyle konuştu: “İyileşme sürecimde çok acı çektim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, kendimin en iyi versiyonunu göstermeye çalışıyorum ve geri döndüğüm için mutluyum. Futbol oynayan her çocuk için ülkesi adına oynamak bir hayaldir. Özellikle de son iki yılın ardından; bu süreçte her zaman oynayamadım. Almanya'da gördüğüm muamele de benim için çok şey ifade ediyor.”

  • Takım arkadaşının kadroya alınmaması nedeniyle yaşanabilecek krizi önledi

    Kendi yerini yeniden kazanma hedefine odaklanmış olmasına rağmen Ter Stegen, Klopp'un 44 kişilik geniş kadrosunun yapısı ve özellikle Julian Brandt'ın kadroda yer almaması sorulduğunda profesyonelliğini korudu. Kanat oyuncusu, Amsterdam'da büyük etki bırakmasına rağmen Klopp'un listesine giremedi. Seçim tartışmalarının içine çekilmeyi reddeden kaleci, takım arkadaşının kalitesini kabul ederken odağını kendi katkısında tutmayı sürdürdü.

    Ter Stegen, teknik direktörün tercihi konusunda dengeli ve diplomatik bir bakış açısını korudu. "Julian iyi gidiyor, ama bu benim elimde değil. Klopp tüm oyunculara yakından bakacaktır ve Julian'ı nerede bulacağını biliyor. O bizim için çok önemli" dedi Ter Stegen.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Uluslar Ligi'nde hayati bir test alanı

    Yaklaşan milli ara, Alman futbolundaki bu yeni dönemin ilk gerçek sınavı olacak. Klopp, elindeki yetenek derinliğini değerlendirmek için geniş kadrosunu şekillendirdi, ancak Ter Stegen, teknik direktörün oluşturmak istediği savunma omurgasının odak noktası olmayı sürdürüyor. Ufukta Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan maçları görünürken, Ajax'tan kiralanan oyuncu, eski Liverpool teknik direktörünün kendisine duyduğu güveni hemen haklı çıkarma ve Neuer'in tahtının gerçek varisi olduğunu kanıtlama fırsatına sahip olacak.

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