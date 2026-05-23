"Bu benim için bir şok" - Kyle Walker, Phil Foden, Harry Maguire ve Trent Alexander-Arnold'un İngiltere Dünya Kupası kadrosuna alınmamasına tepki gösterdi

Eski Manchester City savunma oyuncusu, analizine eski takım arkadaşına odaklanarak başladı; Pep Guardiola yönetiminde takımın ivme kazanamadığını vurguladı ve Foden’ın en uygun pozisyonu hakkında tartıştı. talkSPORT’ta konuşan Walker şunları söyledi: “Bu benim için bir şok çünkü Phil’in her gün neler yapabileceğini biliyorum. Phil'in sahada her an neler yapabileceğini biliyorum. Ancak Phil muhtemelen Manchester City için sahada yapabileceklerinin yeterince gösteremediğini ya da kendisine bu fırsatın verilmediğini söyleyecektir.

"Şimdi, bu soruların cevaplarını sadece Phil ve Pep biliyor. Bu durum muhtemelen Thomas'ın aldığı karara da yansımıştır. Bence 10 numara olarak. Bence Phil kanatlarda da oynayabilir, bu Phil için sorun değil, muhtemelen şimdiye kadar tüm kariyeri boyunca bunu yaptı. David Silva ve Kevin De Bruyne gibi oyuncuların yerini boşaltmasını bekleyip 10 numara pozisyonunda oynamak için fırsat kollarken Phil'in biraz şanssız olduğunu düşünüyorum. Ancak sebebi ne olursa olsun, teknik direktör onu o pozisyonda oynatmadı. Phil Foden hakkındaki kişisel görüşüm ise, en iyi pozisyonunun orta saha olduğu yönünde."

Walker, Manchester United'da etkileyici bir sezon geçirmesine rağmen kadroda yer alamayan Maguire'ı da savundu. Walker şunları ekledi: "Altı ay önce bana kadroda yer almayacağını söyleseydiniz, muhtemelen 'Tamam, bu makul' derdim. Ancak bu sezon yaptıklarına ve özellikle Manchester United'ın bu sezonki durumuna bakıldığında, kadroda yer alması için iyi bir şansı olduğunu düşünürdünüz.

"Benim de katıldığım tüm turnuvalarda edindiği deneyim, bilirsiniz, o bu turnuvaların çok önemli bir parçasıydı. Bu yüzden kadroya girememesi çok şanssızlık. O harika bir oyuncu ve bunu İngiltere için oynarken görebilirsiniz, bilirsiniz, her zaman öne çıkar, penaltılarda bile. Bence bunu dikkate almam gerekiyor. Ve bir stoperin, katıldığımız tüm büyük turnuvalarda penaltılarda öne çıkması, kendisi için büyük bir övgü.

"Bence İngiltere için oynamak onun için ne kadar önemli olduğunu çok iyi ifade ediyor. Bu yüzden dün o telefon görüşmesinde... bilirsiniz, bunu kabullenmesi onun için çok zor olmuştur. Ama bu futbol ve bununla başa çıkmak zorunda, tozunu silkelip yoluna devam etmeli, gerçekten."