Eski Bundesliga hakemi Frank Willenborg, kicker dergisinde, MagentaTV’de Özbek hakeme “bu Dünya Kupası’ndaki en kötü performans” olduğunu belirten eski meslektaşı Patrick Ittrich ile hemen hemen aynı tonda konuştu.
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"Bu benim için açıklanamaz" ve "tamamen dayanılmaz"! Eski Bundesliga hakemi, Dünya Kupası hakemi Tantashev ve Paraguay'ın oyun tarzı karşısında şaşkına döndü
"Ittrich'in uzman görüşünü okuduğumda, her ne kadar sert olsa da benim için tamamen anlaşılır geliyor. Katılıyorum, hakemin performansı kötüydü," diyen Willenborg, bir hakem olarak kendisini hayrete düşüren iki olayı özellikle vurguladı.
"Mbappé ile ilgili sahneyi korkutucu buldum; bir oyuncu koluyla onu durdurmaya çalıştı – bu, futbolda alışılmadık bir durum," diye belirtti Willenborg. "Bir oyuncu aslında her zaman bacak koyarak diğerini durdurmaya çalışır. Ancak burada oyuncuyu durdurmak için kolun kullanılması çok sıra dışı."
38. dakikada, zaten tamamen kontrolünü kaybetmiş olan Matias Galarza, topun uzağında bir koşu mücadelesinde Mbappe’yi bir yumrukla durdurmaya çalışmıştı. Tantashev, olayın hemen yakınında durduğu için bu sahneyi görmüş olmalıydı, ancak ne o ne de VAR müdahale etmedi. "Galarza, kırmızı kart görmediği için şanslıydı. Sarı kart bile görmemesi benim için tamamen anlaşılmaz."
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Paraguay’ın Dünya Kupası’ndaki oyun tarzı “tamamen dayanılmaz”
Willenborg’a göre, Paraguaylı Juan Jose Caceres de kendini şanslı saymalı. Caceres, yerde yatan Mbappé’ye kasten kaval kemiğine tekme attı. "Bunun da cezasız kalması benim için anlaşılmaz. Bir takım, hakemin her şeye göz yumduğunu fark ederse, o zaman da durmazlar," dedi Willenborg. Sonuç olarak Tantashev, "bir dur işareti koyma fırsatını kaçırdı".
Geçen sezonun ardından kariyerini sonlandıran 47 yaşındaki Willenborg, Paraguay’ın bu Dünya Kupası finallerindeki oyun tarzını da hiç övmedi. Ona göre bu oyun tarzı “tam anlamıyla dayanılmaz, bir seyirci olarak buna katlanmak neredeyse imkansız”.
Özellikle dikkat çekici ve skandal niteliğinde olan ise, Tantashev’in maç boyunca tek bir Güney Amerikalı oyuncuya bile kart göstermezken, Fransızlara ise Bradley Barcola, Manu Kone ve Michael Olise’ye toplam üç sarı kart gösterdiği gerçeğidir.
Paraguay’ın sportmenlik dışı tavırlarına rağmen, açık ara favori olan Equipe Tricolore, sonunda 1-0’lık skorbayla hak ettiği bir galibiyet elde etti ve çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak. Galibiyet golünü Kylian Mbappé 11 metreden attı. Oyuna sonradan giren Desire Doue, daha önce Diego Gomez tarafından ceza sahası içinde açıkça düşürülmüştü, ancak Tantashev bunu da ancak VAR'ın yardımıyla görebildi. Ardından Gustavo Velazquez’in penaltı noktasını tahrip etmeye çalıştığı apaçık ortada olmasına rağmen bunu da gözden kaçırdı.
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