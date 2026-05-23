"Bu benim için bir şok" - Kyle Walker, Phil Foden, Harry Maguire ve Trent Alexander-Arnold'un İngiltere Dünya Kupası kadrosuna alınmamasına tepki gösterdi
Tuchel sürprizler yaratıyor
Tuchel, birçok tanınmış yıldızı kadro dışı bırakarak cesurca oluşturduğu 26 kişilik seyahat kadrosuyla uluslararası futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Cole Palmer ve Morgan Gibbs-White’ın yanı sıra Foden, Maguire ve Alexander-Arnold gibi üst düzey isimler de ABD, Kanada ve Meksika’ya gidecek kadroya alınmadı. Bu acımasız dışlamalar, oyuncuların istikrarı ile büyük maç tecrübesi arasında bir tartışma başlattı ve Walker'ı eski milli takım arkadaşlarının ani talihsizlikleri hakkında samimi bir değerlendirme yapmaya itti.
Walker, yaşanan aksilikleri değerlendiriyor
Eski Manchester City savunma oyuncusu, analizine eski takım arkadaşına odaklanarak başladı; Pep Guardiola yönetiminde takımın ivme kazanamadığını vurguladı ve Foden’ın en uygun pozisyonu hakkında tartıştı. talkSPORT’ta konuşan Walker şunları söyledi: “Bu benim için bir şok çünkü Phil’in her gün neler yapabileceğini biliyorum. Phil'in sahada her an neler yapabileceğini biliyorum. Ancak Phil muhtemelen Manchester City için sahada yapabileceklerinin yeterince gösteremediğini ya da kendisine bu fırsatın verilmediğini söyleyecektir.
"Şimdi, bu soruların cevaplarını sadece Phil ve Pep biliyor. Bu durum muhtemelen Thomas'ın aldığı karara da yansımıştır. Bence 10 numara olarak. Bence Phil kanatlarda da oynayabilir, bu Phil için sorun değil, muhtemelen şimdiye kadar tüm kariyeri boyunca bunu yaptı. David Silva ve Kevin De Bruyne gibi oyuncuların yerini boşaltmasını bekleyip 10 numara pozisyonunda oynamak için fırsat kollarken Phil'in biraz şanssız olduğunu düşünüyorum. Ancak sebebi ne olursa olsun, teknik direktör onu o pozisyonda oynatmadı. Phil Foden hakkındaki kişisel görüşüm ise, en iyi pozisyonunun orta saha olduğu yönünde."
Walker, Manchester United'da etkileyici bir sezon geçirmesine rağmen kadroda yer alamayan Maguire'ı da savundu. Walker şunları ekledi: "Altı ay önce bana kadroda yer almayacağını söyleseydiniz, muhtemelen 'Tamam, bu makul' derdim. Ancak bu sezon yaptıklarına ve özellikle Manchester United'ın bu sezonki durumuna bakıldığında, kadroda yer alması için iyi bir şansı olduğunu düşünürdünüz.
"Benim de katıldığım tüm turnuvalarda edindiği deneyim, bilirsiniz, o bu turnuvaların çok önemli bir parçasıydı. Bu yüzden kadroya girememesi çok şanssızlık. O harika bir oyuncu ve bunu İngiltere için oynarken görebilirsiniz, bilirsiniz, her zaman öne çıkar, penaltılarda bile. Bence bunu dikkate almam gerekiyor. Ve bir stoperin, katıldığımız tüm büyük turnuvalarda penaltılarda öne çıkması, kendisi için büyük bir övgü.
"Bence İngiltere için oynamak onun için ne kadar önemli olduğunu çok iyi ifade ediyor. Bu yüzden dün o telefon görüşmesinde... bilirsiniz, bunu kabullenmesi onun için çok zor olmuştur. Ama bu futbol ve bununla başa çıkmak zorunda, tozunu silkelip yoluna devam etmeli, gerçekten."
Walker, kararların mantığını sorguluyor
Alexander-Arnold'un kadroya hiç alınmaması, özellikle de bu bek oyuncusunun İspanya'da sakatlıklarla boğuşmuş bir sezon geçirmesine rağmen Real Madrid'e transfer olması göz önünde bulundurulduğunda, şaşkınlık yarattı. Kararın sportif açıdan mantığını tam olarak anlayamasa da Tuchel yönetimine destek çağrısında bulunan Walker, şunları ekledi: "Bence Real Madrid'de oynayan bir oyuncunun İngiltere kadrosuna girmemesi, duyulmamış bir şey. Ancak sebebi ne olursa olsun, teknik direktör bu yolu izlemeye karar verdi. Dinleyin, o bizi Dünya Kupası'nda yönetiyor ve ona güvenmeliyiz. Takım arkadaşlarımızın arkasına ne kadar çok durursak, o kadar iyi olacağını düşünüyorum.
"Dinleyin, bir teknik direktörün yaptığı her şey hakkında her zaman şüpheler ve soru işaretleri olacaktır. Ama ona elimizden gelen en iyi şekilde destek olursak, özellikle Rusya'yı düşündüğümde, o zaman ulusun bize ne kadar destek olduğunu hatırladığımda, bunun ona sadece yardımcı olacağını düşünüyorum. Hayır, pek sayılmaz. Çünkü hepimiz Trent'ten, Trent'in yaptıklarından veya Trent'in pek iyi yapamadıklarından bahsediyoruz. Ama Trent'in inanılmaz derecede iyi yaptığı şeylerden bahsedelim; sağ bek pozisyonunda pas yelpazesi, topu yerleştirme yeteneği ve asistleriyle muhtemelen dünyanın en iyisi.
"Ayrıca, oynadığı büyük maçları da düşünmek gerekir; ister Şampiyonlar Ligi finalleri olsun, ister Liverpool için oynadığı büyük maçlar, ister Real Madrid için oynadığı büyük maçlar. Bunu da göz önünde bulundurmalısınız çünkü bir oyuncu ne kadar iyi olursa olsun, Dünya Kupası çeyrek finali, Dünya Kupası yarı finali veya Avrupa Şampiyonası finalinde sahaya çıktığınızda, o maçı atlatabilmek için sadece yeteneğinizle değil, zihinsel olarak da biraz kişilik gerektirir."
Hazırlıklar hız kazanıyor
Tuchel'in tartışmalı kadrosu, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacakları turnuva açılış maçı öncesinde takım içi uyumu sağlamalıdır. Seçilen savunma hattı, grup aşaması boyunca performansları ve sorumlulukları mercek altına alınırken, yoğun medya baskısına dayanmak zorunda kalacaktır. Öte yandan, kadroya alınmayan yıldız oyuncular, yerel takımlarının sezon öncesi hazırlık kampları yeniden başlamadan önce dinlenip kulüp teknik direktörlerini etkilemeye çalışırken, uzun bir değerlendirme süreciyle karşı karşıya kalacaklar.