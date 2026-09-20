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'Bu benim için çok şey ifade ediyor' - Marc-Andre ter Stegen, Jurgen Klopp'un Ajax kiralık oyuncusunu Manuel Neuer'in halefi olarak göstermesinin ardından Almanya'ya duygusal dönüşü hakkında konuştu
Klopp, uzun süredir devam eden kaleci tartışmasına son noktayı koydu
Klopp, Almanya'nın yeni patronu olarak izini bırakmakta fazla zaman kaybetmedi ve Ter Stegen'in ülkenin tartışmasız bir numaralı kalecisi olacağını resmen doğruladı. Bu karar, efsane isim Manuel Neuer'in milli takımı bırakmasının ardından kalede kimin önde olduğu konusunda on yıldır süren tartışmayı sona erdiriyor. Kariyerinin büyük bölümünü Neuer'in gölgesinde geçiren Ter Stegen için bu görevlendirme, dünyanın elit kalecileri arasındaki yerinin emekle kazanılmış bir teyidi niteliğinde.
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Ter Stegen, geri dönüş yolculuğunun duygusal yönünü anlattı
Geri çağrılma, yakın zamanda düzenli forma şansı bulmak için Katalonya'yı Amsterdam'la değiştiren Ter Stegen için kritik bir dönemde geldi. Ajax'ın kısa süre önce Excelsior ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından kaleci, bir yıl sonra ilk kez milli takıma dönme konusunda hislerini gizlemedi. Tekrarlayan fiziksel sorunlar ve Barcelona'da gözden düşmesi nedeniyle sıkıntılı geçen son 24 aya değinen Ter Stegen, Almanya'yı bir kez daha temsil etme fırsatı için büyük minnettarlık duyduğunu ifade etti.
“Bu benim için çok şey ifade ediyor” diyen Ter Stegen, Klopp'un ilk planlarında yer alması sorulduğunda şöyle konuştu: “İyileşme sürecimde çok acı çektim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, kendimin en iyi versiyonunu göstermeye çalışıyorum ve geri döndüğüm için mutluyum. Futbol oynayan her çocuk için ülkesi adına oynamak bir hayaldir. Özellikle de son iki yılın ardından; bu süreçte her zaman oynayamadım. Almanya'da gördüğüm muamele de benim için çok şey ifade ediyor.”
Takım arkadaşının kadroya alınmaması nedeniyle yaşanabilecek krizi önledi
Kendi yerini yeniden kazanma hedefine odaklanmış olmasına rağmen Ter Stegen, Klopp'un 44 kişilik geniş kadrosunun yapısı ve özellikle Julian Brandt'ın kadroda yer almaması sorulduğunda profesyonelliğini korudu. Kanat oyuncusu, Amsterdam'da büyük etki bırakmasına rağmen Klopp'un listesine giremedi. Seçim tartışmalarının içine çekilmeyi reddeden kaleci, takım arkadaşının kalitesini kabul ederken odağını kendi katkısında tutmayı sürdürdü.
Ter Stegen, teknik direktörün tercihi konusunda dengeli ve diplomatik bir bakış açısını korudu. "Julian iyi gidiyor, ama bu benim elimde değil. Klopp tüm oyunculara yakından bakacaktır ve Julian'ı nerede bulacağını biliyor. O bizim için çok önemli" dedi Ter Stegen.
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Uluslar Ligi'nde hayati bir test alanı
Yaklaşan milli ara, Alman futbolundaki bu yeni dönemin ilk gerçek sınavı olacak. Klopp, elindeki yetenek derinliğini değerlendirmek için geniş kadrosunu şekillendirdi, ancak Ter Stegen, teknik direktörün oluşturmak istediği savunma omurgasının odak noktası olmayı sürdürüyor. Ufukta Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan maçları görünürken, Ajax'tan kiralanan oyuncu, eski Liverpool teknik direktörünün kendisine duyduğu güveni hemen haklı çıkarma ve Neuer'in tahtının gerçek varisi olduğunu kanıtlama fırsatına sahip olacak.
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